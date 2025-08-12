AI donosi revoluciju: uskoro ćemo raditi 20 sati tjedno?

Sasvim je sigurno da će umjetna inteligencija donijeti promjene koje su nepovratne, no nadam se i optimističan sam da će biti uglavnom pozitivne. Moj laboratorij već duže vrijeme intenzivno radi na umjetnoj inteligenciji, osobito na njezinim primjenama u znanosti. Jako smo uzbuđeni oko toga jer su problemi koji se javljaju tijekom razvoja umjetne inteligencije iznimno zanimljivi, ali još više nas veseli ogroman potencijal koji umjetna inteligencija pruža za ubrzanje znanstvenih istraživanja. Vjerujem da će upravo AI omogućiti eksponencijalno brži razvoj znanosti nego što ga možemo zamisliti danas.