Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
PIŠE MARIN SOLJAČIĆ

AI donosi revoluciju: uskoro ćemo raditi 20 sati tjedno?

VL
Autor
Marin Soljačić
12.08.2025.
u 18:20

Na mojoj listi rizika za budućnost čovječanstva AI nije pri vrhu, ali me zabrinjava mogućnost da nekolicini moćnih omogući potpunu kontrolu nad društvom i svijetom

Sasvim je sigurno da će umjetna inteligencija donijeti promjene koje su nepovratne, no nadam se i optimističan sam da će biti uglavnom pozitivne. Moj laboratorij već duže vrijeme intenzivno radi na umjetnoj inteligenciji, osobito na njezinim primjenama u znanosti. Jako smo uzbuđeni oko toga jer su problemi koji se javljaju tijekom razvoja umjetne inteligencije iznimno zanimljivi, ali još više nas veseli ogroman potencijal koji umjetna inteligencija pruža za ubrzanje znanstvenih istraživanja. Vjerujem da će upravo AI omogućiti eksponencijalno brži razvoj znanosti nego što ga možemo zamisliti danas.

Ključne riječi
AI posao umjetna inteligencija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još