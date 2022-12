Agencija se 13 godina spori zbog preplaćenih udžbenika

Nevjerojatno je što već 13 godina Agencija za odgoj i obrazovanje vodi sudski boj sa Školskom knjigom, ali prilično je izgledno da bi tvrtka Ante Žužula to mogla skupo platiti. Trgovački sud u Zagrebu nedavno je presudio da Agenciji moraju vratiti preplaćenih 2,249.717 kuna za udžbenike u školskim godinama 2007./2008. i 2008./2009. za osnovne i prve razrede srednjih škola. S tim da na 1,67 milijuna kuna trebaju platiti zatezne kamate od ožujka 2009. te na 574.561 kunu od travnja 2010. i još 328.662 kune parničnih troškova Agencije.



Priznali dug, ali...

Školska knjiga je 2007. s Agencijom ugovorila isporuku udžbenika za 167,5 milijuna kuna, uz popust od jedan posto. Već kad su podmirili sve račune, u Agenciji su naknadno utvrdili da nije obračunat popust pa su tražili povrat 1,675.155,77 kuna. I u ŠK su priznali propust, ali Agenciji su dostavili izjavu o prijeboju sa svojim potraživanjem od 6,3 milijuna kuna za udžbenike za školsku godinu 2008./2009. tako da im je po njihovoj računici Agencija nakon prijeboja dugovala još 4,68 milijuna kuna. Agencija to poriče i tvrdi da se nema što prebiti.



Nakon što je resorno Ministarstvo objavilo Katalog odobrenih udžbenika te su ugovorene cijene, ŠK je ispostavio račune za pojedine udžbenike po višoj cijeni, ukupno za 6,3 milijuna kuna. Agencija je tražila da ih usklade s cijenama ugovorenim s njima i Ministarstvom. Dostavili su im i dopis Ministarstva prema kojem nakon službene objave Kataloga odobrenih udžbenika cijene se više nije moglo mijenjati jer bi onda bili diskriminirani ostali nakladnici, s obzirom na to da su svi do te objave imali priliku odrediti cijenu. Direktor ŠK Ante Žužul na sastancima je čak obećavao ispraviti fakture, ali na koncu je ŠK podnio protutužbu. Naknadnom provjerom Agencija je utvrdila da im je ŠK ispostavio veće račune za još neke udžbenike za šk. g. 2007./2008., a prema nalazu sudske vještakinje Ljerke Živković, za 471.549 kuna veće od ugovorenih te još 103.011 za udžbenike u šk. g. 2008./2009. Iz Školske knjige tvrdili su da su pregovori o nekim naslovima i cijenama trajali i nakon objave Kataloga te su se pozvali na jedan dopis Agencije za koji su tvrdili da predstavlja narudžbenicu.



Sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu mr. sc. Ani Nagy utvrdila je da taj dopis nije dokaz dogovorene više cijene jer se u njemu navodi da će se narudžbenica dostaviti najkasnije za dva dana, što je učinjeno i to po ugovorenoj cijeni. Također, utvrdila je i da nakon objave Kataloga više nije bilo moguće zakonito mijenjati uvjete ugovora te da stoga ŠK ne može tražiti isplatu više cijene. Sutkinja je prihvatila nalaz i mišljenje vještakinje iz kojeg proizlazi da je Agencija podmirila sva potraživanja ŠK za isporučene knjige i stoga je zaključila da nisu bili ispunjeni uvjeti za prijeboj potraživanja, nego je Školska knjiga dužna Agenciji isplatiti dosuđeni iznos sukladno nalazu vještakinje. Na tu se presudu ŠK može žaliti.



U lipnju 2010. razdvojen je postupak o protutužbi ŠK i taj je njihov zahtjev već dvaput pravomoćno odbijen, s tim da im je sada Vrhovni sud dopustio da ponovno pokušaju putem revizije ukinuti za njih opet nepovoljne presude nižih sudova. U povodu prve revizije Vrhovni je sud utvrdio da sudovi nisu iznijeli jasne i prihvatljive razloge za svoje stajalište. Bilo je sporno što su niži sudovi zaključili da je riječ samo o zahtjevu radi "isplate cijene iznad ugovorene", odnosno razlici ugovorene i fakturirane, a ne i o zahtjevu na isplatu cijene za više isporučenih udžbenika po višoj cijeni, i to temeljem narudžbe Agencije i prema zaprimljenim računima, koji nisu plaćeni ili pak vraćeni, obrazložio je tada Vrhovni sud. Najviši sud je tada utvrdio da presudi nedostaju razlozi za zaključak da "količina isporučenih udžbenika nije sporna među strankama" i da je neosnovan žalbeni navod da je trebalo utvrditi količinu isporučenih udžbenika, "čija vrijednost nije sadržana u ukupnim cijenama udžbenika iz predmetnih ugovora". To više jer takav se zaključak nije moglo izvući iz odgovora Agencije na tužbu. K tomu, ŠK sve vrijeme tvrdi da su isporučivali udžbenike po narudžbama Agencije pa ako im cijena nije odgovarala, onda su udžbenike mogli vratiti umjesto što su ih bez reklamacije primili. Stoga sud treba odgovoriti na pitanje je li ŠK dokazao da je bilo "dodatno traženih i isporučenih udžbenika" i da oni nisu sadržani u ukupnoj cijeni u potpisanim ugovorima.



Trošak već bio 460.807 kn

Prvostupanjski sud zaključio je da je tu riječ samo o "prijeporu o pravu", a drugostupanjski da nije sporna "količina isporučenih udžbenika", a što je u proturječju sa zapisnicima u postupku i podnescima ŠK. Zbog te bitne povrede odredaba parničnog postupka presude su ukinute, ali u ponovljenom suđenju opet su donesene presude nepovoljne za ŠK. Kako je Školska knjiga tužbom tražila isplatu 4,6 milijuna kuna, a spor je izgubila, prvom presudom bilo je određeno da Agenciji treba platiti trošak od 460.807 kuna, koji je zbog ponavljanja postupka sada narastao

