10 "Imprese Vincenti" diljem svijeta: Intesa Sanpaolo nagrađuje međunarodnu izvrsnost

Deset iznimnih međunarodnih poduzeća bilo je u središtu pozornosti na petnaestom događanju programa Imprese Vincenti („Tvrtke pobjednice”) Intesa Sanpaolo Grupe, namijenjena promicanju malih i srednjih poduzeća, kojim je zaključen roadshow u okviru šestog izdanja programa u potpunosti posvećenim najuspješnijim tvrtkama iz gospodarskog i kulturnog okruženja Srednje i Istočne Europe i Egipta.
Ova su se poduzeća istaknula svojom inovativnošću, ostvarenim rastom te doprinosom razvoju i integraciji geografski raspršenih opskrbnih lanaca, ne samo kao izvoznici, već i kao strateški čvorovi unutar lanaca vrijednosti, igrajući vodeću ulogu u nearshoring trendovima i ESG tranziciji.
Kako bi ubrzala razvoj međunarodnog opskrbnog lanca sposobnog privlačiti strana ulaganja u Italiju te dodatno jačati vrijednost brenda Made in Italy na globalnoj razini, Intesa Sanpaolo dodatno je osnažila sinergije između Sektora inozemnih banaka (IBD) i Banca dei Territori Division, kojima upravljaju Paola Papanicolaou i Stefano Barrese. U tom je kontekstu Grupa ponovno potvrdila svoju predanost podupiranju rasta i razvoja talijanskih i međunarodnih poduzeća s ciljem jačanja njihove konkurentnosti te poticanja veće integracije proizvodnih opskrbnih lanaca.
Međunarodni program „Imprese Vincenti”
Na događanju održanom u neboderu Gioia 22 Intesa Sanpaolo u Milanu predstavljeno je 10 „Tvrtki pobjednica” iz osam zemalja u kojima Intesa Sanpaolo Grupa posluje putem mreže Sektora inozemnih banaka (IBD).
Albaniju je predstavljalo društvo Italcostruzioni, specijalizirano za preciznu strojnu obradu s izraženom usmjerenošću na izvoz. Hrvatsku je predstavljao Aircash, inovativni fintech koji je transformirao način distribucije usluga digitalnog plaćanja. Egipat je predstavljao Salcef, društvo aktivno u razvoju rješenja za održivu mobilnost i provedbi velikih infrastrukturnih projekata, dok je Rekord iz Rumunjske prepoznat po izvrsnosti u proizvodnji tehničke obuće za aktivnosti na otvorenom te uspješnom nastupu na međunarodnim tržištima visoke dodane vrijednosti. Iz Srbije se istaknulo društvo Diopta, koje je razvilo skalabilni poslovni model u optičkoj industriji temeljen na operativnoj učinkovitosti i pouzdanosti, dok Agroitaly predstavlja agroindustrijsko poduzeće koje se usmjerava prema proizvodnji kultura visoke dodane vrijednosti. Slovenski Incom jedan je od vodećih prehrambenih proizvođača, prepoznat po snažnoj strategiji internacionalizacije i kontinuirane inovacije proizvoda. Slovački Minit razvio je visoko skalabilan poslovni model koji mu je omogućio transformaciju iz obiteljske pekarnice u europsku mrežu. Mađarsku je predstavljala tvrtka Prolan, IT tvrtka koja razvija rješenja za automatizaciju željezničkog prometa i upravljanje energijom, s naglašenim fokusom na inovacije proizašle iz istraživanja i razvoja, te Catone, koji je u Budimpešti uspostavio logističko-proizvodno središte za prehrambenu industriju, s posebnim naglaskom na inovacije i kvalitetu.
Ova poduzeća posluju u različitim, ali strateški važnim sektorima europskog gospodarstva – od prehrambene industrije i industrije pića do visokih tehnologija, od napredne proizvodnje do infrastrukture i prehrambene industrije. Zajednička im je sposobnost stvaranja dodane vrijednosti kroz inovacije, održivo poslovanje i međunarodnu integraciju.
