2. Svjetski rat: Od povlačenja pred Hitlerom u "lažnom ratu" do potpune dominacije Saveznika

Dana 29. listopada 1922. godine završio je fašistički Marš na Rim, samo dva dana kasnije premijer je postao Benito Mussolini, a Italija je u povijesti ostala zapamćena kao kolijevka fašizma. Večernji list, upravo u povodu stote obljetnice rađanja te ideologije, a potom i ostalih totalitarističkih režima koji su odveli Europu do najsmrtonosnijeg rata u povijesti, objavljuje specijal "Sto godina fašizma".



U njemu Večernjakovi autori i stručnjaci donose detaljne analize relevantnih tema te, iako smatram da je Večernjakov tim napravio odličan specijal, u ovoj uvodnoj riječi moram naglasiti da bih zapravo voljela da ovaj magazin nikada nije nastao. Da se ništa od ovdje opisanog nikada nije dogodilo i da povijest 20. stoljeća ne nosi crnu mrlju koja se i dalje nadvija nad nama. Da ne moramo znati što su fašizam, nacizam i staljinizam, logori i gulazi, plinske komore i genocid. Ali moramo, a dva su glavna razloga za to. Prvi je taj što su se svi ti užasi uistinu dogodili, koliko se god to na trenutke činilo nevjerojatnim, a povijest je važno shvatiti i od nje se ne smije okretati glava.

Uloga pokreta otpora u oslobađanju Europe Zagreb je, uz Ljubljanu, Podgoricu i Sarajevo, jedini glavni grad današnjih neovisnih država u Europi koji su oslobodile vlastite snage. Nema puno zemalja koje se mogu pohvaliti da su uopće imale pokrete otpora, a kamoli snažne pokrete otpora koji su uspjeli nešto postići. Inače, pokret otpora se kao pojam koristi prvenstveno za oblike otpora koji se pojavljuju tijekom Drugoga svjetskog rata na područjima pod upravom Trećega Reicha i fašističke Italije te njihovih saveznika. Jugoslavenski partizanski otpor vođen sloganom „Smrt fašizmu – sloboda narodu!“ bio je uvjerljivo najjači u Europi, a stjecajem okolnosti upravo je hrvatski partizanski otpor bio unutar tog jugoslavenskog najorganiziraniji, najučinkovitiji i najbrojniji. No treba dodati da su poljski, grčki, francuski, sovjetski, ukrajinski i drugi pripadnici europskih pokreta otpora također znatno pridonijeli pobjedi Saveznika nad silama Osovine. Pripadnici poljskih pokreta izveli su više od 90.000 sabotaža u proizvodnji njemačkog topničkog streljiva, a do studenog 1944. ukrajinski pokreti oštetili su više od dvije tisuće njemačkih transportnih konvoja, lokomotiva, željezničkih vagona te gotovo 530 tenkova, šezdesetak zrakoplova… Foto: Wikipedia

U borbi protiv fašističkih okupatora europski pokreti otpora dali su na stotine heroja poput Poljaka Henryka Dobrzanskog koji je u ožujku 1940. osnovao prvi pokret otpora u Europi. Iako su on i njegovih 180 partizana pobijeni samo mjesec dana kasnije, uspjeli su u tom periodu uništiti stotinjak njemačkih borbenih oklopnih vozila te ubiti više od 1000 nacističkih vojnika. Tu su i Jean Moulin koji je ujedinio sve francuske pokrete otpora pod jednu „kapu“ i uz generala De Gaullea ostao zapamćen kao jedan od najvećih francuskih heroja Drugog svjetskog rata, Geertruide Wijsmuller-Meier koja je u Nizozemskoj od sigurne smrti spasila više od 10.000 djece, švedski diplomat Raoul Wallenberg koji je svojim djelovanjem u Mađarskoj uspio spasiti više od 50.000 Židova, Švicarac Carl Lutz koji je vodio najveću humanitarnu akciju tog rata... Mnogi od istaknutih članova raznih pokreta otpora postali su gotovo pa mitski likovi. A samim pokretima uvijek su trebali vođe koji bi građane potom inspirirali da daju sve, čak i svoje živote u pokušaju da obrane svoje države.

Nažalost, neki pokušaji otpora svojim su narodima donijeli i mnoge probleme. U Češkoj je, nakon što su pripadnici pokreta otpora izvršili atentat na Reinharda Heydricha, jednog od tvoraca holokausta i u tom trenutku trećeg po važnosti pripadnika vlasti Trećeg Reicha, uslijedila žestoka odmazda u kojoj su živote izgubili deseci tisuća ljudi. Ali ipak, i u tom, a i u mnogim drugim slučajevima pokazalo se da se mali čovjek ipak ima snage suprotstaviti.