Ankica Mamić: Od Sabora ne možemo očekivati ništa, i to je naša tragedija

1. Što se od Sabora može očekivati u idućih godinu dana ako je početak jesenskog zasjedanja obilježio prvi aktualac s premijerom Plenkovićem i Vladom, a sedmosatnom su raspravom dominirala ostrašćena prepucavanja oko pozdrava "za dom spremni"?

- Ne može se očekivati ništa. I to je naša tragedija. Mi živimo u prošlosti i ne bavimo se budućnošću. Za nas u zrelim godinama to i nije tako tragično, ali za mlade ljude koji traže i liderstvo i inspiraciju i još puno toga, to je zaista tragično. Bez obzira na to što smo tu priču o uzviku "za dom spremni" trebali davno riješiti, ovako ili onako, mi ostajemo zarobljeni u raspravi koja ne donosi ništa. Za to vrijeme svijet se bavi umjetnom inteligencijom, promjenom kurikuluma u školama, utjecajima prebrzog razvoja tehnologije na ljude, a mi raspravljamo tko će koga kako pozdraviti.

2. Pred zastupnicima je izvještaj o svom radu i radu DORH-a podnio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Oporba ga je žestoko napadala, a vladajući su ga hvalili i branili.

- Bez obzira na opće protivljenje medija i javnosti zbog njegova dolaska u DORH, Turudić je napravio nekoliko ključnih poteza. Kao što je i sam rekao da se pravda može smatrati pravdom samo ako je dostižna u nekom razumnom vremenskom roku, učinio je puno u relativno kratkom vremenu. Jako je dobro da je državni odvjetnik nazočio cjelodnevnoj raspravi o njegovu radu. Dakle nije pobjegao od teških pitanja. I to svjedoči o otvorenosti DORH-a prema javnosti pod Turudićevim ravnanjem. Ne mogu prosuđivati je li on dobar ili loš, jer o tome ne znam dovoljno, ali s komunikacijskog stajališta sviđa mi se njegova spremnost da odgovara i na žestoke kritike, a ne samo na dogovorena pitanja vladajućih. Neosporno je da je HDZ-ova većina na strani Turudića i neosporno je da će on ostati na toj funkciji, a svim je građanima u Hrvatskoj u interesu da DORH bude efikasan.

3. U ovakvoj konstelaciji snaga u parlamentu što oporbi zapravo preostaje?

To nije problem samo ovog saziva. U svakom sazivu, zbog našeg izbornog zakona, oporba nema nikakve šanse progurati nijednu svoju inicijativu. Dakle, najveća je krivnja na HDZ-u jer HDZ najdulje vlada, ali ni SDP se u svoja dva mandata nije ohrabrio krenuti u promjenu izbornog zakona. Sviđa mi se HSLS-ova inicijativa da uvedemo elektroničko glasanje. To je smjer u kojem bi Hrvatska trebala ići.