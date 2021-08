Škoro napustio Domovinski pokret, suparnicima poručio: 'Svatko će odgovarati za svoje'

Za njega je priča Domovinski pokret gotova. Da izlazi iz stranke, potvrdio nam je Miroslav Škoro, koji je na svom Facebooku poručio "dragim 'stranačkim prijateljima' iz predsjedništva i kluba zastupnika da izlazi iz njihova društva.

- Sve to skupa više ne mogu. Da me netko optužuje da imam bipolarni poremećaj, da imam sto tužbi koje moram podnijeti. Njih povlačiti neću jer treba stvari istjerati na čistac, nisam ništa krivo napravio. Nisam imao kartice, putne naloge nisam ispunjavao, nisam radio ništa u sferi u kojoj me optužuju. Svatko će odgovarati za svoje - rekao nam je Škoro, koji je biračima Domovinskog pokreta poručio i da ih neće napustiti. Što to znači?

- Nemam se namjeru prestati baviti politikom jer vjerujem da možemo bolje, ljepše i ne želim od toga odustati, dužan sam to ljudima - kazao je Škoro.

Miroslav Škoro u četvrtak poslijepodne ponovno se oglasio kako bi objavio da napušta Domovinski pokret i odgovorio na poruku koju mu je uputio vršitelj dužnosti predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić nakon što je danas objavio da su svi članovi Domovinskog odbora i Predsjedništva jednoglasno prihvatili neopozivu ostavku donedavnog predsjednika.

"Ovime javno odgovaram na danas izrečenu zamolbu gospodina Radića da Domovinski pokret ne bude moj talac, da im omogućim nesmetan rad, kao i na javno navedenu mogućnost da sam ubrzam proceduru na tzv. sudu časti.

Dragi Mario, dragi "stranački prijatelji" iz predsjedništva i kluba zastupnika, iako znate sve okolnosti moje ostavke, udovoljavam svim vašim molbama. Sve što ste danas zatražili od mene, ispoštivat ću i izlazim iz vašega društva. Ako vam nešto nije jasno, pitajte Radića, Bubala, Šušnjara i Mesića. Uživajte u svojim v.d. ulogama, bavite se onim što najbolje znate, spletkama, uhođenjima i podvalama, a posebno vam želim sretno buđenje na groblju političkih diletanata. Kako bi rekao poštovani general Glasnović, vi ste "politički zomboidi" samo toga još niste svjesni. Da sam znao tko sjedi za mojim stolom u mojoj kući, podnio bih ostavku i prije. Članstvu Domovinskog pokreta poručujem: nikada vas neću napustiti i opet ćemo biti zajedno", poručio je Škoro pa dodao:

"Poseban pozdrav upućujem gospodinu bravaru zbog brzog i efikasnog mijenjanja cilindra."

