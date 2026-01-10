Na putovanju za Grenland Trumpova kaznena ekspedicija svratila je do Venezuele da iz predsjedničke palače u američki zatvor prebaci Nicolása Madura. Operacija je izvedena spektakularno te bi je i Chateaubriand, da joj je mogao svjedočiti, opisao kao osvajanje Bastille; tadašnji revolucionari, piše on u svom remek-djelu, svojevrsnom dnevniku, ne bi ušli u zatvor da im nisu pomagali pijani čuvari. Koliko je Trump podmazao kubansku stražu, a koliko je uvježbao svoje specijalce da iz stoga sijena izvade iglu, vjerojatno će se dugo prepričavati. Maduro je zapovijedao vojskom, imao je policiju na usluzi, a pao je, navodno, bez ispaljenog metka svojih tjelesnih čuvara – ako su se svi Amerikanci vratili živi i zdravi, kako se hvali Trump. U sličnoj operaciji Izraelci nisu ništa lakše hvatali Eichmanna kad su ga identificirali iako je njegova vojska pala prije njega; Amerikanci su imali nalog da ubiju Bin Ladena jer bi živ smetao nekadašnjim naredbodavcima. Trump je htio živoga Madura da se iživljava na jednom diktatoru. U srednjem vijeku bi ga živog ili mrtvog vozali ulicama. Amerika nema inkviziciju, Amerikom vlada krupni kapital; Trump je samo njegov eksponent.
Ako vođa neke sile smije proglašavati vlast u drugoj državi, što ne smije?!
Da je bio pravi diktator, Maduro ne bi dopustio da ga američki agenti uhite u krevetu te ga odvedu kao narkodilera. Stotinjak kilograma žive vage, koliko je predsjednik Venezuele mogao imati prije američke obrade, Trump nije mogao nositi ni objema rukama, kolikogod bio moćan, bez pomoći FBI-ja i CIA-e
