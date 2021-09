Stručnjaci s MIT-a: internetska veza više nikada neće pucati

Kad smo na internetu, a danas je to više-manje gotovo stalno, odnosno kad god nam se to prohtije, bilo zbog posla, škole, fakulteta ili iz puke razonode i/ili dosade, onaj trenutak kad dođe do prekida veze je u pravilu poprilično iritantan. U boljem slučaju samo nam se neće učitati stranica i nikome ništa, pokušat ćemo je učitati još nekoliko puta, ako ne ide, pričekat ćemo i nadati se da ćemo ubrzo opet moći surfati internetskim bespućima. U gorem slučaju ostat ćemo bez nekih ključnih podataka koje smo upravo unosili, no nismo ih spremili pa nam ih je prekid internetske veze nepovratno uništio.