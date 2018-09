Nije sve crno, u Hrvatskoj ima i malo pozitive - ovo je pravi primjer dobre prakse

8.59. Sjedim uz laptop s otvorenom web-stranicom Plavog ureda kako bih se prijavio na edukaciju. U 9.00 otvaraju se prijave za edukaciju koja će se održati za točno sedam dana. Ukupno je raspoloživo 15 mjesta, a već u 9.03 sva su mjesta popunjena. Interes je velik, a jedini način da se onaj tko to nije učinio u prve tri minute prijavi jest da u sljedećih tjedan dana provjerava hoće li netko od 15 prijavljenih sretnika odustati.

Ovo je gotovo svakodnevna situacija kad je riječ o prijavama na brojne edukacije koje organizira Plavi ured, zagrebačka gradska tvrtka koja pruža besplatnu pomoć poduzetnicima i onima koji će to tek postati. Osim edukacija u suradnji s raznim stručnjacima, tvrtka pruža pravna i financijska i druga savjetovanja za poduzetnike te pruža informacije i konkretnu pomoć vezano uz razne programe potpore.

Stručnjaci s praksom

A upravo je program potpore za pokretanje tvrtke i mene doveo do Plavog ureda i njihove Startup akademije, odnosno početne edukacije za nove poduzetnike. S obzirom na dotadašnja iskustva s raznim gradskim tvrtkama ili tijelima, bio sam vrlo rezerviran u svojim očekivanjima, no sve moje sumnje rasplinule su se već u prvih nekoliko minuta od dolaska na edukaciju. Novi vrhunski uređeni prostori za edukaciju, nasmiješeni djelatnici, predavači koji su i prije edukacije započeli prijateljsku komunikaciju s polaznicima… Bilo je to sve ono što nisam očekivao. A ono što je slijedilo bilo je još bolje – u četiri dana dobio sam odličan pregled svih bitnih elemenata za pokretanje biznisa, od pisanja poslovnog plana, preko odabira vrste poslovnog subjekta, vođenja financijskih knjiga, pravne regulacije pa sve do specifičnosti poslovanja s inozemstvom.

Svi su predavači stručnjaci koji imaju dugogodišnju praksu u svojoj domeni i radu s poduzetnicima pa su polaznici dobili i niz praktičnih savjeta koji se ne mogu naći u knjigama, propisima i drugim materijalima. Sve u svemu, neprocjenjiva pomoć kada tek pokrećeš posao, a i ogromna doza sigurnosti kada znaš da se možeš obratiti stručnjacima ako negdje nešto zapne.

Više od 570 seminara

I ostale edukacije koje Plavi ured organizira s vanjskim stručnjacima iz raznih područja su na visokom nivou. Kratkim uvidom u web-stranicu može se pročitati niz pozitivnih kritika polaznika vezano uz teme i predavače. To i nije čudo jer voditelji Plavog ureda redovito provode evaluacije ocjena predavača te samo oni s najvišim ocjenama dobivaju nove prilike za predavanja. Tako je ukupno tijekom tri i pol godine organizirano 575 seminara i pruženo više od 5200 savjetovanja.

U posljednjih nekoliko mjeseci više sam im se puta obratio za savjet vezano uz osnivanje tvrtke, poticaje ili poslovanje i uvijek sam naišao na razumijevanje i konkretnu pomoć.

U jednom su me slučaju uputili na pravu adresu i uštedjeli mi puno vremena za traganje, u drugom slučaju savjetovali su mi kako pristupiti djelatnicima u lokalnim tijelima i što pripremiti od materijala, a u trećem su mi na konkretnom primjeru iz poslovanja pokazali kako treba izgledati forma nekog dokumenta. Iz razgovora s više desetaka korisnika usluga Plavog ureda, koje sam upoznao na raznim edukacijama, čuo sam slična iskustva i samo pozitivne dojmove uz nevjericu da ovakav ured postoji u Hrvatskoj i uz nadu da će i dalje funkcionirati.

Zasad jedini u Hrvatskoj!

I ja se nadam da će ovakva vrhunska podrška poduzetnicima potrajati i nastaviti se ubuduće. Zagreb je trenutačno jedini grad u Hrvatskoj koji ima tvrtku ovakvog tipa, a da potreba postoji i u drugim gradovima, govori informacija da se na edukacijama i savjetovanjima Plavog ureda često pojave ljudi i iz drugih krajeva Hrvatske – od Dalmacije, preko Istre i Like pa sve do Slavonije. Tako svaki dan u ured dolaze deseci novih poduzetnika koji traže savjet ili pomoć, a i oni se zadovoljni vraćaju.

Definitivno se radi o tvrtki za koju ne vrijede svi oni stereotipi o kojima slušamo kada se spominju državna ili lokalna tijela. Na web-stranici Plavog ureda naći ćete korisne tekstove kako riješiti pojedine probleme, a vjerujem da ćete, slično kao i ja, u kontaktu s nekim od djelatnika dobiti konkretnu pomoć. Na njihovim stranicama stoji da je misija podržavati i promovirati poduzetnički duh, a vizija biti institucija kojoj poduzetnici vjeruju i koju trebaju. Lijepo je zaključiti da navedeno odgovara onome što se događa u praksi.

Iskustva su s otvaranjem tvrtke i obrta šarolika Plavi ured definitivno je miljama ispred ostatka hrvatske birokracije. Moje iskustvo vezano za podnošenje zahtjeva za dobivanje potpore i osnivanje poslovnog subjekta je šaroliko, no naposljetku ipak više pozitivno jer sam uspio uhvatiti rokove koje sam ciljao. Zaključno, u svakoj ustanovi sam naletio na dva tipa ljudi. One kojima nije stalo pomoći novom poduzetniku, već mu, naprotiv, kompliciraju proces i izbacuju svoju frustraciju ili jednostavno nemaju dovoljno znanja za obavljanje svoje funkcije te one druge koji su bili iznenađujuće susretljivi, stručni i rješavali stvari neuobičajeno brzo. Jedni daju za pravo uvriježenim stereotipima o hrvatskoj birokraciji, a drugi pokazuju da se stvari pomalo mijenjaju. U pojedinim fazama pokušavao sam bezuspješno danima dobiti pojedine službenike na telefon radi neke informacije (vjerojatno je ovo mnogima poznato) te dobio dojam da nema koordinacije između pojedinih službenika. A s druge strane njihovi kolege koji su bili susretljivi bili su sušta suprotnost – imali su sve informacije, rado ih podijelili, saslušali. Dojam je da bi se dobro uklopili u Plavi ured. Gledajući svaku od ustanova, dojam je da bi se uz malo kontrole i bolju organizaciju puno toga unaprijedilo. Npr. za početak samo jednostavnim postavljanjem odgovora na najčešća pitanja na web-stranici (te redovitim ažuriranjem i postavljanjem novih koja se pojavljuju) i davanjem uputa za razne procedure, službenici bi si drastično smanjili broj poziva s obzirom na to da korisnici konstantno ponavljaju ista pitanja.

