Akrap: Hibridne prijetnje su realnost. Već je uspješno došlo i do destabilizacije Crne Gore

Hibridne prijetnje, cyber ugroze, fake news pojmovi su koji uglavnom opterećuju javnost koja ustvari malo o tome zna, pa mnogi često samo odmahnu rukom kad ih čuju.

Kako pak objasniti da to nisu neozbiljna naklapanja stručnjaka? To je jedna od svrha godišnjeg okupljanja svjetskih stručnjaka za sigurnost u Zagrebu, na Zagrebačkom sigurnosnom forumu (ZSF) 3. i 4. rujna u Sheratonu. Organizator skupa, koji saziva Institut za istraživanje hibridnih sukoba, Gordan Akrap kaže da se na to da javnost prihvati realnost opasnosti može utjecati samo primjerima, kao i brojnim negativnim posljedicama prihvaćanje neistine kao istine.

Održan i prošle godine

– Svaki smo dan svjedoci novih, nažalost uspješnih kriminalnih, nezakonitih i terorističkih djelovanja i opasnosti koje dolaze iz cyber svijeta. Djelovanjima obuhvaćenima nazivom hibridne prijetnje uspješno je došlo i do destabilizacije Crne Gore, promjene vlasti te daljnjeg unošenja podjela – navodi Akrap.

I tvrdi da oni koji zanemaruju takve prijetnje i nisu spremni suočiti se s njima riskiraju stabilnost i normalno funkcioniranje vlastitog društva i države. Naime, i sami smo svjedoci svakodnevnih pokušaja iskrivljavanja naše nedavne povijesti koja može imati negativnih utjecaja na buduće događaje i procese.

ZSF, koji je 2015. započeo tek kao međunarodna konferencija, u međuvremenu je postao relevantan. Prvi ZSF održan 2016. okupio je oko 70 stručnjaka iz desetak država. Danas, kaže Akrap, organizatori su došli u situaciju da, što zbog protupandemijskih mjera, a što zbog stava da ih zanima kvaliteta a ne broj stručnjaka, imaju maksimalan dopušteni broj stručnjaka u dvorani (120) te još oko 80 koji se povezuju putem interneta. Ove će godine tako okupiti stručnjake iz nešto više od 30 država sa skoro svih kontinenata.

– ZSF je uspješno održan i prošle godine, zbog čega smo dobili i brojne pozitivne kritike iz relevantnih međunarodnih organizacija i institucija kao gotovo jedini skup ove razine i teme koji je održan u Europi – dodaje.

Stručnjaci za sigurnost bave se i predikcijama i prognozama vezanima uz razne prijetnje, a koliko je tu uspješan bio ZSF, podsjeća činjenica da je već prva konferencija iz 2015. javno upozorila na prijetnju migrantskog vala koji Europi slijedi u razdoblju od nekoliko mjeseci.

Upravljanje krizama

– Znanja stečena na prethodnim forumima uspješno smo integrirali u Strategiju nacionalne sigurnosti RH usvojenu 2017., a godinama smo govorili o potrebi stvaranja podatkovnog i digitalnog suvereniteta na razini EU – kaže Akrap.

Zadovoljan je vidjeti da su predviđanja i prijedlozi koje su iznosili na ZSF-u našli svoje mjesto u Berlinskoj deklaraciji o digitalnom društvu. Naglasak i ovogodišnjeg Foruma hibridne su prijetnje, a stručnjaci će govoriti o rezultatima istraživanja koja mogu biti kvalitetan temelj za izgradnju boljih, sigurnijih, otpornijih društva, država i gospodarstva u potpuno digitaliziranom okruženju.

Hrvatska je članica EU i NATO saveza i tu ima svoja prava, ali i obveze i odgovornosti prema vlastitom stanovništvu. Forum će analizirati upravljanje krizama tijekom prošle godine i ponuditi rješenja kako unaprijediti preventivni i sustav zaštite te upravljanje i vođenje kriza.

