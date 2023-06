NASA o NLO-ima: Dosad je opaženo osamstotinjak neobjašnjivih pojava u zraku

Na rijetko viđenom javnom skupu u Washingtonu, panel stručnjaka koje je NASA odabrala da prouče osjetljivo pitanje NLO-a, u srijedu je ponovno istaknuo da treba prikupiti više informacija kako bi se mogle objasniti te pojave.

"Postojeći podaci i izjave očevidaca nisu dovoljni za donošenje uvjerljivih dokaza o naravi i o podrijetlu pojedinog događaja", rekao je David Spergel, astrofizičar koji predsjeda panelom. "Trebaju nam visokokvalitetni podaci". Na ljeto se treba objaviti izvješće u kojemu će se opisati kako to ostvariti.

NASA je lani najavila početak istraživanja i u listopadu je u tu svrhu imenovala najmanje 16 stručnjaka. Među njima su ugledni znanstvenici, ali i čelnici američkog regulatora za civilno zrakoplovstvo (FAA) te bivši astronaut Scott Kelly. Njihova zadaća nije prebrojiti "neidentificirane anormalne pojave" - kako se službeno nazivaju - da bi se objasnili pojedini događaji dosad opaženi, već dati preporuke NASA-i kako će ubuduće pristupati toj temi.

Do danas je opaženo osamstotinjak neobjašnjivih pojava u zraku, rekao je u srijedu Sean Kirkpatrick, ravnatelj ureda koji se bavi tim pitanjem u okviru ministarstva obrane. No "možda su 2 do 5 posto" njih "doista anormalne", rekao je.

Tema je veoma ozbiljna, istaknula je u srijedu NASA, jer se istodobno tiče nacionalne sigurnosti i zračnog prometa. No potiče i veliko zanimanje javnosti zbog pojma neidentificirani leteći objekt (NLO) koji golica maštu.

"U ovom trenutku nemamo nikakva jasnog dokaza o povezanosti neobjašnjivih anormalnih pojava i izvanzemaljskog života", rekao je David Grinspoon, član stručnog panela. Nicola Fox, honorarna suradnica u NASA-i, osudila je na početku skupa uznemiravanje na internetu kojega su žrtve članovi panela. Sastanak koji je trajao nekoliko sati prenosio se u srijedu izravno na internetu a jedan njegov dio bio je posvećen pitanjima javnosti koja su unaprijed bila upućena putem interneta. Transparentnost je prijeko potrebna, ističe američka svemirska agencija, kako bi se "skinula stigma" s te teme.

