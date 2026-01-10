Ako vođa neke sile smije proglašavati vlast u drugoj državi, što ne smije?!

Na putovanju za Grenland Trumpova kaznena ekspedicija svratila je do Venezuele da iz predsjedničke palače u američki zatvor prebaci Nicolása Madura. Operacija je izvedena spektakularno te bi je i Chateaubriand, da joj je mogao svjedočiti, opisao kao osvajanje Bastille; tadašnji revolucionari, piše on u svom remek-djelu, svojevrsnom dnevniku, ne bi ušli u zatvor da im nisu pomagali pijani čuvari. Koliko je Trump podmazao kubansku stražu, a koliko je uvježbao svoje specijalce da iz stoga sijena izvade iglu, vjerojatno će se dugo prepričavati. Maduro je zapovijedao vojskom, imao je policiju na usluzi, a pao je, navodno, bez ispaljenog metka svojih tjelesnih čuvara – ako su se svi Amerikanci vratili živi i zdravi, kako se hvali Trump. U sličnoj operaciji Izraelci nisu ništa lakše hvatali Eichmanna kad su ga identificirali iako je njegova vojska pala prije njega; Amerikanci su imali nalog da ubiju Bin Ladena jer bi živ smetao nekadašnjim naredbodavcima. Trump je htio živoga Madura da se iživljava na jednom diktatoru. U srednjem vijeku bi ga živog ili mrtvog vozali ulicama. Amerika nema inkviziciju, Amerikom vlada krupni kapital; Trump je samo njegov eksponent.