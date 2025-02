Ante Gotovina o svom odlasku na inauguraciju: 'To je vrh hrvatske države'

Na svečanom otvaranju spomenika u čast dvojice branitelja koji su poginuli u Vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica, održanom u Pridrazi, bio je prisutan i umirovljeni general Ante Gotovina. On je izjavio: "Naša je dužnost pokloniti se onima koji su život dali za Domovinu."

Osim toga general Gotovina je prvi put otvoreno govorio o svom odlasku na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića. "To je vrh hrvatske države, institucija predsjednika, Sabor i predsjednik Sabora, Vlada i predsjednik Vlade. Svaki put kad sam bio pozvan, sam se odazvao, ako nisam mogao biti, zahvalio bih se i ispričao i to je to. Ako Bog da, bit ću i ovaj put", rekao je umirovljeni general za Dnevnik Nove TV.

