Oglasili se iz JANAF-a o novoj licenci: Omogućeno je daljnje stabilno i sigurno odvijanje opskrbe naftom

U povodu izdavanja licence od strane OFAC-a upućujemo izjavu Uprave JANAF-a d.d., predsjednika Uprave mr.sc. Stjepana Adanića i članova Uprave Vladislava Veselice i Ivana Barbarića:

„U suradnji s Vladom Republike Hrvatske, JANAF d.d. osigurao je licencu za nastavak izvršavanja obveza iz Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d., s važenjem do 16. lipnja 2026. godine.

Izdavanjem predmetne licence od strane nadležnog tijela američkog Ministarstva financija, OFAC-a, omogućeno je daljnje stabilno i sigurno odvijanje opskrbe naftom, u skladu sa strateškom ulogom Republike Hrvatske kao energetskog čvorišta u ovom dijelu Europe.

Kao i uvijek do sada, JANAF posluje odgovorno i u skladu s međunarodnim propisima te svojom ulogom strateškog energetskog čvorišta Europske unije, a sve u cilju zadovoljenja energetskih potreba Republike Hrvatske i ovog dijela Europe.”