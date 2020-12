Ako Tomašević ode sam, birači SDP-a ostat će doma

Zagrebačka oporba danas nastavlja s pregovorima oko načina na koji će izići na predstojeće lokalne izbore. Prvi je to zajednički sastanak oporbenih stranaka SDP, Možemo, Nove ljevice, Oraha, Zagreb je naš, Glasa, HSLS-a i Kluba nezavisnih nakon što su im u ponedjeljak prezentirani rezultati ankete koju su zajednički naručili, a koja je pokazala da je Možemo najjača stranka u Zagrebu s potporom od 22,5 posto te da je Tomislav Tomašević s 30 posto potpore daleko najjači kandidat za gradonačelnika Zagreba.

I iako sastanak u trenutku pisanja ovog teksta nije još ni započeo svi naši izvori kazali su danas da na njemu ne treba očekivati konačan dogovor u kojoj će kombinaciji oporba nastupiti kontra Milana Bandića. Odnosno da li će ići izbore ići s „kobasičastom“ koalicijom u kojoj će sve stranke stati iza Tomaševića i zajednički sastaviti jednu listu sa Skupštinu ili će se podijeliti u dva bloka i ići s dvije liste za Skupštinu što znači da će i SDP imati svog kandidata za gradonačelnika još morati pričekati.

Ono što je sigurno jest da će pregovori biti poprilično tvrdi jer Tomašević u Možemo, ali i u Novoj ljevici koja im je koalicijski partner ima mnogo zagovornika teze da oni kao najjača stranka mogu ići bez SDP-a i da im je za pobjedu dovoljna potpora SDP-a u drugom krugu. Naravno, ima i onih koji i u Možemo i u Novoj ljevici smatraju drugačije, da bez SDP-a neće moći ni vladati Zagrebom u slučaju pobjede, a vjerojatno niti dobiti te izbore, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se u konačnici ta stranka i postaviti. Tomislav Tomašević jučer, prije sastanka opozicije, nije bio raspoložen za komentare te je poručio kako s oporbom neće komunicirati putem medija.

VIDEO Dario Juričan: "Meni je takav gušt kad ulovim Bandića u laži!"

S druge strane u SDP-u su odavno prelomili i spremni su, svjesni da oni jakog kandidata za gradonačelnika nemaju, a i da više nisu najjača opcija u gradu, podržati Tomaševića. Uz jedan ključni uvjet od kojeg nemaju namjeru odustati, a to je da u tom slučaju na izbore idu i sa jednom, zajedničkom, listom za Skupštinu. Na njoj, kažu naši izvori, SDP ne mora imati podjednak broj ulaznih mjesta u Skupštinu kao i Možemo te s obzirom da je Možemo ipak nešto jača opcija spremni su pristati i na to da će u Skupštini imati kojeg zastupnika manje.

Ukoliko Možemo odbije ovu kombinaciju SDP će, kažu naši izvori, u tom slučaju svakako istaknuti svog kandidata za gradonačelnika to znači i da će krenuti odmah s jakom i žestokom kampanjom. To bi najizglednije je bio šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras koji je u ranije spomenutoj anketi dobio tek 8,5 posto potpore i ne ulazi u drugi krug no u SDP-u vjeruju da uz kvalitetnu kampanju njihov kandidat može samo rasti.

Prema ranijim informacijama u SDP-u su Tomaševića spremni čekati najkasnije do polovice siječnja. Ne postigne li se do tada dogovoru u SDP-u će, kaže naš izvor, smatrati da je Možemo očito za svog protivnika detektirao ne samo Bandića već da su odlučili ući u borbu i protiv SDP-a. Ovakvo razmišljanje SDP-ovaca ne čudi obzirom da ta stranka upravo zbog Možemo gubit svoje biračko tijelo i neminovno je da će, ne postigne li se dogovor oko zajedničkog izlaska na izbore, doći do njihovog međusobnog „fajta“ u kampanji. A što Milan Bandić željno iščekuje jer mu takav scenarij definitivno ide na ruku.

- Ako Tomašević misli da će SDP-ovi glasači, ode i Možemo samo na izbore, ionako glasati za njega u drugom krugu, grdno se vara. Mnogi će u tom slučaju ostati doma, neće izići na glasanje, a njemu za pobjedu trebaju svi i sve - kaže naš izvor iz zagrebačkog SDP-a.

Inače, u SDP-u su dosta nezadovoljno odugovlačenjem od strane Možemo. Pogotovo jer je, kažu, zajednička anketa srušila mnoge stereotipe. Poput onoga da su u SDP-u sve Bandićevi spavači ili pak onog da birači Možemo zaziru od dogovora sa SDP-om.

- Anketa je pokazala da u SDP-ovu biračkom tijelu gotovo ništa više Bandićevih spavača nego u biračkog tijelu Možemo. Oni ih imaju jedan posto, mi dva posto. Prije četiri godine u SDP-u je priča bila potpuno drugačija. Kao drugo, anketa je pokazala da više od 80 posto birača Možemo nema ništa protiv suradnje sa SDP-om, pa čak i da njih 55 posto smatra Gordana Marasa pozitivnom osobom - kaže naš izvor iz zagrebačkog SDP-a.