'Ako bude onih koji se ne žele cijepiti i testirati, poslodavci će postupiti po Zakonu o radu'

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović potvrdio je u petak mogućnost otvaranja trećeg poziva za isplatu covid dodatka umirovljenicima koji ispunjavaju uvjete, a do sada nisu dobili taj dodatak. "Razmišljamo da omogućimo još jednom podnošenje zahtjeva, i to isključivo za one koji imaju pravo, a nisu ga ostvarili u prethodnom razdoblju", izjavio je Aladrović novinarima nakon svečane sjednice Skupštine Matice umirovljenika Hrvatske.

Po podacima Sindikata umirovljenika i Matice, 140.000 umirovljenika nije dobilo covid dodatak iako imaju na njega pravo.

Aladrović je pak ustvrdio da, prema podacima ministarstva, taj segment umirovljenika "nije preopsežan", pa vjeruje da će pitanje otvaranja trećeg poziva umirovljenicima biti definirano u kratkom roku. Također je ponovno komentirao slučaj zagrebačke Poliklinike za zaštitu djece i mladih, čija je ravnateljica Gordana Buljan Flander sinoć dala ostavku. Podsjetio je kako je osnivač Poliklinike Grad Zagreb tako da njegovi predstavnici odlučuju o članovima Upravnog vijeća i, posredno, tko će biti ravnatelj Poliklinike.

Iz perspektive Ministarstva važno je da svi sustavi povezani s tom poliklinikom funkcioniraju kako treba i uspješno surađuju. Ostavku Buljan Flander nije komentirao, istaknuvši samo da je za sustav socijalne skrbi interes djeteta na prvom mjestu.

Struka mora odlučiti o "institutu otuđenja djeteta"

Novinare je zanimalo može li se zakonski regulirati "institut otuđenja djeteta", koji je izazvao velike reakcije dijela javnosti koja tvrdi da se djecu oduzima majkama i dodjeljuje očevima nasilnicima.

Aladrović tvrdi da to nije pitanje zakona i propisa, već metodologije. Potencijalno rješenje vidi u tome da struka, psiholozi, psihijatri i psihoterapeuti, povedu široku raspravu i utvrde je li taj institut dobar. O tome je li neka metoda dobra, struka mora dati pravorijek, poručio je. Sustav socijalne skrbi vrlo je opsežan pa nije isključena mogućnost povremenih manipulacija ili nedovoljno savjesnog rada, no Ministarstvo takve pojave nastoji svesti na najmanju mjeru, stoga je intenziviralo upravno-inspekcijski nadzor.

"Moramo otklanjati greške u svim sustavima kojima upravlja država i to u ovom trenutku činimo", ustvrdio je.

Covid potvrde u sustav socijalne skrbi uvode se od 1. listopada, a ministar kaže kako ne vidi nijedan racionalni razlog da se necijepljeni djelatnici odbijaju testirati o trošku države.

"Ako bude onih koji ne žele ni cijepljenje niti testiranje, poslodavci će u socijalnoj skrbi postupiti prema reguliranju radno-pravnog statusa tako kako to propisuje Zakon o radu", poručio je. Aladrović kaže da se takve slučajeve neće tolerirati zbog odgovornosti prema ostalim građanima već tu "treba u određenom trenutku podvući crtu".