Paola Papanicolaou, glavna direktorica Sektora inozemnih banaka (IBD) Intesa Sanpaolo: „Današnje događanje odražava geoekonomski trend koji je danas već postao strukturna činjenica: sve snažniju integraciju Italije, srednje i istočne Europe te Egipta kroz sve povezanije industrijske, trgovinske i financijske tokove. U svijetu u kojem se lanci vrijednosti skraćuju, regionaliziraju i sve su više usmjereni na otpornost, uloga Grupe poput naše nije samo uspostavljanje financijskih veza, već i izgradnja industrijskih poveznica. Za Intesa Sanpaolo suradnja među različitim poslovnim divizijama te naša međunarodna prisutnost predstavljaju stratešku polugu za pružanje potpore poduzećima na tržištima s najvećim potencijalom, jačanje njihove konkurentnosti, investicijskog kapaciteta i prisutnosti u talijanskim i europskim opskrbnim lancima. Među brojnim iznimnim poduzećima s kojima smo imali priliku surađivati, deset odabranih tvrtki u okviru programa Imprese Vincenti utjelovljuje upravo taj razvojni put – riječ je o poduzećima čvrsto ukorijenjenima u svojim lokalnim sredinama, ali istodobno sposobnima poslovati u okviru šire industrijske geografije. Podržavati njihov rast znači pridonositi stvaranju integriranijeg, međunarodno povezanog i konkurentnijeg proizvodnog ekosustava.”
Stefano Barrese, glavni direktor Banca dei Territori Division Intesa Sanpaolo: „Sinergija između naših divizija omogućuje Grupi kontinuiran dijalog sa zajednicama i područjima u kojima posluje, stvarajući jedinstvenu vrijednost za realno gospodarstvo i poslovnu zajednicu, čije potrebe, potencijal i prednosti svakodnevno prepoznajemo. Kroz program Imprese Vincenti tijekom godina izgradili smo iznimno kvalitetan odnos s 800 poduzeća, uključujući i međunarodna, stvarajući pritom istinsku zajednicu visoke dodane vrijednosti, također zahvaljujući potpori naših partnera. Od 2020. godine malim i srednjim poduzećima odobrili smo više od 138 milijardi eura financiranja, uključujući 13 milijardi eura za transakcije iz područja izvanrednog financiranja te 15 milijardi eura za projekte povezane s održivosti. Ova izvrsna talijanska poduzeća, usmjerena na rast i razvoj, i dalje će biti u središtu strategije Banca dei Territori Division te sinergija predviđenih novim poslovnim planom koji je predstavio naš glavni izvršni direktor Carlo Messina, jer rast poduzeća ujedno znači i naš rast.”
U okviru programa navedena će poduzeća dobiti podršku Intese Sanpaolo i projektnih partnera tijekom svih faza svojeg poslovnog razvoja, uz poticanje ulaganja u nematerijalnu imovinu (intelektualno vlasništvo, istraživanje i razvoj, razvoj opskrbnih lanaca te obrazovanje i osposobljavanje) kao i u ključne pokretače rasta: međunarodno širenje, održivost, zaštitu poslovanja, inovacije, digitalnu tranziciju i izvanredno financiranje.
