Nijemci objavili najvažniji arheološki nalaz u zadnjih 40 godina, ali zbog blaga u grobu taje točnu lokaciju

U Njemačkoj je otkriven najvažniji arheološki nalaz u posljednjih 40 godina, javljaju europski mediji. Riječ je o grobu germanskog plemića koji je pokopan zajedno sa šest ženskih osoba za koje treba utvrditi jesu li žrtvovane ili su velikodostojniku bile ljubavnice koje su ga ispratile i u smrt.

Strah od pljačkaša grobova

Čovjek, koji bi mogao biti kakav princ, živio je prije 1500 godina, a grob mu je pronađen u državi Saska-Anhalt nedaleko od grada Brücken-Hackpfüffela. Koja je točna lokacija plemićeva groba, nije otkriveno zbog straha od lopova. Do otkrića je došlo sasvim slučajno, pri krčenju terena na kojem je trebala početi gradnja farme pilića, pri čemu su graditelji naletjeli na mjesto plemićkog ukopa. No, da u pronađenom grobu sa šest žena leži neki plemić, zaključeno je prema pronađenim materijalnim dokazima, a na samom mjestu gdje je pokojnik trebalo ležati nije pronađeno ništa. Pretpostavlja se da je on kremiran i da se njegov pepeo nalazi u brončanom kotlu u središnjoj grobnici. Taj je kotao središnja točna pogrebnog humka, dimenzija 4 x 4 metra, a okružen je posmrtnim ostacima šest žena čija su tijela položena tako da čine oblik zvijezde.

Moguće je, kažu arheolozi, da su bile ljubavnice ili udovice ondje pokopanog plemića. Nije jasno ni zašto su njihova tijela položena na takav način, a još je prerano govoriti o kakvom ritualnom ili kultnom obredu. Osim ženskih tijela pronađeni su i ostaci jedanaest životinja, stoke, konja i pasa. Izgleda da su ostaci tih životinja premještani s druge lokacije također kako bi se dodatno štovalo pokopanog princa.

Iza tog je humka pronađeno još 60 drugih grobova pokapanih jedan nakon drugog vjerojatno kako bi se i na taj način odalo dužno poštovanje pokopanom velikodostojniku. Grobovi su dodavani postupno pa je od njih napravljeno groblje, očito kako bi se dodatno obilježilo važno mjesto ukopa. Sam kotao s pepelom prenesen je u laboratorij gdje će biti pomno pregledan.

– Nismo još pronašli samog princa, ali moguće je kako je njegov pepeo u brončanom kotlu. Sve upućuje na to da je ondje pokopan netko jako visokog ranga – rekla je arheologinja Susanne Friedrich iz Landesmuseuma u gradu Halleu. Prve procjene kao vrijeme kada je grobni humak nastao navode period između 480. i 530. godine, što je razdoblje nakon pada Rimskog Carstva kada teritoriji koje više ne kontroliraju Rimljani napadaju brojna germanska plemena, kao i Huni.

– U grobovima je, među ostalima, pronađena i ukrašena zdjela, stakleno vreteno, nekoliko srebrenih kopči za odjeću, mač i štit napravljen od željeza kao i zlatni novčići kovani za istočnog rimskog cara Zena oko 480. godine. Stakleni komadi potječu iz radionica koje su se nalazile uz Rajnu, jedino su ti majstori imali takvo znanje, rekao je arheolog Arnold Muhl. Među ostalim nalazima su staklena čaša s rezbarijama u kojima je vjerojatno stajala jednostavna lampa na fitilj i ostatke odjeće. Po tim su ostacima odjeće arheolozi prepoznali kako je u području gdje je grob pronađen vjerojatno bilo ili Langobarda, Alemana ili Turinžana. Lokacija je u potpunosti netaknuta, ali i sačuvana od prirodnih nepogoda. Samo je mjesto ukopa prirodna udubina koja je vremenom prekrivena s 1,2 metra naslaga koje su poslužile kao zaštitni sloj od očiju kradljivaca i lovaca na blago.

Možda su žene žrtvovane

Tek će se naknadnom podrobnijom analizom utvrditi tko je osoba koja je pokopana uz takvo štovanje, ali i tko su točno bili ljudi koji su živjeli na tom području u to turbulentno vrijeme. Riječ je o periodu kada je jedno carstvo nestalo pod navalom plemena, većinom germanskih, koje su tada migrirala prema zapadnoj i istočnoj Europi. Rimsko je Carstvo propalo, a otvorilo put za stvaranje budućih europskih nacija i država.

Arheolozi kažu kako se ne može isključiti niti žrtvovanje šest žena, jer je njihov raspored u grobu jedinstven, nikada do sada viđen u Europi, te je moguće da se radi o nekom moćnom simbolu. Istraživanjem će se također utvrditi tko bi mogle biti te žene i zbog čega su se našle u grobnici drevnog velikodostojnika. Ako su bile supruge ili ljubavnice pokopanog plemića, tada čak ne bi bilo niti toliko neobično da ih se s njime poslalo na drugi svijet kako je po tadašnjim običajima znalo biti.