Aladrović: Kao socijalna država moramo skrbiti o onima kojima je najteže

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović u petak je u Slavonskom Brodu uručio 28 ugovora vrijednih više od 13,8 milijuna kuna udrugama iz pet slavonskih županija koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom za razdoblje 2022.-2023. Ugovori su dio od ukupno 135 ugovora koji će se potpisati s udrugama civilnog društva diljem Hrvatske, ukupne vrijednosti veće od 72,4 milijuna kuna.

Provedbom programa povećat će se socijalna uključenost i unaprijediti kvaliteta života, poticati veća samostalnost i neovisnost življenja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odraslih osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Ujedno će se poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao osobnih asistenata.

- Smisao dodjele ovih ugovora je olakšati život osobama s invaliditetom – rekao je Aladrović.

Govoreći o zakonskim rješenjima, odnosno prijedlozima iz segmenta sustava socijalne sigurnosti, on je istaknuo kako se Valada obvezala donijeti dva izrazito bitna zakona koja nikad ranije nisu ugledala svjetlo dana u Hrvatskoj. Riječ je o Zakonu o inkluzivnom dodatku i Zakonu o osobnoj asistenciji.

- Mi se sada nalazimo zapravo u fazi projektnog financiranja usluga osobne asistencije, kada nalazimo načine na koje možemo olakšati život osobama s invaliditetom. S druge strane, svjesni smo da to moramo urediti zakonski i sustavno i da taj sustav mora biti dugoročno održiv i kvalitetan. Rezultat toga mora biti kvalitetnija skrb i kvalitetniji odnos prema osobama s invaliditetom. Iz tog razloga radimo i na jednom i na drugom zakonu. Mi smo se obvezali do kraja ove godine pustiti zakone u proceduru, odnosno na sjednicu Vlade i to ćemo i učiniti. Financijski učinak tih zakona bit će izrazito intenzivan i zahtjevan za Hrvatsku, ali naša je obveza, da mi kao socijalna država moramo skrbiti za one kojima je najteže. To ćemo kao Vlada i dokazati, jer društvo to od nas očekuje – rekao je Aladrović.

Nakon svečane dodjele ugovora, brodsko-posavski župan Danijel Marušić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivan Serdar potpisali su 38 milijuna kuna vrijedan ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini Doma za starije i nemoćne osobe u Slavonskom Brodu na Županiju. Kako je istaknuto, to bi u budućnosti također trebalo doprinijeti boljoj kvaliteti usluga za korisnike starije životne dobi.

Mi smo na ovaj način postali formalno-pravno vlasnici zgrade i zemljišta, što će nam itekako olakšati daljnju obnovu Doma za starije i nemoćne i pristup europskim sredstvima. Mi smo ga energetski već obnovili energetski sa 16 milijuna kuna, ali sada nam predstoji dogradnja i sigurno da će to ići daleko lakše kada su i objekt i zemljište u vlasništvu osnivača, odnosno Brodsko-posavske županije – rekao je župan Marušić.