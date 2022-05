Amerikanci nahvalili Hrvatsku: Split s okolicom savršen je za gradski odmor i jednodnevne izlete

Ponajveća neizvjesnost ove sezone vlada oko turističkih dolazaka s drugih kontinenata, pa je više nego dobra vijest da Lonely Planet, jedan od najpoznatijih svjetskih medija i vodiča za putovanja, hvali Split i Dalmaciju.

U članku novinarskog dvojca Anne Tyler i Joea Bindlossa pod naslovom "7 top day trips from Split to see more of Croatia" Split je opisan kao destinacija s brojnim povijesno-kulturnim atrakcijama, obližnjim otocima i prekrasnim zaleđem. Autori kažu i da je Split savršena stanica za sve koji vole gradski odmor uz mogućnost odlaska na jednodnevne izlete.

Komplimente je dobio i Trogir, koji je zbog očuvane povijesti i arhitekture, ali i zbog savršene kombinacije impozantnih utvrda, zelenih vrtova i šetnica uz more, opisan kao 'još jedno prekrasno čudo svjetske baštine'. Čitateljima se predlaže i posjet Omišu, 'legendarnom gusarskom mjestu na ušću Cetine', ali i Šolti, Nacionalnom parku Krka te tvrđavama na Klisu i prekrasnom Hvaru.

No splitsko-dalmatinske atrakcije nisu zanimljive samo Lonely Planetu. Američki portal BestLife na popisu deset najboljih europskih destinacija koje vrijedi vidjeti Splitu je dodijelio treće mjestu. Odličnu poziciju Splita i naše obale potvrđuje i US News&World Report pa se taj grad, prema ocjeni turista, na listi najboljih mjesta u istočnoj Europi našao na trećoj poziciji, dok je Dubrovnik šesti, a Rovinj devetoplasirani.

Video - Turistkinja oduševljena "običajem" u Hrvatskoj: "Ne znam je li tako u velikim gradovima, ali ovo je divno."