Isplivale jezive poruke znanstvenice povezane s NLO-ima prije nego što je pronađena mrtva: 'Ako mi se što dogodi'

Smrti i nestanci jedanaest vrhunskih znanstvenika posljednjih su godina izazvali veliku pozornost javnosti i političkog vrha Sjedinjenih Američkih Država. Među onima koji traže odgovore su i predsjednik Donald Trump te članovi Kongresa, koji žele utvrditi postoji li povezanost između ovih slučajeva. U središtu novih kontroverzi nalazi se smrt 34-godišnje istraživačice Amy Eskridge, čiji slučaj i četiri godine kasnije izaziva brojna pitanja.

Eskridge je pronađena mrtva 11. lipnja 2022. u Huntsvilleu u Alabami, s prostrijelnom ranom na glavi. Njezina smrt službeno je proglašena samoubojstvom, no nedavno otkrivene poruke i svjedočanstva bacaju novo svjetlo na okolnosti koje su joj prethodile., piše DailyMail. Prema tvrdnjama Franca Milburna, umirovljenog britanskog padobranca i bivšeg obavještajnog časnika, koji je bio u kontaktu s njom, Eskridge je u tjednima prije smrti izražavala ozbiljnu zabrinutost za vlastitu sigurnost.

Jedna od poruka koju mu je poslala 13. svibnja 2022. posebno je uznemirujuća. U kratkom, odlučnom tonu napisala je: “Ako vidiš bilo kakvo izvješće da sam se ubila, definitivno nisam. Ako vidiš da sam se predozirala, definitivno nisam. Ako vidiš da sam ubila nekoga drugoga, definitivno nisam.” Fotografije tih poruka, koje su naknadno objavljene, prikazuju jednostavne tekstualne zapise i otvara prostor sumnji u službenu verziju događaja.

Milburn tvrdi da Eskridge nije bila jedina koja je osjećala pritisak. Prema njegovim riječima, ona i njezini kolege, uključeni u napredna istraživanja pogonskih sustava i energije, bili su meta kontinuiranog uznemiravanja i zastrašivanja, navodno s ciljem da se njihov rad zaustavi. Unatoč tome, kaže da je s njom razgovarao samo četiri sata prije njezine smrti i da tada nije primijetio ništa neobično. “Rekla je: ‘Sve je u redu, Franc, osjećam se dobro’”, prisjetio se. Ipak, dodaje kako mu je ranije slala poruke i e-mailove u kojima je upozoravala da, ako joj se nešto dogodi, bilo da se radi o samoubojstvu ili nesreći, to treba smatrati sumnjivim, prenosi DailyMail.

Dodatnu zabrinutost izazivaju tvrdnje da je Eskridge vjerovala kako je bila meta fizičkih i psiholoških napada. Milburn navodi da je dokumentirao njezine izjave u kojima opisuje ozljede za koje je smatrala da su uzrokovane tzv. usmjerenim energetskim oružjem. Riječ je o uređaju koji emitira fokusiranu energiju i, prema tim tvrdnjama, može uzrokovati opekline i druga oštećenja tijela. Fotografije koje je navodno poslala prikazuju ozljede na rukama, stopalima, vratu i leđima, dok jedna slika pokazuje i trag oštećenja na prozoru njezina doma, za koji se tvrdi da je nastao prolaskom takve energije dok je radila na laptopu.

U jednoj od kasnijih poruka, datiranoj 19. svibnja, Eskridge je navela kako je član njezina tima, opisan kao bivši stručnjak za oružje povezan s CIA-om, pregledao njezine ozljede i mjesto incidenta. Prema toj poruci, rekao je da je radio na sličnim tehnologijama te da bi uzrok mogao biti RF K-band odašiljač napajan nizom automobilskih baterija, smješten u vozilu poput SUV-a. Eskridge je pritom prenijela i njegovo mišljenje da bi takav napad mogla izvesti organizacija ili privatni izvođač u Sjedinjenim Državama s ciljem sprječavanja njezinog istraživanja.

A upravo je to istraživanje ono što cijeli slučaj čini još intrigantnijim. Eskridge je osnovala vlastiti laboratorij i radila na razvoju tehnologije antigravitacije, koncepta koji bi, ako bi bio ostvaren, omogućio kontrolu ili poništavanje gravitacije. Takav napredak imao bi potencijal potpuno promijeniti način na koji čovječanstvo pristupa svemirskim putovanjima i proizvodnji energije. Iako za sada nema službenih dokaza koji bi potvrdili ove tvrdnje, kombinacija njezinih poruka, svjedočanstava i prirode istraživanja kojim se bavila nastavlja poticati sumnje i teorije o tome što se doista dogodilo.