Aleju velikana koja se gradi blizu Velikog Trgovišća predvodit će Tuđman, Tito i Gubec

Jahačica iz New Yorka konačno je i formalno naša. Bivše republike SFRJ, danas samostalne države, odrekle su se prava na djelo Augusta Augustinčića koje je bilo dar bivše države prigodom otvaranje zgrade UN-a. A Jahačica, odnosno spomenik Mir, koji je ikona Manhattana, sad je i u Zagorju gdje je odlivena kopija.

– Ovaj spomenik postao je poznat skoro kao Kip slobode na vratima New Yorka – kaže nam kustos muzeja Davorin Vujičić i dodaje kako je trebalo sa svim bivšim republikama postići dogovor i dobiti njihov pristanak da je on hrvatski, što se nedavno i dogodilo. – Uz puno truda i tihe diplomacije spomenik je naš i sada su stvoreni uvjeti da se postavi i ploča u New Yorku i, uz druga nova i inovativna rješenja, Hrvatska i Zagorje predstave u svijetu. Jahačica je došla upravo odavde, iz Klanjca – kaže kustos Vujičić.

Augustinčić je inače htio da konjanik bude žena jer, da one vladaju svijetom, ratova ne bi bilo. A ja sam konjanika otkrio sasvim slučajno i pomalo nevoljko, umoran od bicikliranja po Zagorju i okolici Klanjca, koja obiluje poviješću i monumentalnim zdanjima, muzejima, spomenicima. Od sarkofaga obitelji Erdődy, preko mističnog franjevačkog samostana, do ostavštine Antuna Mihanovića i spomenika Lijepoj našoj. Tako da umalo nisam ni ušao u muzej. Kustos Vujčić bio je uporan.

POVEZANI ČLANCI:

– Dođite bar vidjeti konja.

– Kojeg konja? – upitao sam se.

A ono konj jedva da je stao u Klanjec, a kamoli u muzej, pa trebalo ga je i smjestiti ovamo.

Čujem i zgodu koja se nedavno dogodila i dovoljno govori o vrijednostima koje imamo, a da ni mi sami ne znamo. U posjetu Klanjcu bio je bračni par iz New Yorka, a kad su vidjeli konja ovdje, nisu mogli vjerovati.

– Što ovaj spomenik radi ovdje? Pa mi stanujemo u Brooklynu i prvo što ujutro vidimo kad otvorimo oči je konj. I sad odemo toliko daleko i opet nam se on ukazuje – bili su iznenađeni turisti iz Amerike. Inače, spomenik je svojedobno iz Klanjca prevezen cestom do Rijeke, dalje brodom do američke luke Baltimore, a potom do New Yorka.

Nakon muzeja na biciklu "jašem" dalje po Zagorju. Biser Zagorja živopisni je kraj oko Tuheljskih Toplica, Velikog Trgovišća i Klanjca. U zagorskom štihu oko mene su kleti, vinogradi i nebeski pogledi. Beskrajni puteljci koji su idealni za vožnju biciklom, rijetko gdje je teren tako valovit, s ne prevelikim brdima, koji je jako pogodan za vožnju električnim biciklom. Zadržavam ritam bez velikog usporavanja, jer e-bike pruža laku upravljivost, a ta lakoća vožnje pruža onda ugodu u putovanju na dva kotača. Daje vam više vremena za upoznavanje s destinacijom, ljudima, povijesnim vrijednostima i atrakcijama.

Prepoznao je to i turistički mag i biciklist Ivica Premrl pa je poveo skupinu biciklista i promotora na vožnju zagorskim bregima, kako bi kroz vožnju i priču otkrio suputnicima ovdašnje okuse, mirise i vinske čari. Wine & bike ruta od 20 kilometara i obilazak vinarija, muzeja, toplica i kulturnog blaga. Atrakcija i drvena instalacija Oči Zagorja postavljena je na više lokacija s kojih se vidi sve što ste prošli, čak i više od toga. U malenoj Pristavi pokraj Tuhlja i Klanjcu kod Lovačkog doma osvanule su zaista originalne oči, kroz koje bi rado svi gledali.

POVEZANI ČLANCI:

No, već se razmišlja o novoj uspješnici, Tatjana Petranović Capar iz TZ-a područja Biser Zagorja priča nam o ideji, gradnji i uskoro novom mjestu za posjećivanje Aleji velikana Hrvatskog zagorja, u kojoj će se naći Matija Gubec, Josip Broz Tito, Franjo Tuđman, ali i Marija Jurić Zagorka, Justina Mihanović, Veronika Desinićka i drugi Zagorci koji su obilježili hrvatsku povijest. U malom Dubrovčanu podno Velike Erpenje i spomen-parka Hrvatskoj majci bit će još jedan nov i lijep prostor za boravak u prirodi.

Nikada se nisam toliko naslušao priča, pa i naučio, kao na pedaliranju po Zagorju. Naš vodič Premrl jako dobro zna da su buđenje emocija i doživljaj na prvom mjestu. Čuti i vidjeti to nešto novo, osjetiti, probati i vidjeti... na svakom zavoju natukne nam neku dogodovštinu iz feudalnog doba. Sada dobro znam da je špan bio upravitelj feudalnog posjeda, vincilir je bio kao na primjer današnji vinar ili stručnjak za vino, upravitelj proizvodnje i čuvanja vina, galjuf je bilo tzv. niže plemstvo kojemu je grof dao dio imanja i zemlju, pa i neku manju kućicu... Tako je malo po malo zemlja prelazila u ruke tih galjufa i nije bila više samo grofovski privilegij. Ako ste mislili da galjuf nema svoj spomenik, varate se, samo malo promatrajte kod neke slatke kurije ili u nekom dvorištu – vidjet ćete lik ili figuru galjufa.

