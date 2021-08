Analiza: Ima li desnica budućnost i tko bi mogao zamijeniti ulogu posrnulog Domovinskog pokreta

Zadnja tri desetljeća na hrvatskoj političkoj sceni desnica se više puta okupljala, na razne načine i s različitim motivima i uvijek završavala isto – neslavno. Zadnji takav neuspio pokušaj da desnica igra bitniju ulogu dogodio se s Domovinskim pokretom. Međutim, njihovim raskolom i odlaskom Miroslava Škore, oko čije se pojavnosti i okupila cijela ta ekipa “domovinaca” željna vlasti, cijeli je koncept krenuo prema marginalizaciji. I jedino pitanje koje ostaje iza cijele priče je tko može i može li uopće itko sada zamijeniti Domovinski pokret i uzeti dio kolača koji je ta opcija, na jedno vrijeme, uspješno uzela sebi.

Šansa za resetiranje

U Saboru je sve desnije od HDZ-a trenutačno raspršeno u nekoliko saborskih klubova. Uz okljaštreni Domovinski pokret iz čijeg su Kluba prvo otišli Karolina Vidović Krišto, koja sada najavljuje osnivanje nove desne stranke, i Milan Vrkljan, a sada i Miroslav Škoro i njegova sestra Vesna Vučemilović, tu je i Klub suverenista s liderom Hrvojem Zekanovićem. Most pak ima svoj klub, ali je pitanje koliko se tu političku opciju može svrstavati u klasičnu desnu priču. Bivši lider HSP-a Anto Đapić najavljuje pak nešto potpuno drukčije, novi politički koncept na desnici na kojemu trenutačno radi jer desnice, kaže, ima 10-ak posto, ali taj birački potencijal mora osjetiti da vrijedi dati glas za tu ideju. Đapić kaže da on neće biti lider nove platforme i dodaje kako više nije ni ključno imati jako lice, već dobar politički proizvod i širi krug ljudi koji će se okupiti oko dobro razrađene dvije do tri teme i konačno pokrenuti desni aktivizam koji desnici nedostaje.

– Desnica se ima šansu resetirati. Domovinski pokret imao je krivi koncept. Išao je s postavkom, ako ne pobijedimo, izgubili smo – kaže Đapić i poručuje kako s onima koji su imali šansu, a nisu je iskoristili ne namjerava surađivati na novoj platformi. No zato očito ne bi imao ništa protiv suradnje s HDZ-om s obzirom na to da kaže kako im je interesni cilj da HDZ-u u budućnosti ne bude opcija odbiti ih i otići sa SDSS-om.

– Desnica je u prošlosti griješila jer je uvijek tražila ono što vlast realno ne može dati, a onda bi je proglasili izdajnikom. To se tako ne radi. Treba tražiti nešto što nije nerealno, a što spada u ogromne poticaje. Za to sada na desnici nemate čovjeka. To nije ni Karolina Vidović Krišto ni Ivan Penava… Svi su oni bili na okupu i nisu ništa napravili – kaže Đapić.

Politička analitičarka Ankica Mamić ističe kako se s raspadom Domovinskog pokreta opet potvrdilo da je desnica izrazito nestabilna, ali i da je Domovinski pokret bio ad hoc projekt koji je bio više poslovno-politički negoli politički.

Malo koristi i za Most

Odnosno skupina ljudi koja se okupila da bi pokušala postati „king maker“, odnosno da bi utjecala na vlast tako da postane dio vlasti. A kada je to propalo, izgubila je, kaže, svoj razlog postojanja. Mamić smatra da će nešto malo od njezina raspada koristi imati Most koji je uspio u tranziciji doći od ad hoc skupine do političke opcije i koji je u tom procesu preživio više izbornih ciklusa. A najviše koristi imat će, drži, HDZ, i to zbog novog bazena žetončića u Saboru i na lokalnoj razini. Mamić trenutačno ne vidi nikoga tko bi mogao postati nova jaka persona na desnici. Nije to ni Hrvoje Zekanović, nije ni Anto Đapić, kaže, a gotova je priča i sa Škorom. Karolina Vidović Krišto, ističe, dosta je medijski prisutna i razumije populistički narativ, ali za uspjeh bi trebala imati i nekoga tko bi joj sve organizirao. Kao što je, kaže, Miroslav Škoro imao Marija Radića, zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta.

