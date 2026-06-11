Amerikanci objavili koje su im bile mete u Iranu, Teheran uzvratio: 'Pretvorit ćemo vam regiju u pakao'

SAD su preko noći izvele udare na više ciljeva u Iranu, nakon što je Donald Trump obećao nove udare. Teheran je uzvratio udarac. Iranska vojska lansirala je rakete i dronove prema Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Zračna baza Al-Azraq u Jordanu, u kojoj se nalaze američki zrakoplovi, gađana je s 12 balističkih raketa, izjavila je iranska Revolucionarna garda. Iran također tvrdi da je kao odgovor potpuno zatvorio ključni plovni put te da je pogodio dva broda koja su pokušavala njime ploviti. SAD je izjavio da nijedan njihov ratni brod nije pogođen. Dok su SAD izvodile napade, Trump je za Fox News rekao da je izravno razgovarao s iranskim dužnosnicima, koji su ga zamolili da zaustavi napade. To je iranski dužnosnik brzo opovrgnuo putem državnih medija.

"Snage CENTCOM-a pokrenule su napade na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i lokacije protuzračne obrane diljem Irana. Američki marinski korpus, zrakoplovstvo i mornarica ispalili su precizno streljivo na iranske ciljeve koji su predstavljali prijetnju američkim snagama i međunarodnim trgovačkim brodovima koji prolaze kroz regionalne vode“, objavio je CENTCOM na X-u.

Amerikanci u Jordanu upozoreni su da se sklone, nakon što je Iran objavio da je pokrenuo novi napad usmjeren na američku vojnu bazu u toj zemlji. "Izvješća ukazuju na to da se projektili, dronovi ili rakete nalaze u jordanskom zračnom prostoru. Odmah potražite zaklon iznad glave i sklonište. Ostanite u zatvorenom prostoru i obratite pozornost na lokalne obavijesti i upozorenja“, navodi se u sigurnosnom upozorenju američkog veleposlanstva u Amanu. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je "uništila objekte i veliki broj borbenih zrakoplova" u zračnoj bazi Al-Azraq u Jordanu, izvijestili su državni mediji, bez pružanja dokaza. CNN se obratio američkom Središnjem zapovjedništvu za komentar. Ovo je drugi dan zaredom da Iran cilja bazu.

Kuvajt je privremeno zatvorio svoj zračni prostor nakon iranskih napada, a letovi su preusmjereni, izvijestio je Reuters. Ranije je državna kuvajtska novinska agencija izvijestila da je zračna obrana zemlje presrela "neprijateljske objekte". Iranska revolucionarna garda izjavila je da je u četvrtak ujutro izvela napad usmjeren na američke zračne baze u Kuvajtu i Bahreinu.

Visoki iranski vojni dužnosnik upozorio je da bi Iran mogao pretvoriti bliskoistočnu regiju "u pakao" ako Hormuški tjesnac postane nesiguran. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će tjesnac biti "zatvoren za sva plovila". "Činite sveti Hormuški tjesnac nesigurnim?! Pretvorit ćemo vam regiju u pakao", rekao je zapovjednik zrakoplovstva Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Seyed Majid Mousavi, prema iranskoj poluslužbenoj novinskoj agenciji Mehr.