Američki gigant otvara 4500 radnih mjesta u Osijeku: Već su zakupili zemljište, traže i radnike

Gotovo nevjerojatno zvuči informacija da će se u Osijeku otvoriti 4500 novih radnih mjesta, i to u samo četiri godine, no riječ je, doznaje se, o ozbiljnim namjerama američkog investitora. Njegovo ime još se čuva u strogoj tajnosti, no pregovori su u poodmakloj fazi – Amerikanci su već zakupili devet parcela u osječkoj Industrijskoj zoni Nemetin, sve koje su uopće preostale, a prostiru se na čak 169.000 četvornih metara. Riječ je, navodno, o američkom industrijskom gigantu koji u više od stotinu tvornica u svijetu zapošljava oko 250.000 radnika, a godišnji mu je prihod veći od 30 milijardi dolara.

Pregovori traju godinu i pol

Predali su već i zahtjev Ministarstvu gospodarstva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za građevinu koju planiraju podići u Nemetinu. A riječ je o, kako je u tom zahtjevu objašnjeno, tvornici za proizvodnju medicinskih protetskih dijelova i mikročipova te matičnih ploča za autoindustriju. Konkretnije, radi se o proizvodnji tehnološki vrlo sofisticiranih informatičkih komponenti, matičnih ploča, čipova i finih mehaničkih sklopova za daljnje korištenje i ugradnju u automobilskoj i zdravstvenoj industriji. Kao finalni proizvodi navode se, primjerice, pločice, vijci te ostali elementi koji se koriste u ortopedskim i kirurškim zahvatima. U proizvodnom pogonu, najavljuje se, planirano je zapošljavanje oko 1700 djelatnika koji će raditi u tri smjene. I to je manje- više sve što se za sada zna. Nije službeno izneseno ni da se radi o američkom investitoru, a tvrtka koja se spominje, očito kao posrednik, jest zagrebački Log Expert Five d. o. o.

Iz Grada Osijeka tek nam poručuju da zbog ugovora o tajnosti ne smiju iznositi nikakve informacije o ovom poslu.

Neslužbeno se dodaje da je u planu otvaranje čak 4500 radnih mjesta u četiri godine. Američki su ulagači već u nekoliko navrata, doznajemo, posjetili Osijek i sastali se s gradonačelnikom Ivanom Radićem, a on je pak osnovao višeresorni tim u gradskoj upravi koji im se stavio na raspolaganje. Pregovori traju praktički od početka Radićeva mandata, dakle godinu i pol. Osijek su izabrali u konkurenciji 15 europskih gradova, a prednost mu je prometna povezanost, kao i oslobođenje od komunalnog doprinosa pri gradnji pogona, što gradska uprava nudi investitorima.

Počeo lov na radnike

Jasno je da nekoliko tisuća radnika neće biti lako naći ne samo u Slavoniji nego i u cijeloj Hrvatskoj pa su Amerikanci već angažirali "head huntere" koji trebaju privući zaposlenike. Kako doznajemo, uspostavili su kontakt i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, kao i s fakultetima i školama u Osijeku koji im mogu osigurati potrebne kadrove, uglavnom tehničare i inženjere elektrotehničke i strojarske struke. Zanimalo ih je, otkrivamo, i postoji li mogućnost da se oforme programi prekvalifikacija kakve su im specifično potrebne za proizvodnju. Bazen u kojem će tražiti radnu snagu proširuje se, zasigurno, i na susjedne nam Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Sve bi to moglo, vjeruje se, rezultirati i gospodarskom i demografskom obnovom Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Gradonačelnik Radić uskoro će zajedno s investitorima predstaviti ovaj projekt, a ne bi dugo trebalo čekati ni da padne prva lopata na gradilištu.

Video: Rastu primanja za pola milijuna umirovljenika: Kome sve stižu dodatne povišice