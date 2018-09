IT-ovci ogorčeni zbog procedure za gradnju IT parka

Umjesto da se tamo gradi i razvija IT park, na lokaciji u Gackoj ulici u Osijeku raste kukuruz jer već tri godine nikako da se riješi papirologija oko prijenosa zemljišta. Zavapili su to iz Osijek Software Cityja, udruge koja okuplja IT tvrtke. Reagirali su, naime, na izjavu gradonačelnika Ivice Vrkića na otvorenju centra Ericsson Nikola Tesla u petak, kada je rekao kako tim danom “Osijek okreće leđa svojoj gospodarskoj prošlosti”.

- Ne stvaraju se ti temelji od danas i nije danas svijet počeo dolaziti u Osijek. Ukupno je 150 IT tvrtki i obrta u Osječko-baranjskoj županiji, zapošljavaju više od 600 osoba, a lani su ostvarili gotovo 200 milijuna kuna prihoda – poručuju iz OSC-a.

Ideju o formiranju IT parka iznijeli su još 2015. Tvrtke bi kupovale zemljišta u parku i gradile objekte, dok bi Grad omogućio manjim poduzetnicima najam poslovnog prostora. Riješio bi se tako problem poslovne infrastrukture, ubrzao bi se razvoj i bolja suradnja među tvrtkama.

- Lokacija u Gackoj od 25.000 četvornih metara idealna je zbog dostupnosti infrastrukture i blizine sveučilišnog kampusa. Realizacija se te 2016. činila nadohvat ruke, i sam je Grad objavio da je javni natječaj za korisnike predviđen u 3. kvartalu 2017. No tada se, po hrvatskom običaju, sve počinje usporavati. Procjene vrijednosti zemljišta traju mjesecima, a razlikuju se za ogromne iznose - navode.

- Zbog nemogućnosti apliciranja na projekte EU za potpore u gradnji, zainteresirane tvrtke trpe milijunske štete. Trebaju li nam nova radna mjesta, prostori, veći prihodi od poreza i prireza ili želimo ostati “siromašna” Slavonija? - zapitali su oni odgovorne.

U Gradu Osijeku, pak, poručuju kako do 31. prosinca očekuju raspisivanje javnog poziva za ulazak u park.

- Temelj svega je zamjena zemljišta s Poljoprivrednim institutom, žao nam je što je ta procedura toliko trajala, ali morali smo se pridržavati administrativnih propisa. Procjenjivali smo gradsku česticu od oko 60.000 četvornih metara koju koristi Institut, kao i njihovu u Gackoj ulici. Sva radna tijela Grada odobrila su postupak zamjene, a Institut bi trebao učiniti isto u petak na svom Upravnom vijeću – pojašnjava Žana Gamoš, osječka dogradonačelnica. Projekt IT parka vrijedan je 18 milijuna kuna.

