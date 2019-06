'Ako se Udruga prijevoznika odluči za prosvjed, organizirat ćemo kontraprosvjed'

Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak uputio je predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, ministrima Olegu Butkoviću i Darku Horvatu te predsjedniku uprave Hrvatskih cesta Josipu Škoriću pismo u kojem upozorava na moguće posljedice ako se odobri prometovanje svim teretnim vozilima s područja Hrvatske i Slovenije kroz taj najsjeverniji hrvatski grad. Ako pak se Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika odluči na prosvjed, u Murskom Središću najavljuju – kontraprosvjed.

Srpak ističe da više od deset godina problem teretnog prometa guši i terorizira Mursko Središće i sva naselja do grada Čakovca. Povećanje teretnog prometa cijelom dionicom ceste D 209 i kroz sam centar grada, doveli su, upozorava, do neizdrživih uvjeta života stanovnicima koji žive na toj relaciji.

Kroz Mursko Središće i dalje do Čakovca dnevno je prometovalo do 800 teretnih vozila, a tijekom sezone i preko 200.000 osobnih vozila i 150 autobusa. Jedini mogući način za normalan život građana bio je, ističe Srpak, donošenje i primjena Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona, koji je stupio na snagu u ožujku ove godine, čime je riješen dugogodišnji problem za građane, no pobunili su se prijevoznici, iako je, napominje, jasno definirano u kojim slučajevima se promet preko 7,5 tona može odvijati po toj cesti. Svi koji imaju utovare ili istovare na tom potezu ili pak sjedište tvrtke, tim se pravcem mogu i dalje koristiti, dok za sve ostale postoje alternativni pravci.

- Apsolutno razumijemo prijevozničke tvrtke i smatramo da im se mora osigurati lakše, brže i efikasnije prometovanje, ali po za to primjerenim prometnim pravcima. Meni kao gradonačelniku najvažnija je sigurnost građana grada Mursko Središće i kvaliteta njihovog življenja. Naravno da je trajna mjera za rješenje teretnog prometa izgradnja zaobilaznice i mosta. Hrvatske ceste izradile su studiju izvodljivosti i prometni elaborat, a trenutno je u fazi izrada studija utjecaja na okoliš, znači koraci za izvršenje ovog velikog projekta su pokrenuti. Gradu Mursko Središće nikada nije bilo u interesu štetiti gospodarstvu i razvitku, cilj je bio samo da promet koji ne mora ići ovim pravcem da se preusmjeri na druge adekvatne pravce - ističe Srpak, koji je reagirao na izjave čelnika Udruge hrvatskih prijevoznika o tome da je sve dogovoreno i da se svi hrvatski i slovenski kamioni vraćaju na tu cestu. Cesta D 209 je, ističe, gusto naseljena i ne smije služiti za to da se prijevoznici izvan Međimurske županije koriste njome za što brži dolazak na slovensku autocestu.

- Zabrana je donesena za ljude kojima kamioni prolaze dva metra ispod prozora kuće, za djecu koja idu u školi, za bicikliste, za ljude kojima su popucale kuće, za turiste, za normalan život, za sigurno prometovanje, za mogućnost izlaska iz dvorišta na cestu – ističe Srpak.