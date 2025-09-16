Stručni skup “Arhitektonski natječaji: model javne nabave za osiguranje kvalitetnih projekata” održao se u petak, 12. rujna 2025. g. u sklopu EU projekta ARCH-E, a u Hrvatskoj komori arhitekata u Zagrebu.

Sudjelovalo je više od 80 sudionika, uživo i online, i to javni naručitelji, predstavnici gradova Zagreba, Pule, Varaždina, Čakovca, Koprivnice, zatim Varaždinske, Splitsko-dalmatinske i Međimurske županije, zavoda za prostorno uređenje, i ministarstava, te provoditelji natječaja, arhitekti i ostali zainteresirani dionici koji putem arhitektonskih natječaja žele donijeti odluke koje unapređuju kvalitetu prostora zajednice.

Prisutne je pozdravila predsjednica Hrvatske komore arhitekata, Rajka Bunjevac i Mia Roth Čerina, predsjednica Udruženja hrvatskih arhitekata. Moderator skupa bio je Robert Loher, HKA.

Projekt ARCH-E i rezultate Projekta ARCH-E, predstavila je Ariana Korlaet, voditeljica projekta, HKA, te održala predavanje Arhitektonski natječaji u sustavu javne nabave.

Roman Šilje, UHA vezano uz temu arhitektonskih natječaja održao je predavanje Usluge provoditelja natječaja, dok je Margareta Luša Jurić, voditeljica natječaja HKA prezentirala koja je Uloga Hrvatske komore arhitekata.

U drugom dijelu programa stručnog skupa predsjednica HKA, Rajka Bunjevac, održala je predavanje na temu osiguranja kvalitete usluga arhitekata. Putem video veze stručnom skupu se priključio i Nikolaus Hellmayer, BKZT, održao predavanje o kriterijima ekonomičnosti pri odabiru najboljeg idejnog rješenja putem arhitektonskog natječaja.

Stručni skup završen je s temom arhitektonski natječaji u Gradu Zagreb koje je prezentirala Nataša Milutin Naglić, Grad Zagreb.



Tijekom stručnog skupa otvorila su se brojna pitanja sudionika kako na samom skupu tako i putem online chata, a i nakon stručnog skupa nastavljeni su razgovori sudionika u ležernijoj atmosferi.

Svrha stručnog skupa bila je prikaz arhitektonskih natječaja kao sredstva kojim naručitelji dobivaju kvalitetnije projekte i ulažu javni novac transparentno i odgovorno.

Kada lokalna samouprava odlučuje o gradnji škole, vrtića, sportske dvorane ili centra za kulturu, odluka nadilazi samu zgradu. Riječ je o stvaranju prostora u kojem će generacije učiti, okupljati se i graditi zajedništvo. Upravo zato, jednako je važan i proces donošenja odluke jer isključivo kvalitetan proces osigurava kvalitetan rezultat. Arhitektonski natječaji pokazali su se najboljim alatom za donošenje odgovornih odluka. Oni jamče visoku razinu kvalitete projekata, transparentnost postupka i značajne uštede za proračun. Umjesto odabira prema najnižoj cijeni, prednost se daje inovativnosti i stručnim rješenjima koja dugoročno koriste zajednici.



Arhitektonski natječaji jačaju transparentnost i povjerenje građana

Transparentnost je jedno od ključnih obilježja natječajnog postupka. Građani znaju da odluka o novoj školi ili vrtiću nije rezultat političkog dogovora ili lobiranja, nego stručne i anonimne evaluacije. Takav proces povećava povjerenje u lokalnu upravu, a istovremeno doprinosi i političkom kapitalu vodstva koje pokazuje da odluke donosi odgovorno i otvoreno.



Društveni i kulturni doprinos

Natječaji imaju i snažan društveni učinak, pružaju priliku lokalnim i mladim arhitektima da ponude inovativna rješenja prilagođena zajednici. Time se potiče kreativna industrija i otvaraju vrata novim idejama prilagođenima upravo lokalnim potrebama.



Strateški alat za lokalne zajednice

Za gradove i općine, arhitektonski natječaji nisu samo formalnost javne nabave, oni su strateški alat. Kroz njih se osigurava dugoročna vrijednost, jača društvena kohezija i stvara vidljiv rezultat koji građani prepoznaju i cijene. To je dokaz da se odgovorno vođenje lokalne zajednice očituje i u načinu na koji gradimo naše škole, vrtiće, trgove i parkove. Osim toga, građani i budući korisnici mogu sudjelovati u procesu kroz javne prezentacije i radionice. Takva participacija povećava prihvaćenost projekta i smanjuje rizik od otpora u fazi realizacije.



EU projekt ARCH/ Alat i prilika za razmjenu iskustava

ARCH-E (The European Platform for Architectural Design Competitions) je projekt sufinanciran od strane Europske unije kroz program Creative Europe s ciljem poticanja korištenja arhitektonskih natječaja diljem Europe kako bi se osigurala kvaliteta, transparentnost i inkluzivnost u projektiranju javnog i društvenog prostora.

Istraživanja europskog projekta ARCH-E potvrđuju da projekti odabrani putem arhitektonskih natječaja imaju i do 18% niže troškove građenja. To znači da se javni novac ulaže pametnije: izbjegavaju se skupe preinake i ispravci, a građani dobivaju promišljena rješenja od samog početka.