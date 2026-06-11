10 "Imprese Vincenti" diljem svijeta: Intesa Sanpaolo nagrađuje međunarodnu izvrsnost

Deset iznimnih međunarodnih poduzeća bilo je u središtu pozornosti na petnaestom događanju programa Imprese Vincenti („Tvrtke pobjednice”) Intesa Sanpaolo Grupe, namijenjena promicanju malih i srednjih poduzeća, kojim je zaključen roadshow u okviru šestog izdanja programa u potpunosti posvećenim najuspješnijim tvrtkama iz gospodarskog i kulturnog okruženja Srednje i Istočne Europe i Egipta.

Ova su se poduzeća istaknula svojom inovativnošću, ostvarenim rastom te doprinosom razvoju i integraciji geografski raspršenih opskrbnih lanaca, ne samo kao izvoznici, već i kao strateški čvorovi unutar lanaca vrijednosti, igrajući vodeću ulogu u nearshoring trendovima i ESG tranziciji.

Kako bi ubrzala razvoj međunarodnog opskrbnog lanca sposobnog privlačiti strana ulaganja u Italiju te dodatno jačati vrijednost brenda Made in Italy na globalnoj razini, Intesa Sanpaolo dodatno je osnažila sinergije između Sektora inozemnih banaka (IBD) i Banca dei Territori Division, kojima upravljaju Paola Papanicolaou i Stefano Barrese. U tom je kontekstu Grupa ponovno potvrdila svoju predanost podupiranju rasta i razvoja talijanskih i međunarodnih poduzeća s ciljem jačanja njihove konkurentnosti te poticanja veće integracije proizvodnih opskrbnih lanaca.

Međunarodni program „Imprese Vincenti”

Na događanju održanom u neboderu Gioia 22 Intesa Sanpaolo u Milanu predstavljeno je 10 „Tvrtki pobjednica” iz osam zemalja u kojima Intesa Sanpaolo Grupa posluje putem mreže Sektora inozemnih banaka (IBD).

Albaniju je predstavljalo društvo Italcostruzioni, specijalizirano za preciznu strojnu obradu s izraženom usmjerenošću na izvoz. Hrvatsku je predstavljao Aircash, inovativni fintech koji je transformirao način distribucije usluga digitalnog plaćanja. Egipat je predstavljao Salcef, društvo aktivno u razvoju rješenja za održivu mobilnost i provedbi velikih infrastrukturnih projekata, dok je Rekord iz Rumunjske prepoznat po izvrsnosti u proizvodnji tehničke obuće za aktivnosti na otvorenom te uspješnom nastupu na međunarodnim tržištima visoke dodane vrijednosti. Iz Srbije se istaknulo društvo Diopta, koje je razvilo skalabilni poslovni model u optičkoj industriji temeljen na operativnoj učinkovitosti i pouzdanosti, dok Agroitaly predstavlja agroindustrijsko poduzeće koje se usmjerava prema proizvodnji kultura visoke dodane vrijednosti. Slovenski Incom jedan je od vodećih prehrambenih proizvođača, prepoznat po snažnoj strategiji internacionalizacije i kontinuirane inovacije proizvoda. Slovački Minit razvio je visoko skalabilan poslovni model koji mu je omogućio transformaciju iz obiteljske pekarnice u europsku mrežu. Mađarsku je predstavljala tvrtka Prolan, IT tvrtka koja razvija rješenja za automatizaciju željezničkog prometa i upravljanje energijom, s naglašenim fokusom na inovacije proizašle iz istraživanja i razvoja, te Catone, koji je u Budimpešti uspostavio logističko-proizvodno središte za prehrambenu industriju, s posebnim naglaskom na inovacije i kvalitetu.

Ova poduzeća posluju u različitim, ali strateški važnim sektorima europskog gospodarstva – od prehrambene industrije i industrije pića do visokih tehnologija, od napredne proizvodnje do infrastrukture i prehrambene industrije. Zajednička im je sposobnost stvaranja dodane vrijednosti kroz inovacije, održivo poslovanje i međunarodnu integraciju.

Paola Papanicolaou, glavna direktorica Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo Foto: Intesa Sanpaolo

Paola Papanicolaou, glavna direktorica Sektora inozemnih banaka (IBD) Intesa Sanpaolo: „Današnje događanje odražava geoekonomski trend koji je danas već postao strukturna činjenica: sve snažniju integraciju Italije, srednje i istočne Europe te Egipta kroz sve povezanije industrijske, trgovinske i financijske tokove. U svijetu u kojem se lanci vrijednosti skraćuju, regionaliziraju i sve su više usmjereni na otpornost, uloga Grupe poput naše nije samo uspostavljanje financijskih veza, već i izgradnja industrijskih poveznica. Za Intesa Sanpaolo suradnja među različitim poslovnim divizijama te naša međunarodna prisutnost predstavljaju stratešku polugu za pružanje potpore poduzećima na tržištima s najvećim potencijalom, jačanje njihove konkurentnosti, investicijskog kapaciteta i prisutnosti u talijanskim i europskim opskrbnim lancima. Među brojnim iznimnim poduzećima s kojima smo imali priliku surađivati, deset odabranih tvrtki u okviru programa Imprese Vincenti utjelovljuje upravo taj razvojni put – riječ je o poduzećima čvrsto ukorijenjenima u svojim lokalnim sredinama, ali istodobno sposobnima poslovati u okviru šire industrijske geografije. Podržavati njihov rast znači pridonositi stvaranju integriranijeg, međunarodno povezanog i konkurentnijeg proizvodnog ekosustava.”

Stefano Barrese, glavni direktor Banca dei Territori Division Intesa Sanpaolo: „Sinergija između naših divizija omogućuje Grupi kontinuiran dijalog sa zajednicama i područjima u kojima posluje, stvarajući jedinstvenu vrijednost za realno gospodarstvo i poslovnu zajednicu, čije potrebe, potencijal i prednosti svakodnevno prepoznajemo. Kroz program Imprese Vincenti tijekom godina izgradili smo iznimno kvalitetan odnos s 800 poduzeća, uključujući i međunarodna, stvarajući pritom istinsku zajednicu visoke dodane vrijednosti, također zahvaljujući potpori naših partnera. Od 2020. godine malim i srednjim poduzećima odobrili smo više od 138 milijardi eura financiranja, uključujući 13 milijardi eura za transakcije iz područja izvanrednog financiranja te 15 milijardi eura za projekte povezane s održivosti. Ova izvrsna talijanska poduzeća, usmjerena na rast i razvoj, i dalje će biti u središtu strategije Banca dei Territori Division te sinergija predviđenih novim poslovnim planom koji je predstavio naš glavni izvršni direktor Carlo Messina, jer rast poduzeća ujedno znači i naš rast.”

U okviru programa navedena će poduzeća dobiti podršku Intese Sanpaolo i projektnih partnera tijekom svih faza svojeg poslovnog razvoja, uz poticanje ulaganja u nematerijalnu imovinu (intelektualno vlasništvo, istraživanje i razvoj, razvoj opskrbnih lanaca te obrazovanje i osposobljavanje) kao i u ključne pokretače rasta: međunarodno širenje, održivost, zaštitu poslovanja, inovacije, digitalnu tranziciju i izvanredno financiranje.