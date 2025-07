Jeste li primijetili ovu novu ikonu na WhatsAppu? Pogledajte što se događa s porukama

WhatsApp je uveo novu značajku pod nazivom "Pogledaj jednom" koja korisnicima omogućuje slanje fotografija i videa koji se mogu pogledati samo jednom. Ova opcija dodaje dodatni sloj privatnosti prilikom dijeljenja osjetljivog sadržaja.

Kada pošaljete fotografiju ili video koristeći ovu opciju, primatelj ih može otvoriti samo jedanput. Nakon što sadržaj bude pregledan, automatski nestaje iz razgovora i više ga nije moguće ponovno otvoriti, proslijediti, spremiti niti snimiti zaslon (na većini uređaja).

say it once, play it once ☝️ now you can select “view once” when sending a voice note for an added layer of protection 🔓 pic.twitter.com/xVWcuBLfI4