Planirate put u inozemstvo? U ovim zemljama vrijedi natočiti gorivo, ušteda ide i do 30 eura

Vozači koji automobilom putuju u inozemstvo ili se vraćaju kući mogu, uz malo planiranja, značajno smanjiti troškove goriva. Naime, cijene na europskim benzinskim postajama uvelike variraju ovisno o zemlji, pa pametno odabrano mjesto za točenje može donijeti uštedu i do nekoliko eura po spremniku.

Prema podacima Europske komisije, a kako prenosi Fenix, najjeftiniji benzin trenutno je u Poljskoj, gdje litra stoji 1,38 eura, dok je najskuplji u Danskoj – čak 1,98 eura. Kod dizela, najpovoljnije je u Češkoj (1,39 €), a najskuplje u Švicarskoj (1,92 €). Razlike dosežu i do 60 centi po litri za benzin te do 53 centa za dizel.

U Hrvatskoj prosječna cijena litre benzina iznosi 1,47 eura, a dizela 1,49 eura. Tri najjeftinije zemlje za benzin su Poljska (1,38 €), Češka (1,41 €) i Švedska (1,43 €), dok su tri najskuplje Danska (1,98 €), Nizozemska (1,91 €) i Švicarska (1,84 €). Kod dizela, najpovoljnije je u Češkoj (1,39 €), Poljskoj (1,41 €) i Španjolskoj (1,43 €), a najskuplje u Švicarskoj (1,92 €), Danskoj (1,76 €) i Nizozemskoj (1,71 €).

Tko putuje prema istoku ili jugoistoku Europe, najviše može uštedjeti upravo točenjem goriva preko granice. Primjerice, razlika između cijene benzina u Hrvatskoj i Poljskoj iznosi 9 centi po litri, a u usporedbi s Danskom čak 51 cent.

Ipak, važno je imati na umu da podaci o cijenama ne dolaze uvijek u realnom vremenu, te da postoje i velika regionalna odstupanja – kao i u Hrvatskoj, gorivo na autocestama obično je osjetno skuplje nego na postajama uz lokalne ceste.