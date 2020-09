Virus se govorom širi zbog aerosola, otkriveno koliko dugo oni ostaju u zraku

Koronavirus se, osim primjerice kihanjem i kašljanjem, može širiti govorom preko sitnih kapljica zvanih aerosoli. Znanstvenici s američkog Nacionalnog instituta za zdravlje tako su izračunali da zaražena osoba u jednoj minuti glasnog govora u zatvorenoj prostoriji generira više od tisuću aerosola koji u zraku ostaju barem osam minuta.

"Takvih je slučajeva zabilježeno možda svega tri u literaturi da je u većim prostorima, kao što su autobus restoran ili ured, jedna osoba bila zaražena i da je onda vrtnjom zraka virus otišao na udaljenost veću od dva metra i zarazio osobu na drugom kraju", rekla je epidemiologinja Jasna Valić za Novu TV.

Zbog aerosola u zraku važno je izbjegavati ventilacijske sustave u zatvorenom prostoru. Oni vrte zrak te time šire sitne kapljice koje tako mogu doći do drugih ljudi.

"Čovjek u zimskim mjesecima češće obolijeva od bolesti dišnih sustava, i to većinom virusnih, ali ima mnogo i bakterijskih. Razlog je jednostavan: u zimskom periodu nastaju promjene u atmosferi zbog kojih mi ulazimo u kuće, zatvaramo i grijemo, a nastaju i promjene u našim dišnim sustavima. Sve to dovodi do situacije da ti virusi i bakterije lakše pređu s jednog čovjeka na drugog", objasnila je Valić, no ključni su faktori i imunološki sustav pojedinca te pridržavanje epidemioloških mjera.