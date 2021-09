Beroš: Tko se ne testira, neopravdano će izostati s posla i neće primiti naknadu

Što se tiče COVID potvrda za zdravstvene djelatnike koje se uvode od 1. listopada, ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da će se oni koji nemaju potvrdu morati testirati, a ako neće htjeti, neće moći doći na posao pa sukladno zakonu neće primiti naknadu.

"Bitnije je naglasiti da je cijeli postupak oko COVID potvrda usmjeren prema sigurnost. To nema cijenu. Kada je riječ o detaljima, znamo elemente: preboljenje, testiranje, cijepljenje. Testiranje planiramo dva puta tjedno, a onima koji to ne žele, ne znam što bih rekao i kako bih to okarakterizirao. Stoga smo uveli testiranja, ona će biti besplatna, ali naravno da to neće uvijek biti tako. Ako se netko ne želi testirati, neće moći biti na poslu i to će se upisati u evidenciju radnog vremena. Neće moći prisustvovati poslu te će sustavu napraviti problem, trebat će naći zamjenu, a sebi će napraviti problem jer će neopravdano izostati i neće sukladno zakonu primiti naknadu", kazao je.

COVID potvrde za sve koji ulaze u bolnički krug

Na pitanje hoće li COVID potvrde morati imati i drugi nezdravstveni radnici u bolnicama, primjerice zaposlenici pekare, serviseri... Beroš je odgovorio potvrdno.

"To je točno. Kada je riječ o zdravstvenom sustavu, jasno je da virus ne prelazi samo sa zdravstvenih djelatnika. Tu su i serviseri, dostavljači i za njih je predviđena COVID potvrda", kazao je Beroš.