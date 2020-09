Analitičari našim susjedima predviđaju burno razdoblje: Đukanović je bio crnogorski Lukašenko

Poslije 30 godina na čelu Crne Gore, Demokratska partija socijalista (DPS), kojoj je na čelu Milo Đukanović (59), na dobrom je putu da ode s vlasti. U prilog tome govore i rezultati izbora prema kojima oporbeni blok trenutačno ima 41 mandat u Skupštini Crne Gore od ukupno 81 zastupničkog mjesta. Najtanja je to većina, ali opet dovoljno velika i snažna za sasvim drukčiji put Crne Gore u budućnosti. Prema službenim podacima Državne izborne komisije, a nakon 100 posto prebrojenih glasova, DPS je pojedinačno najjača politička stranka u Crnoj Gori s osvojenih 35,06 posto glasova. Koalicija Za budućnost Crne Gore, kojoj je na čelu sveučilišni profesor Zdravko Krivokapić, osvojila je 32,55 posto glasova.

Potom slijedi koalicija Mir je naša nacija s 12,53 posto, Crno na bijelo 5,53 posto, Socijaldemokrati 4,10 posto, Bošnjačka stranka 3,98 posto, SDP - Jaka Crna Gora 3,14 posto, Albanska lista 1,58 posto i Albanska koalicija Jednoglasno 1,14 posto. U DPS-u su velike nade polagali u hrvatski glas u Skupštini, ali ni jedna od dvije hrvatske liste na izborima, Hrvatska građanska inicijativa i Hrvatska reformska stranka, nisu prešle izborni prag. Presudnu ulogu u tome imala je njihova podijeljenost što će u konačnici DPS i Milu Đukanovića stajati gubitka vlasti. Hrvati tako prvi put nakon 18 godina nemaju svog zastupnika u parlamentu Crne Gore.

Četnički vojvode uzdaju se u Albanca

U prvoj izjavi poslije objave rezultata izbora Zdravko Krivokapić poslao je nekoliko poruka: „U Crnoj Gori dogodila se sloboda“, „Pao je Berlinski zid u Crnoj Gori“, „Tko čeka taj i dočeka“ i „Tko udari na Boga i Svetog Vasilija, mora tako i proći“.

– Crna Gora bit će bolja, svi ćemo je zajedno izgrađivati. Prvi je cilj da pružimo ruku pomirenja, to je osnova našeg suživota. To nudimo svima. Bez ruke pomirenja, bez onoga što je govorio Marko Miljanov, da druge sačuvamo od sebe, nema kvalitetne Crne Gore. Nudimo ono što je prirodno, da sve nacionalne stranke priđu pobjedniku. Ne možemo graditi Crnu Goru drukčije. Ona je majka svih nas. Crna Gora je podijeljena po svim šavovima. Pružamo ruku pomirenja – kazao je u svome govoru profesor Zdravko Krivokapić (62),koji je do prije nekoliko tjedana bio malo poznat, inače otac petero djece.

Kazao je da on ne želi preuzeti vlast, nego da želi mijenjati sustav. Istaknuo je da želi društvo koje neće biti rob sustava ili rob jednog čovjeka, nego društvo u kojem će opći i narodni interes biti iznad svakog pojedinačnog interesa i u kojem nitko neće moći vladati 30 godina. Njegov pomirljivi govor i pružanje ruke pomirenja kod mnogih je dočekan s velikim olakšanjem. Nije želio ni podržati povike poput “Milo, lopove”, koje su pojedinci u izbornom stožeru njegove koalicije uzvikivali. Jedan od čelnika koalicije Mir je naša nacija, Miodrag Lekić kazao je da Crna Gora u ovom trenutku vjerojatno “ima više problema nego što ima stanovnika”.

– S novom vlasti ne počinje bajka. Počinje novo poglavlje crnogorske povijesti. Puno iskušenja. Ali i velikih šansi za hitnu dekriminalizaciju crnogorskog društva i početak građenja ozbiljne, pravne, demokratske države koja će građanima donijeti toliko očekivani prosperitet – rekao je Lekić.

Najveća pažnja usmjerena je u čelnika građanskog pokreta URA - Crno na bijelo Dritana Abazovića (35), inače crnogorskog Albanca. Upravo će Abazović s četiri mandata biti presudan za smjenjivanje DPS-a s vlasti. Abazović ne krije da mu suradnja s prosrpskom oporbenim Demokratskim frontom (u kojemu ima i četničkih vojvoda) nije bliska, ali je isto tako i čvrst u stavu da suradnje s Milom Đukanovićem neće biti.

Abazović je doktor političkih znanosti kojega je prije nekoliko godina upravo Đukanović, u Skupštini, nazvao “bitangom”. Nakon doktorata u Sarajevu, usavršavao se u Norveškoj, SAD-u, Austriji te je poznat i kao osoba koja propagira ideju multikulturalnosti. Zalaže se i za ekspertnu, tehničku vladu.

Dobro za demokraciju, ali...

Komentirajući rezultate izbora u Crnoj Gori i vrlo vjerojatni odlazak DPS-a s vlasti, hrvatski analitičar Žarko Puhovski kaže da se to kad-tad moralo dogoditi te istaknuo da je Milo Đukanović na vlasti dulje nego Lukašenko u Bjelorusiji.

– Za demokraciju je dobro da je Đukanović izgubio, ali opet nisam siguran koliko je to dobro za Crnu Goru kada vidim tko je alternativa. Pred Crnom Gorom je iznimno burno razdoblje. Nisam siguran ni koliko će ovaj oporbeni blok, ako ustroji vlast, izdržati. Ipak je tu previše ljudi, mišljenja i svega drugoga i bit će puno problema. Ne bih isključio ni izvanredne izbore. Za očekivati je da će se mjesecima voditi igra na rubu kaosa. Preko noći će se manjina morati naviknuti na to da je većina, a većina, koja je to bila 30 godina, da je manjina – kazao je Puhovski.

Očekuje svakako snažnije približavanje Crne Gore Srbiji i Rusiji, ali i moguće radikalne korake prema istupanju iz NATO-a i zaustavljanje procesa pridruživanja EU.

– Nažalost, preko Crne Gore prelijevat će se razni interesi, a prije svih oni lidera Srbije i Albanije, Aleksandra Vučića i Edija Rame. Njih dvojica su i jedini političari tamo koji mogu igrati šah s više od dva iduća poteza u glavi – zaključio je Puhovski.