Američki državni tajnik otkrio: Salvador je pristao primati deportirane kriminalce iz SAD-a

El Salvador je u ponedjeljak ponudio SAD-u da u svoje zatvore primi deportirane „opasne kriminalce”, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio nakon sastanka s predsjednikom te srednjoameričke države Nayibom Bukeleom. Američki šef diplomacije na svojoj prvoj inozemnoj turneji traži podršku država regije u naporima vlade predsjednika Donalda Trumpa da deportira velik broj ilegalnih migranata.

Rubio je s Bukeleom i njegovim suradnicima razgovarao gotovo tri sata, a oni su na sastanku pristali primati i deportirane koji nisu državljani El Salvadora. „Bilo koji ilegalni imigrant u SAD-u koji je opasan kriminalac – MS-13, Tren de Aragua, otkud god bio – on nam je ponudio njihove zatvore kako bismo ih mogli poslati i tamo pritvoriti”, rekao je Rubio referirajući se na Bukelea i navodeći imena nekih kriminalnih bandi.

Bukele je ponudio i da njegova zemlja primi opasne kriminalce koji su američki državljani, no ne zna se hoće li SAD prihvatiti tu ponudu, piše agencija Reuters. Bukele je u objavi na platformi X objavio da je SAD-u ponudio „outsourceanje dijela svog zatvorskog sustava”. Cijena za SAD za to bila bi „relativno niska”, no „značajna za El Salvador” jer bi učinila održivim cijeli zatvorski sustav te države, dodao je Bukele.

