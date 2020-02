Stručnjakinja za razvoj medijskih koncepata na Digital Takeoveru!

Trojici keynote speakera Marcu Randolphu, suosnivaču globalnog diva Netflix, nagrađivanom hrvatskom izumitelju i poduzetniku Mati Rimcu i Stelarcu, slavnom australskom umjetniku i performer svjetskog renomea koji svojim radom pomiče granice ljudskog tijela, na nadolazećem Digital Takoveru koji će se održati 13.ožujka na Zagrebačkom Velesajmu pridružit će se još niz uglednih svjetskih predavača i stručnjaka. Među njima su uspješni startupovac Ivan Mrvoš, digitalni genije iz LEGO svijeta Lars Silberbauer, svjetska food futuristica dr. Morgaine Gaye, Predsjednica organizacije Blockchain Alliance Europe Tanja Bivic Plankar te Stine Bjerre Herdel, kreativna direktorica u dnevnim novinama Børsen, jednom od najstarijih i najutjecajnijih danskih financijskih medija.

Stine Bjerre Herdel u svijetu medija i marketinga slovi kao priznata stručnjakinja za razvoj digitalnih medija, komunikaciju, brendiranje, native oglašavanje, strategiju sadržaja i razvoj novih medijskih koncepata. U karijeri je surađivala s brojnim partnerima u medijskoj industriji, a svoje bogato iskustvo prenosi i u edukativnom smislu kao gostujući predavač na Sveučilištu u Kopenhagenu, IT sveučilištu također u Kopenhagenu, u Danskom udruženju novinara (Danish Union of Journalists) i Školi za dizajn i tehnologiju u Kopenhagenu (The Copenhagen School of Design and Technology – KEA).

U Børsenu radi već više od četiri godine i uspješno razvija njihov poslovni model i kreativne smjernice za native oglašavanje te za događanja uživo koja oni organiziraju. Prije toga radila je i kao komercijalna urednica i savjetnica na velikom broju reklamnih kampanja. Stine aktivno djeluje na predstavljanju novih trendova u medijima i oglašavanju, pa se njezinim znanjem koriste brojne tvrtke i institucije.

Na Digital Takeoveru Stine će publici govoriti o stvaranju učinkovitog native oglašavanja. Predstavit će rezultate novog istraživanja s područja neuroznanosti kojim su se ispitivale navike i očekivanja korisnika koji se susreću s native oglašavanjem. U istraživanju koje je trajalo dvije godine obavljeno je više od 1000 intervjua. Rezultati istraživanja pružit će posjetiteljima, neovisno o tome dolaze ili iz medija ili su oglašivači, brojne savjete o tome kako stvoriti učinkovito native oglašavanje koje potiče angažiranost korisnika.

U jednom od razgovora za Native Advertising Institute Stine je izjavila kako je native oglašavanje poseban format koji oživljava u posebnim uvjetima jer to nije oglas za proizvod, nije reklamni tekst i nije „banner”. Navela je kako je native oglašavanje zapravo strateško pripovijedanje, odnosno kvalitetne priče ispričane s poštovanjem prema čitatelju, prema identitetu i sadržaju medija u kojem se objavljuju. Smatra da provođenje uspješne native kampanje zahtijeva cijeli proizvodni proces.

Stine ima diplomu magistre iz novinarstva i političke geografije. Prvi dio karijere provela je radeći kao novinarka i urednica, no vrlo se brzo počela intenzivnije baviti razvojem novih koncepata i strateških inicijativa u okviru medija. Posljednjih nekoliko godina bavi se načinima na koje bi tradicionalni mediji mogli iskoristiti svoje platforme i brendove za razvijanje novih poslovnih modela koji bi stvarali vrijednost za njih, ali i za njihove klijente.

U svojoj karijeri imala je priliku stvarati sadržaj za tvrtke svih veličina, od vrhunskih proizvođača automobila, banaka i aviokompanija, do čovjeka koji prodaje zaštitne mrežice za insekte. Time je stekla dobro poznavanje elemenata idealnog procesa koji stoji iza stvaranja sponzoriranog sadržaja i partnerstva.

Digital Takover ove se godine prostire na 7000 četvornih metara, a u više od 20 sati programa posjetitelji će moći čuti 40 vrhunskih predavača i vidjeti brojne izlagače u expo programu. Ovaj najveći regionalni digitalni summit & expo jedinstveni je događaj takve vrste u Hrvatskoj. Tematski on nadilazi digitalnu komunikaciju i predstavlja budućnost koja će oblikovati biznis iz svakog kuta ljudskog djelovanja – političkog, ekonomskog, društvenog i tehnološkog. U 2020. program summita bavit će se temama inovacije i transformacije u svim industrijama: telekomunikacije, financije, automobilska, medijska i prehrambena industrija, farmacija, maloprodaja i dr. Predavači s regionalne i međunarodne razine iz svijeta fintecha, marketinga, sporta, zabave predstavit će svoje ideje, koncepte i proizvode koji izazivaju promjene te donose revoluciju u razvoju društva u cjelini.

Ove će godine Digital Takeover poseban naglasak staviti na inspiraciju i aktivni networking apostrofirajući ih kao neophodne alate u stvaranju kvalitetne poslovne transformacije i općenito dobre poslovne klime u društvu, čime evidentno postaje nezaobilazan događaj u 2020.

