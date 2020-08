Preliminarni rezultati: Đukanović izgubio vlast nakon tri desetljeća

Tri oporbene koalicije u Crnoj Gori najvjerovatnije će imati 41 od 81 mandata u crnogorskom parlamentu i moći će formirati vladu, priopćio je u nedjelju navečer Zlatko Vujović iz crnogorskog Centra za monitoring (CEMI).

Vujović je na konferenciji za novinare rekao da prve projekcije mandata izrađene na temelju 88,8 posto obrađenog uzorka pokazuju „da DPS ima 29 mandata, a njihovi tradicionalni partneri Socijaldemokrati i Bošnjačka stranka imat će po tri, a dvije albanske partije po jedan mandat.

Oporbene koalicije "Za budućnost Crne Gore" imat će 28 mandata, "Mir je naša nacija" 10, a "Crno na bijelo" 4 mandata, priopćio je Vujović.

Istaknuo je da je će Hrvati ostati bez mandata u crnogorskom parlamentu, nakon što su izašli sa dvije liste Hrvatske građanske inicijative i Hrvatske reformske stranke.

Čelnik oporbene prosrpske koalicije „Za budućnost Crne Gore“, Zdravko Krivokapić proglasio je pobjedu „tri oporbene koalicije“.

„Mi nudimo ruku pomirenja i nudimo svim nacionalnim strankama da priđu pobjedniku, ne zbog toga što nam treba bilo tko, već ne možemo graditi Crnu Goru drugačije“, priopćio je Krivokapić. Pozvao je sve pristaše da ostanu u kućama i ne izlaze na ulicu slaviti pobjedu.

Đukanović i predstavnici njegove stranke još uvijek se nisu obratili građanima.

Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, biračko pravo iskoristilo je 409.880 građana, odnosno 75.9 posto od ukupnog broja birača, odnosno 2 posto više nego na izborima 2016. godine.