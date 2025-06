Amfetamini, vrećice za mokrenje...: Što je sve potrebno da piloti izvedu rekordne misije bombardiranja

Američka misija bombardiranja koja je tijekom vikenda ciljala tri nuklearna postrojenja u Iranu bila je ogroman pothvat koji je zahtijevao od pilota B-2 bombardera da testiraju granice ljudske izdržljivosti tijekom 37-satne misije. Sedam nevidljivih bombardera, svaki s dva člana posade, letjelo je bez prestanka na pola puta oko svijeta i natrag u jednom od najdužih zračnih napada u modernoj vojnoj povijesti. Melvin G. Deaile jedan je od rijetkih koji razumiju kako je biti u kokpitu tijekom maratonske operacije poput one provedene tijekom vikenda. Pukovnik u mirovini bio je dio posade B-2 čija je 44-satna bombarderska misija iznad Afganistana 2001. godine još uvijek rekordna. Deaile je subotnju operaciju opisao kao "nevjerojatan pothvat". U napadu je korišteno više od 125 zrakoplova, piše CNN.

Osim sedam bombardera koji su letjeli na istok iz zračne baze Whiteman u Missouriju kako bi napali Iran, misija je uključivala i druge B-2 bombardere koji su letjeli na zapad kao dio varke, kao i borbene zrakoplove, izviđačke avione i tankere za punjenje goriva pozicionirane duž ruta bombardera. "Ono što je za mene bilo povjesnije od svega jest činjenica da smo imali sedam zrakoplova iznad ciljanog područja, izvodeći sedam različitih bombarderskih naleta, sve u roku od 30 minuta", rekao je Deaile. Pukovnik u mirovini, sada direktor Škole za napredne studije nuklearnog odvraćanja na Zračnom zapovjedničkom i stožernom koledžu Zračnih snaga, ponudio je opisati aspekte svoje misije iz 2001., ali je naglasio da govori samo iz vlastitog osobnog iskustva, nema osobni uvid u subotnji napad i ne govori u ime Ministarstva obrane. Deaileova rekordna misija dogodila se u prvim danima operacije Trajna sloboda, koju je pokrenuo tadašnji predsjednik George W. Bush manje od mjesec dana nakon napada 11. rujna kako bi ciljao al-Qaedu i Talibane. Za početni udar iznad Afganistana bili su potrebni bombarderi dugog dometa i velike visine poput B-2. Tijekom vremena u Whitemanu, piloti kvalificirani za misiju trenirali su na simulatoru dugog trajanja kako bi planirali svoje cikluse spavanja, ali ti simulatori obično su trajali samo 24 sata.

Najduži let koji je Deaile obavio prije svoje rekordne misije trajao je 25 sati. Posade bombardera bile su unaprijed odabrane za misiju, ali nisu znale kada ili čak hoće li se operacija dogoditi. Liječnici za letenje davali su posadama tablete za spavanje kako bi im pomogli odmoriti se u danima prije bombardiranja, rekao je Deaile. "Samo smo znali da ako predsjednik donese odluku, mi ćemo letjeti druge noći", rekao je. Na dan svoje misije, Deaile, koji je bio zapovjednik misije, probudio se tri do četiri sata prije vremena polijetanja kako bi sudjelovao na brifinzima sa svojim pilotom i posadom drugog B-2 u njihovoj formaciji. Poletjeli su na zapad u nevidljivom bombarderu nazvanom "Spirit of America". Pravila tijekom Deaileova vremena zahtijevala su da oba člana posade budu na svojim sjedalima tijekom ključnih trenutaka leta, uključujući polijetanje, punjenje goriva, bombardiranje i slijetanje. U satima između toga, dva člana posade smjenjivala su se spavajući na malom krevetu iza sjedala u kokpitu. "Možda su ga u posljednjih 20 godina nadogradili na nešto malo udobnije, ali to je bio modificirani krevet iza dva pilota na kojem je član posade koji nije bio na sjedalu mogao leći i odspavati vjerojatno oko tri ili četiri sata između punjenja goriva", rekao je Deaile.

