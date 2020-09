Zmiji otrovnici ime po pjevaču Metallice Jamesu Hetfieldu

U nas je u posljednje vrijeme običaj da nova piva dobivaju imena po poznatim osobama, a vani se po njima nazivaju – nove životinjske vrste. James Hetfield, frontmen Metallice, jednog od najpoznatijih svjetskih hard rock i metal-bendova, dobio je “svoju” zmiju. I to otrovnicu!

Atheris hetfieldi otkrila je skupina znanstvenika predvođenih dr. Luisom Ceriacom. A ta skupina, očito, voli metal-glazbu. Ta je zmija vrsta zelene ljutice karakteristične za neke dijelove Afrike. Obično naraste do 52 cm, a živi u podnožju vulkana na otoku Bioko u Ekvatorijalnoj Gvineji. Karakteriziraju je trokutasta glava te jake, ispupčene krljušti, što joj sve daje zmajolik izgled, a to je, barem prema ovoj skupini znanstvenika, konzistentno s imidžem poznatog pjevača i gitarista Metallice.

Imenovanje je na autoru rada

Već je nekoliko rock-zvijezda dobilo svoje životinje. Ili barem fosile. Tako je fosilizirani krokodil iz jurskog razdoblja dobio ime Lemmysuchus, naravno, po Lemmyju Kilmisteru, pokojnom frontmanu Motorheada.

Osim ovog 5,8 metara dugog pretka krokodila, po Lemmyju je nazvana i vrsta fosiliziranog crva, Kalloprion Kilmisteri. Po članovima grupe Rush ime su dobile tri vrste mikroba, a vrsta izumrlih divovskih crva nazvana je Websteroprion, po Alexu Websteru, basistu grupe Cannibal Corpse.

Dr. Ceriaco čak je i objasnio za popularnu web-stranicu posvećenu metal-glazbi zašto su ime novootkrivenoj vrsti ljutice dali baš po Hetfieldu.

– Osim mene, od jako malih nogu veliki je fan Metallice i Jamesa Hetfielda i dr. Mariana Marques, druga autorica studije o novootkrivenoj vrsti. Željeli smo mu se odužiti, zahvaliti za sve dobre vibracije koje je njegova glazba prenijela na nas tijekom naših života i karijera. Također, mislimo da je tajanstvena i izgledom “cool” otrovnica koja živi u podnožju vulkana usred tropske prašume nekako i povezana s heavy metalom. S druge strane, imenovanje nove vrste po nekome poput Jamesa donosi više pozornosti toliko potrebnom proučavanju bioraznolikosti i terenskom istraživanju. U utrci smo s nestankom velikog dijela svjetske flore i faune, a mnoge vrste mogle bi izumrijeti prije negoli uopće i doznamo da postoje – kaže znanstvenik. Objasnio je i kako se uopće može imenovati nova životinjska vrsta po nekoj poznatoj osobi.

– Sve je vrlo transparentno i izravno! Kada se vaš znanstveni rad prihvati u nekom časopisu nakon neovisne znanstvene provjere, imenovanje je na autoru tog rada. Jedino se moraju ispoštovati neka pravila koja su postavljena po Međunarodnom kodeksu zoološke nomenklature. Ako se ispoštuju, možete nazvati životinju kako želite, po njezinu staništu, nekoj morfološkoj karakteristici, rock-zvijezdi, drugom znanstveniku, fikcijskom liku… bilo čemu – kaže dr. Ceriaco.

Kaže i da mu je teško odabrati omiljeni album ili pjesmu Metallice.

Glazbenik se još nije oglasio

No ipak je podvukao albume “Master of Puppets” i “Black Album”, no najomiljenija mu je pjesma “Until it Sleeps”, koja mu je otvorila vrata Metallicina svijeta kada je imao samo devet godina. Neki drugi fanovi ove američke grupe izdvojili bi neke druge albume i pjesme, pogotovo iz razdoblja prije “Black Albuma”, no očito je da Hetfield, Ulrich, Hammett i Trujillo imaju u ovom znanstveniku zaista velikog ljubitelja.

Sam Hetfield nije se osvrnuo na rad koji je izašao u glasniku Biotaxa, no ima vjernih fanova koji će se sjetiti upravo “Black Albuma” na čijem je coveru čegrtuša koja se sprema za napad i pjesme “Don’t Tread on me”.