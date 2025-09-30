ANO obilježio 25 godina poslovanja – četvrt stoljeća brokerske stručnosti u industriji koja se ubrzano mijenja

Društvo ANO, prvi hrvatski broker u osiguranju, prošloga je tjedna svečano obilježilo 25 godina poslovanja. Na događaju u Zagrebu okupili su se klijenti, partneri i zaposlenici društva te predstavnici financijske industrije koji su zajedno s ANO-om proslavili ovaj važan jubilej.

ANO Insurance Solutions društvo osnovano je 2000. godine kao podružnica globalnog Aona, a od 2017. posluje u potpunosti u hrvatskom vlasništvu. Tijekom 25 godina izraslo je u jednu od vodećih brokerskih kuća u Hrvatskoj te se nedavno proširio i na tržište Bosne i Hercegovine, čime dodatno učvršćuje svoju regionalnu poziciju. Danas za klijente upravlja portfeljem premija većim od 300 milijuna eura.

Wiener osiguranje i ANO Foto: ANO

„Četvrt stoljeća na tržištu nije samo potvrda kvalitete našeg rada, nego i svakodnevno osvještavanje koliko se intenzivno industrija osiguranja mijenja. Kada smo počinjali, dominirale su police auto-osiguranja i osnovna imovinska pokrića. Danas govorimo o složenim rizicima kao što su kibernetičko osiguranje, zaštita lanca opskrbe i klimatske promjene. Upravo u toj transformaciji brokerska uloga postala je ključna – da klijentima pomognemo razumjeti rizike i pronaći prava rješenja,“ istaknula je glavna direktorica ANO-a Anđela Buconjić Šutija.

Uniqua osiguranje i ANO Foto: ANO

U posljednjih 25 godina hrvatsko tržište osiguranja značajno je naraslo: 2000. godine ukupna bruto premija iznosila je oko 5 milijardi kuna, dok danas prelazi 1,9 milijardi eura. Smanjio se i broj osiguravajućih društava, povećalo sudjelovanje stranih ulagača, snažnija je regulacija usklađenu s EU standardima te se proširio portfelj osigurateljnih proizvoda i kanala distribucije. Unatoč rastu, Hrvatska po prosječnoj premiji osiguranja po stanovniku i dalje zaostaje za razvijenim europskim zemljama, što jasno pokazuje da postoji prostor za daljnji rast i razvoj – dok je prosjek u EU nekoliko puta viši, domaće tržište tek treba dosegnuti razinu na kojoj osiguranje postaje sastavni dio financijskog planiranja i kulture sigurnosti. U ANO-u ističu kako je za taj iskorak ključna kontinuirana edukacija tržišta, od građana do poduzeća, ali i zajednički napori osiguratelja, brokera i regulatora da proizvodi osiguranja budu dostupni, razumljivi i prilagođeni potrebama današnjeg društva.

Saša Reljić, Mario Carini, Adrijana Račić, Vice Češljar iz Generali s Anđelom Šutijom Foto: ANO

„Svaka kriza – od globalne financijske do pandemije – pokazala je koliko je važno imati sigurnosnu mrežu. Naša je odgovornost kao brokera da klijentima pomognemo da bolje razumiju rizike i pronađu prava rješenja i da tako omogućimo stabilnost i predvidljivost, koliko god okolnosti bile neizvjesne. To ćemo činiti i u godinama koje dolaze,“ dodala je Buconjić Šutija.

Na svečanosti su, uz klijente i partnere, sudjelovali i predstavnici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Hrvatske gospodarske komore, Američke gospodarske komore u Hrvatskoj te vodećih društava za osiguranje. Četvrt stoljeća poslovanja ANO-a ujedno je i dokaz snage brokerskog sektora u Hrvatskoj koji unatoč izazovima pokazuje da domaće znanje i stručnost mogu graditi konkurentne, regionalno relevantne kompanije.