Bilo je teško zaspati. "Očito svatko tko ide u borbu ima određenu razinu anksioznosti", rekao je Deaile, "ali na kraju ćete ipak malo odspavati, jednostavno zato što će vaše tijelo to zahtijevati." Deaileova misija vodila ga je na zapad preko Pacifika, s prednošću od oko 24 sata sunčeve svjetlosti koja je djelovala protiv prirodnog cirkadijalnog ritma tijela kako bi pilote spriječila od pospanosti. Oba člana posade također su imala kemijsku potporu kako bi ostali budni kako je misija odmicala. "Liječnik za letenje imao je ono što zovemo 'go pills' odobrene za uporabu — amfetamine", rekao je Deaile. Naglasio je da su se pravila mogla promijeniti u više od dva desetljeća između njegova leta i nedavne misije, te da njegovo iskustvo možda ne odražava iskustva posada bombardera iz subote. B-2, proizveden od strane Northrop Grummana, jedan je od najskupljih i najsofisticiranijih bombardera u uporabi. Ali situacija s toaletom bila je primitivna. Na zrakoplovu je bio kemijski zahod, ali su ga zrakoplovci koristili samo za ono što je Deaile opisao kao "hitnije slučajeve" kako ga ne bi preplavili. Nije bilo pregrade između tog zahoda i pilotskih sjedala. "Privatnost je bila da drugi tip gleda na drugu stranu", rekao je. Ali velike visine i kokpiti pod pritiskom mogu dehidrirati pilote, pa je pijenje vode bilo ključno. Deaile je procijenio da su on i drugi pilot pili oko jednu bocu vode na sat. Mokrili su u "piddle packs" — u osnovi vrećice slične Ziplocu ispunjene mačjim pijeskom. Deaile i drugi pilot provodili su vrijeme izračunavajući količinu i težinu vrećica ispunjenih urinom koje su nakupili: "To su stvari koje radite kad imate 44 sata, zar ne?"

Oba pilota također su ponijela ručak i dobili obroke dizajnirane za pilote za jelo tijekom leta. Ali sjedenje nepomično tijekom desetaka sati — bilo je prostora za malo hodanja u kokpitu, ali nedovoljno za vježbanje — ne troši puno energije, i Deaile se ne sjeća da je puno jeo. Letjeli su svojim zrakoplovom preko Pacifika i južno od Indije prije nego što su skrenuli na sjever prema Afganistanu. Zrakoplov je nekoliko puta napunjen gorivom u zraku. Kad je sunce počelo zalaziti, Deaile je uzeo jedan od amfetamina koje mu je dao liječnik za letenje kako bi ostao budan. Posada je ispustila svoj teret iznad Afganistana, provevši ukupno oko četiri sata iznad zemlje prije odlaska. Deaileova misija isprva nije bila planirana da traje 44 sata, ali nakon što su napustili afganistanski zračni prostor, zapovijed je bila da se vrate za još jedan bombarderski nalet. Deaile je uzeo još jedan stimulant koji mu je dao liječnik za letenje. Nakon drugog naleta, posada je sletjela na vojnu bazu na otoku oko 1 770 kilometara jugozapadno od Indije. Tijekom razgovora nakon misije, piloti su prikazani video snimci ciljeva koje su pogodili. Zatim su pojeli obrok, uzeli oko sat vremena za opuštanje i konačno zaspali.

Steven Basham, umirovljeni general-poručnik Zračnih snaga koji je letio B-2 iznad Srbije 1999., njihove prve uporabe u borbi, rekao je za CNN da je polijetanje vjerojatno bilo "najnadrealniji trenutak" u životima posada u napadu tijekom vikenda. "Izvode misiju o kojoj nitko na svijetu, osim vrlo malog broja ljudi, ne zna da se događa", rekao je. Jedinstveni aspekt subotnje misije bio je teret koji je svaki zrakoplov nosio: bombe GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) koje su dizajnirane za prodor duboko u planine. Bila je to prva uporaba te bombe u borbi, a samo B-2 sposobni su nositi ovakve bombe. Sedam bombardera nosilo je ukupno više od desetak bombi. Utjecaj iznenadnog gubitka nekoliko tona težine na svaki zrakoplov vjerojatno je bio zanemariv na zrakoplovu tako naprednom kao što je B-2, rekao je Basham. Punjenja goriva na putu natrag u Missouri vjerojatno su bila najteža koja su umorne posade ikada iskusile, rekao je, ali "jedna stvar koja će ih podići jest da će ponovno ući na obalu Sjedinjenih Država i dobiti to 'dobrodošli kući' od američkog kontrolora".