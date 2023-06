Asteroid veći od Empire State Buildinga proći će blizu Zemlje, 27 puta je brži od metka

Udaljenost od 0,02114 AJ iznosi oko 3,2 milijuna kilometara, a usporedbe radi Mjesec, primjerice, kruži oko Zemlje na udaljenosti od oko 384.633 kilometara, dok je Venera udaljena 61 milijun kilometara na najbližoj točki. Asteroidi su dijelovi planeta koji to nisu postali i sada kruže oko Sunca u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, objasnio je za Newsweek Jay Tate, direktor zvjezdarnice Spaceguard Center u Velikoj Britaniji. Budući su asteroidi relativno mali, putanja im se prilično lako može poremetiti tako da mogu sjeći orbite planeta. Prema procjeni iz NASA-e, u našem Sunčevu sustavu postoji više od 1,1 milijun asteroida i stalno se otkrivaju novi. Većina ih se nalazi u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera.

Znanstvenici predviđaju da će asteroid 488453 (1994 XD) proći pokraj Zemlje brzinom od 21,47 kilometara u sekundi. Kad ispalite metak, on leti 27 puta sporije. Prema do sada zabilježenim podacima, asteroid 488453 (1994 XD) napravi krug oko Sunca svakih 3,6 godina, ali ne prolazi svaki put blizu Zemlje. Asteroidi na udaljenosti od 48 milijuna kilometara od Zemlje klasificiraju se kao "objekti blizu Zemlje". Takvih je NASA registrirala oko 31.000. Oni koji se nađu unutar 7,4 milijuna kilometara od Zemljine orbite, a imaju više od 140 metara u promjeru definirani su kao potencijalno opasni. Zbog svega toga i 488453 (1994 XD) je klasificiran kao potencijalno opasan, a takvih je asteroida oko 2300 drugih.

