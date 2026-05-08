Ova država nova je geopolitička 'bojišnica' između Europske unije i Putina

U 2025. armenski parlament službeno je usvojio zakon kojim su objavili namjeru ulaska Armenije u EU, a 5. svibnja 2026. Europska unija i Armenija održale su svoj prvi međusobni summit u povijesti u Erevanu. EU je na summitu potvrdila predanost daljnjem jačanju svojih odnosa s Armenijom i podršci armenskom suverenitetu i programu reformi. Armenija je članica Euroazijske ekonomske unije ruskog predsjednika Vladimira Putina, te Rusija posjeduje vojnu bazu na armenskom tlu, ali inače snažni ruski utjecaj znatno je oslabio povodom ruske invazije na Ukrajinu i ratova u Gorskom-Karabahu.