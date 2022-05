Cijene na Jadranu mnoge će iznenaditi: Prošle sezone rasle su minimalno, no ovog ljeta idu i do 50 posto

Na našoj je obali svake godine sve više skupih hotela, apartmana, restorana i sve manje mjesta dostupnih za prosječni hrvatski džep. To nije promijenila ni pandemija pa će ove godine jadranske cijene mnoge neugodno iznenaditi. Protekle dvije sezone, zbog smanjenje potražnje, rasle su minimalno, a ovog će ljeta boravak u nekim hotelima u špici biti skuplji i paprenih 50 posto.

– Da, ove godine svjedočimo znatnom rastu cijena smještajnih i ugostiteljskih objekata. Analize pokazuju da je smještaj u jadranskim hotelima i kampovima u prosjeku poskupio 20 do 25 posto u odnosu na lani, a zbog znatno povećane potražnje i zasad dobrog tempa rezervacija za glavnu sezonu cijene će u izuzetnim slučajevima rasti i do 50 posto – potvrđuje konzultantica Sanja Čižmar, direktorica 505 savjetovanja.

Od premiuma do low budgeta

Rastuća inflacija i rast gotovo svih ulaznih troškova, od namirnica do energije i troškova rada, nisu domaćinima ostavili puno manevarskog prostora. Poskupljenja su u pravilu veća u objektima sa složenijom uslugom, pogotovo kad je uključena hrana, pa su korekcije skokovitije u hotelima nego u obiteljskom smještaju.

– No hotelsko-turistički sektor Hrvatske nije osamljen u podizanju cijena. Slični su trendovi prisutni u većini mediteranskih zemalja tako da ne vjerujem da ćemo cjenovnim pozicioniranjem znatnije odskakati od drugih destinacija na Mediteranu. U konačnici, zbog općeg vala rasta cijena svih vrsta robe i usluga potrošači i očekuju povišenje cijena. Ipak, bit će umjetnost pratiti tržišna kretanja i tome aktivno prilagođavati cijene kako bi se očuvala konkurentnost – ističe dr. Čižmar.

Hoće li poskupljenja dio domaćih turista, kojih je lani na našem moru bilo više od 2,3 milijuna i zamalo kao rekordne 2019., usmjeriti prema jeftinijem smještaju ili možda čak i odvratiti od odlaska na more, tek će se vidjeti. Konzultant specijaliziran za obiteljski smještaj Nedo Pinezić vjeruje da će za mnoge rješenje biti u pravilu od hotela pristupačniji zimmer frei.

– Poskupljenja su najveća u onim objektima koji protekle dvije godine nisu dirali cijene, a u obiteljskom smještaju često ne prelaze 10%. Sreća je i da imamo lepezu za svaki džep, od premium i standardne do low budget ponude – kaže Pinezić koji podsjeća da cijene dodatno rastu kako se približava glavni dio sezone. – Cijene su trenutačno tridesetak posto niže nego što će biti od srpnja nadalje, a u udarna dva-tri ljetna tjedna ćemo vjerojatno svjedočiti i dodatnim poskupljenjima. Recimo, noćenje u apartmanu za četvero s tri zvjezdice, koje je nekad bilo 80 eura, prije pandemije došlo je do sto eura, sada će biti 110 do 130 eura, a u špici vjerojatno i dosta iznad toga.

Na dijelovima obale s većom koncentracijom objekata niže kvalitete može se, naravno, proći povoljnije. Iako praktički više nema rivijere bez barem jednog de luxe hotela, pravilo je da je to lakše naći zonu povoljnijih cijena što se obalom spušta južnije. Recimo, na crikveničkoj rivijeri, nekim otocima, kao i u manjim mjestima makarskog područja, kamo masovno gravitiraju i gosti iz BiH, nema koncentracije skupih hotela kao u Istri, a puno je i pristupačnog obiteljskog smještaja.

Ukrajina nije poremetila

– Rezervacije nakon zastoja zbog Ukrajine opet pristižu, ali jug se i dalje najslabije puni. Za Brač, Korčulu, makarsku rivijeru... trenutačno ima popusta od otprilike 30 posto za pojedina razdoblja tijekom cijele sezone. Za boravke sada u svibnju ima akcijskih cijena duž obale. Većina domaćih gostiju, inače, prvo i gleda ima li što na akciji. No sve je to relativno. Na srednjem i južnom Jadranu može se proći jeftinije sa smještajem, ali kad pribrojite trošak cestarina, tunelarine ili trajekta, recimo, Korčula, za koju trenutačno ima popusta i do 35 posto, može ispasti skuplja nego odmor u Crikvenici za koju ima popusta do deset posto – kazuje Dalibor Čanaglić, produkt-menadžer agencije Palma Travel.

Sve u svemu, kamo god da se krene, za smještaj će gotovo u pravilu trebati barem nekoliko stotina kuna više nego lani. Uz lijepe izuzetke poput novaljskog gdje će domaćini bračnom paru iz Zagreba koji je prošle godine krajem svibnja studio-apartman za noć plaćao 215 kuna ove godine u istom terminu naplatiti samo pet kuna više.