Na vinsku epizodu odlično se nadovezao posjet vinaru Zvonku Severu koji nije prestajao pričati o sokolu, staroj vinskoj sorti koju nastoje oživjeti baš ovdje u Klanjcu. I nakon pete degustacije koja je za bicikliste već i previše, dobacio je sasvim ozbiljno: – Kako ćete sad odbiti nešto o čemu ste slušali pola sata? Morate probati sokola, naše stare autohtone sorte su naša budućnost. Pronašli smo i belinu, ona je stara oko 300 godina. Svi će tražiti, posebno vi turisti, stare vinske sorte, a stara jela već tražite – zaključuje Sever.

I tako se rastajemo od Severa i sokola, čija je posebnost baš u tome da to vino može nastati samo u Klanjcu – raste i dozrijeva naime samo na jednom brijegu. Možete ga pronaći samo kod dvojice vinara, Zvonka Severa i mladog Filipa Petrišića. Sva sreća da, iako mu je vinograd blizu, vinarija i podrum su ipak malo dalje, pa će nam nekoliko kilometra dobro doći do nove vinske priče. Pa ipak smo na e-bike & wine turi po vinogradima i skrivenim gorama poput Cesarske, koja nas gleda svisoka i mami. No do nje ćemo ipak neki drugi put, nije tako visoka, ali je opaka i bio bi to pravi podvig, pa i na električnim biciklima.

POVEZANI ČLANCI:

Držimo se malih brežuljaka, ipak je ljepše provlačiti se kroz trse, kurije, šumske staze. A nema nitko ništa protiv da povremeno zaviri u središte Klanjca, popije kavu na središnjem trgu, a nakon ture može se i okupati u obližnjim Tuheljskim Toplicama. Sva ta mjesta tu su negdje, u krugu od desetak kilometara, ali pravo je zadovoljstvo upoznati što se krije iza svakog brijega i kakvo vas iznenađenje čeka.

Uskoro smo se našli pokraj neobičnog oluka i spomenika parkovne arhitekture, nekadašnjeg groblja. Otkud su dopirali zvuci orkestra koji se baš brusio za večernji koncert u amfiteatru, nismo doznali. – I mi vinari smo večeras tu, imamo svoj štand. To će biti večer uz muziku, vino i našu povijest – kaže vinar Filip Petrišić i veselo nas pozdravlja u svom vinogradu uz špek, sir i čašu graševine. Parkiramo bicikle brzo među lozom. Nastojim uhvatiti koju dobru fotku i čuti još jednu novu vinsku priču. Kušati delicije i povezati ih s nekom novom bike Odisejom.

U hotelu Well u Tuheljskim Toplicama nudi se najam električnih bicikala, a tu je obično i start i cilj kružne bike rute po ovom dijelu Zagorja. Naš bike vodič Ivica Premrl poznat je po nastojanju da se Zagorje promovira na električnim bike turama i jedan je od rijetkih vodiča s pričom. Osim što će vas sigurno povesti, savjetovati, opskrbiti biciklom i opremom i dovesti bicikl na traženu destinaciju, on je i nepresušni informator i pripovjedač zagorske povijesti. Relativno lijepo jesensko vrijeme produžilo je sezonu. Vikendom sve vrvi od posjetitelja, gostiju, biciklista, šetača, pa i kupača. Šarene jesenske boje nadiru i krase brežuljke. Zapravo, ovo je idealno doba godine za vožnju biciklom. Dobro je razvijena turistička i biciklistička infrastruktura, smart i LED digitalni infostupovi gdje se mogu dobiti informacije o svim događajima posvuda su, a obilježene su i sve prirodne i kulturne atrakcije te pješačke i biciklističke staze. Tu su i dva funkcionalna samostojeća servisa za bicikle.

Sve više poljoprivrednih gospodarstava okreće se turizmu kroz uređenje kušaonica, konzumaciju i prodaju lokalnih proizvoda, ponude smještaja i sl. Cikloturizam je baš taj koji crpi lokalnu ponudu i traži takve destinacije koje nude spoj ruralnog turizma, povijesti i modernog doba. Izlet s više kretanja i boravka vani može se na zanimljiv i poučan način ponuditi u Zagorju tijekom cijele godine.

POVEZANI ČLANCI:

Prošli smo 20 kilometara tri do četiri sata vožnje bikeom, svladali visinsku razliku od skoro 300 metara i, ako me pitate previše ili premalo, odgovorit ću – taman. Tko voli emotivne, poučne i povijesne bike vožnje s gastro i vinskom pričom, s dozom hedonizma, stigao je na pravo mjesto. Ovako se na najbolji način promovira aktivan i zdrav način života. Klanjec i Sutla, spomenik Lijepoj našoj u Zelenjaku, pa staza kojom se hoda po krošnjama, uspon prema prijevoju i dalje prema Tuhlju i toplicama, s pokloncem na svakih petsto metara i crkvicom na svakom vrhu – svatko ima svoju priču. Boje, vizure i nestvarni vidici, hrpa dojmova i druženje, učinili su ovaj bike izlet fantastičnim. Na biciklu je zapravo najbolje to što možeš stati kad god želiš, odmoriti se gdje je najljepše i zavući se u svako dvorište, porazgovarati s domaćinom i popiti gemišt. Zato vam ostavljamo da nešto otkrijte i sami vozeći se biciklom po Zagorju.

>> VIDEO Prosvjednici i dalje blokiraju cestu kod Županje: Poručili da ne žele na sastanak u Zagreb