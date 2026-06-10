Dođite na konferenciju ‘STEM obrazovanje i inovacije u poljoprivredi - most prema održivoj budućnosti’

Kako digitalnu tehnologiju, IoT kurikulum i senzore staviti u službu održive poljoprivrede i privući mlade generacije u ovaj ključni sektor? Odgovor na to pitanje donosi završna konferencija međunarodnog projekta SEED2STEM : STEM obrazovanje i inovacije u poljoprivredi – most prema održivoj budućnosti, koja će se održati u četvrtak, 11. lipnja 2026. godine, s početkom u 09:30 sati na kampusu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu na Borongaju.

U organizaciji Udruge za održivi razvoj Pozitiva Samobor , ovaj će događaj okupiti pedesetak vodećih stručnjaka iz područja obrazovanja, poljoprivrede, STEM znanosti i ruralnog razvoja, kao i predstavnike partnerskih organizacija iz Hrvatske, Rumunjske, Turske i Bugarske.

Foto: Promo

Kroz više od dvije i pol godine intenzivnog rada, ovaj hvalevrijedan projekt financiran iz programa Erasmus+ iznjedrio je konkretne i potpuno besplatne digitalne alate koji mladima od 15 do 25 godina približavaju moderne tehnologije kroz praktične primjere iz prirode. Sudionici konferencije tako će premijerno imati priliku upoznati AGRO STEM kurikulum, edukativni program koji kroz storytelling i neformalne metode čini znanost uzbudljivom i pristupačnom, čak i onima bez ikakvog tehničkog predznanja. Cijeli sustav prati i AGRO STEM platforma, besplatna web aplikacija dostupna na adresi www.seed2stem.eu, koja funkcionira kao digitalni hub s resursima za edukatore, nastavnike i mlade, a pokreće se izravno u pregledniku bez ikakve potrebe za instalacijom.

Foto: Promo

Posebnu pozornost privlači i inovativni IoT kurikulum, koji nudi praktičan uvod u digitalne tehnologije kroz rad s mikrokontrolerima i senzorima za mjerenje vlage tla ili temperature, dok AGRO STEM igra koristi metodu gamifikacije kako bi kroz zabavu uvela mlade u svijet održivog razvoja i pametne poljoprivrede.



Voditelji projekta s ponosom ističu kako su svi materijali trajno i besplatno dostupni svim zainteresiranim školama, udrugama i volonterima, naglašavajući da ovo nije samo formalni završetak jedne priče, već poziv na sustavnu promjenu. Suočeni s nedostatkom kadrova u poljoprivrednim strukama i sve izraženijim izazovima klimatskih promjena, organizatori jasno poručuju kako tehnologija i zemlja danas moraju ići ruku pod ruku ako želimo osigurati održivu budućnost i stabilan prehrambeni sustav.



Ulaz na događanje je u potpunosti besplatan za sve posjetitelje, uz prethodnu prijavu ( OVDJE ), a za sve sudionike osigurani su osvježenje, kava i ručak, što je izvrsna prilika za razmjenu iskustava, networking i stvaranje novih ideja na sjecištu tehnologije i prirode.