Hrana i piće (prehrambena industrija)
INCOM d.o.o. – sjedište: Ajdovščina (Slovenija). Osnovana u garaži 1989. godine, danas je globalni lider koji izvozi sladolede i čokoladne proizvode u više od 40 zemalja. Uz proizvodnju hrane, tvrtka se ističe i iznimnom inženjerskom stručnošću unutar poduzeća jer samostalno projektira i izrađuje velik dio svojih industrijskih strojeva. http://www.incomleone.com/
Usluge i trgovina na malo
DIOPTA DOO – sjedište: Beograd (Srbija). Vodeći maloprodajni lanac optika s više od 30 trgovina u Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Izdavanjem minibonda od 4 milijuna eura, uz podršku Intesa Sanpaolo, tvrtka je dodatno ojačala skalabilni model rasta temeljen na operativnoj učinkovitosti i teritorijalnoj pokrivenosti. http://www.diopta.rs/
Industrijska automatizacija i energetske tehnologije
Prolan Zrt – sjedište: Budakalász (Mađarska). Visokotehnološka tvrtka specijalizirana za sustave automatizacije željezničkog prometa i upravljanje elektroenergetskom mrežom. Zahvaljujući snažnoj usmjerenosti na istraživanje i razvoj, Prolan prednjači u razvoju inteligentnih softverskih i hardverskih rješenja koja pridonose stabilnosti elektroenergetskih mreža s visokim udjelom obnovljivih izvora energije. http://www.prolan.hu/
Hrana i piće (pekarska industrija)
MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o. – sjedište: Dunajská Streda (Slovačka). Od male obiteljske pekarnice, tvrtka je izrasla u jednu od najmodernijih franšiznih mreža pekarnica u Srednjoj Europi, s više od 500 prodajnih mjesta. Izrazit primjer generacijske tranzicije usmjerene na inovacije i diverzifikaciju. http://www.minitbakery.sk/
Informacijska tehnologija (fintech)
AIRCASH d.o.o. – sjedište: Zagreb (Hrvatska). Jedan od najbrže rastućih fintechova u Europi, revolucionirao je hrvatsko tržište digitalnih plaćanja lansiranjem prvog viševalutnog digitalnog novčanika u zemlji. Regulirana institucija elektroničkog novca koja se širi diljem EU-a s inovativnim platnim rješenjima. http://www.aircash.eu/
Industrijska proizvodnja (obrada metala)
ITALCOSTRUZIONI S H.P.K. – sjedište: Tirana (Albanija). Specijalizirana za tešku bravariju i visokopreciznu mehaničku obradu, tvrtka je snažan primjer industrijskog nearshoringa te izvozi 100 % svoje proizvodnje na zahtjevna tržišta poput Njemačke i Italije, uz zadržavanje europskih standarda kvalitete. https://ital-costruzioni.com/
Infrastruktura i graditeljstvo
SALCEF – sjedište podružnice: Kairo (Egipat). Aktivna u velikim projektima željezničke infrastrukture i održive mobilnosti, doprinosi strateškim ulaganjima diljem Mediterana i drugih međunarodnih tržišta, uključujući ulaganja u brzu željeznicu. http://www.salcef.com/
Promet i logistika
Catone Kft – sjedište podružnice: Budaörs (Mađarska). Mađarska podružnica Catone Grupe upravlja centrom izvrsnosti za logistiku i proizvodnju unutar opskrbnog lanca prehrambene industrije. Zahvaljujući najsuvremenijem rashladnom skladištenju i voznom parku, tvrtka je ključni logistički centar za opskrbne lance diljem Srednje i Istočne Europe. https://www.catone.it/
Proizvodnja obuće
REKORD SRL – sjedište: Alba Iulia (Rumunjska). Kao dio M.G.M. SPA, tvrtka je postala europski lider u tehničkoj obući za aktivnosti na otvorenom zahvaljujući usmjerenosti na kvalitetu i inovacije, umjesto premještanja proizvodnje u Aziju. https://www.rekord.ro/
Prehrambena industrija
Agroitaly Doo – sjedište: Mali Iđoš (Srbija). Agroindustrijska tvrtka specijalizirana za uzgoj visokokvalitetnih lješnjaka. Razvijena u suradnji s talijanskim poljoprivredno-prehrambenim opskrbnim lancem (putem društva Agricola Guidi), tvrtka uspješno povezuje bogatu poljoprivrednu tradiciju Srbije s pristupom međunarodnim tržištima i primjenom međunarodno priznatih standarda kvalitete. https://www.agricolaguidi.com/