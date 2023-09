'Američkog speleologa iz dubine od 1000 metara izvlačit ćemo danima'

Iskusni američki speleolog Mark Dickey (40), koji je karijeru izgradio spašavajući ljude iz spilja, i sam je zapeo u jednoj od najdubljih na svijetu, u regiji Taurus Mountain u južnoj Turskoj. Sudjelovao je u ekspediciji kartiranja 1246 metara dubokog špiljskog sustava Morca i razbolio se još prošle subote, kad je počeo krvariti i povraćati. Tek idući dan uspio je to javiti ekipi u baznom logoru. Ubrzo je pokrenuta velika međunarodna akcija spašavanja u kojoj sudjeluju i 22 člana Hrvatske gorske službe spašavanja.

Dickeyja većina osobno poznaje jer je u više navrata sudjelovao na HGSS-ovim speleo tečajevima i istraživanjima u jamama na Velebitu.

– Brza reakcija turske vlade i njihova nabava potrebnih medicinskih potrepština, vjerujem, spasila mi je život. Bio sam vrlo blizu ruba – izjavio je Mark Dickey u prvoj videoporuci iz unutrašnjosti špilje na oko 1000 metara dubine. Svijet speleologije vrlo je usko povezana skupina i nevjerojatno je vidjeti koliko se ljudi odazvalo spašavanju, rekao je ganuti speleolog, koji je iz zasad još neutvrđenih razloga povraćao, imao krvarenja iz probavnog trakta i gubio tekućinu. Srećom, prestao je povraćati i pojeo prvi obrok u nekoliko dana. Akciju je dodatno zakompliciralo to što Dickeyju treba nosiljka. U četvrtak oko 16 sati tim sastavljen od četiri hrvatska spašavatelja ušao je u jamu i postavio dodatnu komunikaciju, speleofone i tzv. cave-linkove za komunikaciju, do bivka na dubini od 1040 metara i baznog logora koji je podignut u neposrednoj blizini ulaza u jamu.

– Ušao je i novi medicinski tim talijanskih spašavatelja koji priprema Marka za iznimno složen i zahtjevan transport prema površini tehnikom “full body pojas”, ali u pripremi je i speleološka nosiljka. Markovo stanje i dalje je stabilno, ali i složeno – rekli su HGSS-ovci. Izlazak speleologa na površinu s te dubine prosječno u normalnim okolnostima traje oko 15 sati, no ovaj bi mogao potrajati danima. Tijekom dana uspostavljena je satelitska i mobilna komunikacija te riješena opskrba pitkom vodom i hranom. Međunarodni operativni tim spašavatelja iz Mađarske, Bugarske, Italije, Hrvatske, Poljske i SAD-a uz one iz Turske sastoji se od oko 150 ljudi uz iskusnog voditelja cijele akcije spašavanje Giuseppea Contija iz Italije, koji je, kažu u HGSS-u, vodio i sličnu akciju spašavanja iz jame Riesending u Njemačkoj 2014., kad je izvlačenje speleologa potrajalo 11 dana.

Hrvatski tim pomagao je u nabavi potrebne logistike – pitke vode, hrane, plinskih boca... Nosili su opremu tešku oko tone. Tim hrvatskih spašavatelja sletio je Konyu, glavni grad središnje Turske, a prva ekipa s 14 spašavatelja odmah se uputila prema baznom logoru. Speleolozi špiljski sustav u kojem je Dickey zapeo uspoređuju s Mount Everestom, zbog silnih uspona i nizbrdica.

– Špilja je podijeljena u sedam dijelova, s različitim timovima za spašavanje koji rade na pripremi svakog dijela za Markovo izvlačenje – rekla je Gretchen Baker iz Alabame koja sudjeluje u spašavanju. Za Washington Post rekla je da je nosiljka nužna, no zbog nje će im trebati više vremena za izlazak iz špilje jer ima mnogo uskih dijelova, a nosiljku je teže provući nego ljudsko tijelo.

– Operacija izvlačenja trajat će najmanje tri ili četiri dana – rekao je Cenk Yildiz, regionalni dužnosnik turske agencije za pomoć u katastrofama. Javili su se i Andrew i Deborah Ann Dickey, roditelji speleologa, koji su zahvalili spasiocima. Mark je snažan, rekli su, ali bez kolega speleologa i liječnika ne bi se izvukao. – Naše su molitve uslišane i ne možemo izraziti koliko nam to znači i uvijek će nam značiti – dodali su. Logistički i tehnički to je jedna od najvećih speleoloških akcija spašavanja na svijetu. Na oko 500 metara dubine trebat će proširiti prolaz.

U Europskom udruženju speleoloških spasilaca kažu da je Dickey jako dobro osposobljen speleolog i spasilac. Justin Hanley, vatrogasac iz Dallasa koji je Dickeyja upoznao prije nekoliko mjeseci na tečaju spašavanja iz špilja koji je Dickey držao u Mađarskoj i Hrvatskoj, opisao ga je kao optimističnog čovjeka koji vidi dobro u svima. – Mark bi trebao biti u toj spasilačkoj misiji kao vođa, a to što on treba biti spašen, velika je tragedija – rekao je. Predsjednik Turskog speleološkog saveza Bulent Genc rekao je da bi spasilačka akcija mogla potrajati desetak dana, no moguće je da bude i kraća. – Ako mu se stanje pogorša, spašavanje bi se moglo otegnuti, no stanje mu se trenutačno poboljšalo i već može stajati – kazao je Genc novinarima. Nakon što je u nedjelju Dickey uspio pozvati pomoć, u ponedjeljak je do ulaza u špilju prvi stigao tim iz Mađarske. Na dubini od 1040 metara uspostavljena je telefonska linija, a do njega je u srijedu stigla i liječnica.

U kartiranju špilja sudjelovala je i Markova zaručnica Jessica Van Ord. Marko Rakovac, pročelnik Komisije za speleospašavanje HGSS-a, rekao je da je spasilačka akcija iznimno zahtjevna, a bazni je kamp na teško pristupačnom mjestu. – Hrvatska je jedna od malobrojnih zemalja koje mogu ponuditi pomoć kvalitetno osposobljenih spasilaca speleologa – rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.