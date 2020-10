Šimović: Javni dug u ovom trenutku nije toliko bitan, bitnije je nešto drugo

Proračunski manjak i ostale negativne posljedice pandemije na gospodarstvo tema su o kojoj u večerašnjoj emisiji Otvoreno raspravljaju potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović,

član Odbora za gospodarstvo Domovinskog pokreta Ante Rončević te profesor javnih financija i ekonomskih politika s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Hrvoje Šimović.

Može li Hrvatska preživjeti novi lockdown?

- Kao što ni ovaj scenarij nismo predviđali pa smo adekvatno reagirali, tako i bilo koji drugi možemo, ali se nadam da do toga neće doći - kazao je ministar Marić.

S njim se nije složila Ahmetović.

- Sudeći tome da Vlada ima vatrogasni pristup svemu, a ne strateški, ja se bojim što bi bilo. Ne bih zatvorila jer mi to ne bismo preživjeli. Mi danas vidimo da ništa nije pod kontrolom. Lockdown bi nas, bojim se, odveo u bankrot - kazala je SDP-ova zastupnica.

Protiv lockdowna je i Rončević.

- Držim da nije potrebno sve zatvoriti. Postoje sektori koji mogu raditi. Vidjeli smo da izvoznici i graditeljstvo mogu uspješno raditi. Ne bih ništa zatvorio. Mi na sveučilištu smo krenuli s hibridnom nastavom. Koristimo sve one upute tako da smo razdijelili studente, dezinficiraju se prostorije, studenti nose maske i imali smo sreće da na Sveučilištu sjever nismo imali zaražene studente - kazao je Rončević.

- Lockdown možemo preživjeti, ali je pitanje samo koliko ćemo ga platiti. Pitanje je samo koliki će biti deficit i po kojoj ćemo ga kamatu platiti. Protiv sam lockdowna, pogotovo kada u predbožićno vrijeme potrošnja jača. Struktura našeg BDP-a počiva dominantno na osobnoj potrošnji Nadam se, kao i svi, da ćemo tu krivulju uspjeti izravnati. Rebalans me ugodno iznenadio u segmentu da smo na prihodovnoj strani uprihodili 9 milijardi kuna. Kada imamo rebalans u ovakvim uvjetima, to nije čudno. Mislim da treba prije svega raspravljati o 2021. godini - smatra profesor Šimović.

Kažu da je kriza prilika jer će ljudi pristati prije na reforme. Koje biste vi reforme prvo proveli?

- Drago mi je što ste me to pitali, htjela sam baš replicirati ministru. Spomenuli ste ministre da je proračun u protekle četiri godine bio kvalitetan ako govorimo o financijskim podacima, odnosno da su prihodi pokrivali rashode. Ali nije kvalitetan na način da je iznjedrio ono što Hrvatskoj treba, a to su reforme koje bi građanima osigurale bolji život. Danas ne možemo očekivati reforme. U tom smislu, greška proteklog mandata je što je ministar financija jako dobro radio svoj posao, ali istovremeno ga nisu pratila ostala ministarstva koja su trebala provesti reforme - kazala je Ahmetović.

Znači Marić je dobar ministar? - upitao je voditelj, na što je Ahmetović odgovorila "da, ali u pogrešnoj Vladi".

- Naravno ne mogu replicirati na ovo - našalio se ministar pa dodao:

- Kada ste rekli čekali smo državu. I vi ste država. Građanima je svejedno centralna ili lokalna vlast. To jest suština decentralizacije da se određene funkcije spuste.

Najavio je i skore promjene vezane uz decentralizaciju.

Rončević je ministru financija dao također peticu, ali svima koji su u ingerenciji Vlade za gospodarstvo dodijelio bi neprolaznu ocjenu.

O vanjskom dugu

- Mislim da visina duga u ovom trenutku nije bitna, koliko će biti trend njegovog smanjivanja kada ovo krene. Dug je instrument, njega ne treba gledati kao posljedicu. I guverner itekako pomaže, što nismo imali prije. Bitna je stopa rasta da bismo mogli vraćati dugove - smatra profesor Šimović.