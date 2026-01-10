Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
TRUMP S JEDNE, PUTIN S DRUGE STRANE

Ako vođa neke sile smije proglašavati vlast u drugoj državi, što ne smije?!

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Sergey Bobylev/REUTERS
Autor
Mirko Galić
10.01.2026.
u 14:52

Da je bio pravi diktator, Maduro ne bi dopustio da ga američki agenti uhite u krevetu te ga odvedu kao narkodilera. Stotinjak kilograma žive vage, koliko je predsjednik Venezuele mogao imati prije američke obrade, Trump nije mogao nositi ni objema rukama, kolikogod bio moćan, bez pomoći FBI-ja i CIA-e

Na putovanju za Grenland Trumpova kaznena ekspedicija svratila je do Venezuele da iz predsjedničke palače u američki zatvor prebaci Nicolása Madura. Operacija je izvedena spektakularno te bi je i Chateaubriand, da joj je mogao svjedočiti, opisao kao osvajanje Bastille; tadašnji revolucionari, piše on u svom remek-djelu, svojevrsnom dnevniku, ne bi ušli u zatvor da im nisu pomagali pijani čuvari. Koliko je Trump podmazao kubansku stražu, a koliko je uvježbao svoje specijalce da iz stoga sijena izvade iglu, vjerojatno će se dugo prepričavati. Maduro je zapovijedao vojskom, imao je policiju na usluzi, a pao je, navodno, bez ispaljenog metka svojih tjelesnih čuvara – ako su se svi Amerikanci vratili živi i zdravi, kako se hvali Trump. U sličnoj operaciji Izraelci nisu ništa lakše hvatali Eichmanna kad su ga identificirali iako je njegova vojska pala prije njega; Amerikanci su imali nalog da ubiju Bin Ladena jer bi živ smetao nekadašnjim naredbodavcima. Trump je htio živoga Madura da se iživljava na jednom diktatoru. U srednjem vijeku bi ga živog ili mrtvog vozali ulicama. Amerika nema inkviziciju, Amerikom vlada krupni kapital; Trump je samo njegov eksponent.

Ključne riječi
SAD Vladimir Putin Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!