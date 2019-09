Area 51 - obična zračna baza ili mjesto gdje su se istraživali svemirski brodovi?

Area 51 (Područje ili Zona 51) naziv je koji se već godinama povezuje s teorijama zavjere o izvanzemaljcima i njihovim navodnim posjetima Zemlji. Radi se o tajnoj bazi američkog ratnog zrakoplovstva, no za mnoge, pogotovo one s malo bujnijom maštom, to je gotovo pa sinonim za sumnjive operacije i zataškivanje informacija o "malim zelenima".

Područje 51 nalazi se u Groom Lakeu na jugu Nevade, oko 130 km od Las Vegasa. Baza je pod stalnim 24-satnim nadzorom, a zaposlenici u nju ulaze zračnim putem. Baza se navodno zove Area 51 po broju katastarske čestice na kojoj se nalazi.

Područje je bilo dodatno mistificirano činjenicom da su sve donedavno satelitske snimke baze bile cenzurirane, a tek od 2018. godine ona se vidi na Google Mapsu. Američka vlada tek je 2013. godine priznala njezino postojanje. Mnogi su ljudi prijavili da su u bazi ili blizu nje vidjeli neidentificirane leteće objekte, no treba naglasiti da pojam NLO ne podrazumijeva samo izvanzemaljske letjelice.

Moguće objašnjenje za viđenje NLO-a je da se zapravo radi o - zrakoplovima. Prema članku na stranici History, CIA, Ratno zrakoplovstvo SAD-a i zrakoplovna tvrtka Lockheed Martin svi su tijekom godina koristili Area 51 za testne letove eksperimentalnih letjelica. Amerikanci su područje koristili već tijekom Drugog svjetskog rata, a 1955 krenulo je testiranje špijunskog zrakoplova Lockheed U-2. Godine 2007. deklasificirani su dokumenti prema kojima je ta baza tijekom pedesetih i šezdesetih bila dom tajnog hladnoratnog programa Oxcart, čiji je cilj bio razvoj špijunskog zrakoplova koji bi u zraku bio nezamjetan i koji bi se mogao koristiti za prikupljanje informacija iza Željezne zavjese. To je rezultiralo ultrabrzim zrakoplovom Archangel-12 ili A-12, a u Area 51 testirani su i zrakoplovi SR-71 Blackbird i F-117 Nighthawk. Takve futurističke letjelice prema toj su teoriji s tla mogle djelovati poput svemirskih brodova, što možda objašnjava zašto su mnogi vjerovali da su na tom području vidjeli NLO-e. Međutim, takvo objašnjenje sigurno neće zadovoljiti mnoge...

Među njima je svakako Robert Bob Lazar, Amerikanac koji je 1989. godine izašao s tvrdnjom da je radio na izvanzemaljskoj tehnologiji unutar Area 51. Prvo se u medijima pojavio pod pseudonimom, a onda je pod pravim imenom lasvegaškom televizijskom novinaru ispričao da je vidio fotografije autopsije izvanzemaljaca te da je vlada koristila bazu za proučavanje izvanzemaljske letjelice.

Lazar je rekao da je njegova zadaća bila pomagati u takozvanom obrnutom inženjeringu jednog od devet letećih tanjura u objektu blizu glavnog postrojenja baze. Jedan od njih, koji je Lazar prozvao sportskim modelom, bio je navodno izrađen od metalne tvari slične nehrđajućem čeliku, a Lazar kaže da su ga izvanzemaljci zvali "svojim DeLoreanom" po kultnom sportskom autu iz osamdesetih.

Lazar je tvrdio da ima magisterije na uglednim sveučilištima MIT i CalTech, no ne postoje zapisi koji bi to potvrdili. Njegove tvrdnje su naposljetku diskreditirane - iako je on tvrdio da je vlada uništila informacije koje bi mu išle u prilog - ali su pokrenule brojne teorije zavjere, od kojih većina uključuje izvanzemaljce. Lazara se danas smatra jednim od najzaslužnijih za privlačenje pažnje šire javnosti na Zonu 51.

A ove godine na Facebooku se pojavio event za raciju Zone 51 u kojoj je više od milijun ljudi označilo svoj dolazak kako bi "vidjeli te izvanzemaljce". Događaj je najavljen za 20. rujna, a s obzirom na to da je riječ samo o šali najvjerojatnije se neće ništa dogoditi. Iako, tko zna - možda i ovaj događaj neki ljudi shvate malo preozbiljno.