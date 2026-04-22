OSTAVIO OPROŠTAJNO PISMO

Užas u BiH: Otac ubio dvogodišnje dijete pa presudio sebi

22.04.2026.
u 21:52

Istraga je i dalje u tijeku, a nadležne institucije prikupljaju sve relevantne dokaze kako bi rasvijetlile sve okolnosti ovog slučaja

Stravičan događaj dogodio se u Sarajevu. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, postoji sumnja da je otac (49) iz Goražda usmrtio svoje dvogodišnje dijete, nakon čega je počinio samoubojstvo. Kako prenosi Avaz.ba, riječ je o osobi koja je bila razvedena, a neposredno prije tragedije članovima obitelji poslala je oproštajnu poruku.

Nakon što je obitelj primila poruku, odmah je obavijestila Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policijski službenici Policijske uprave Foča potom su izašli na teren, gdje su u selu Kabernik zatekli beživotna tijela oca i djeteta.

Okružno javno tužiteljstvo u Sarajevu naložilo je obdukciju tijela oca i djeteta pronađenih mrtvih u selu Kabernik kod Višegrada, potvrđeno je za ATV.  Tužitelj obavio je uviđaj na mjestu događaja te izdao nalog za provođenje svih potrebnih istražnih radnji s ciljem utvrđivanja okolnosti ove tragedije.Istraga je i dalje u tijeku, a nadležne institucije prikupljaju sve relevantne dokaze kako bi rasvijetlile sve okolnosti ovog slučaja. Rezultati obdukcije, koja će biti provedena u narednim danima, trebali bi pružiti dodatne odgovore.
Ključne riječi
zločin ubojstvo tragedija Bosna i Hercegovina

