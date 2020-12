Naš čovjek u engleskoj bolnici na prvoj crti protiv pandemije: Tri puta su me pitali za alergije

Velika Britanija jedna je od novim koronavirusom najpogođenijih zemalja s, do sada, više od 64.000 preminulih. Nije zato čudno što je Ujedinjeno Kraljevstvo prva zemlja koja je odobrila cjepivo za COVID-19 te je prošlog tjedna i započela s cijepljenjem, najprije zdravstvenih djelatnika, onih na prvoj liniji. Jedan od njih je i naš Zlatan Ibradžić koji radi u sustavu Sveučilišnih bolnica u Nottinghamu. Sa Zlatanom smo porazgovarali o cijepljenju, životu u Engleskoj prije i poslije pandemije, pa i Brexitu i što on znači za građane EU u Velikoj Britaniji.

- Vlada Velike Brianije je krenula strategijom prvo cijepiti starije od 80 i medicinsko osoblje. Sve na dobrovoljnoj bazi. Svakome od zaposlenika nottinghamskih Sveučilišnih bolnica je poslan e-mail s linkom na stranicu gdje se možemo upisati za termin cijepljenja. Odmah sam uvidio važnost toga i nisam htio odgađati te sam se upisao za cijepljenje odmah, dan poslije prve cijepljene osobe, kaže.

I u nas, kao i drugdje, ima skepse prema novom cjepivu, pa nas je zanimao svaki detalj. Kako to cjepivo izgleda, Pfizerovo cjepivo se drži na -70 Celzija, ima li u izgledu razlike u odnosu na ono protiv gripe?

- Tako je. Drži se na minus 70 i onda treba čini mi se pet sati za postizanje temperature prije injekcije. Po principu djelovanja je drugačije od 'staromodnih' cjepiva za gripu, kaže Zlatan. Prva je vijest nakon početka cijepljenja bila ona da pričekaju oni s alergijama zbog nekih reakcija. - Odmah po cijepljenju su mi rekli da mogu eventualno očekivati blagu temperaturu prvih nekoliko dana koja je normalna, pošto imunosni sustav djeluje na strani antigen i počinje se željena reakcija. Prije samog cijepljenja tri puta tri različita liječnika te pitaju za alergije, tako da se višestruko provjerava. U slučaju dvije anafilaktične rekacije u Ujedinjenom Kraljevstvu koje su se dogodile i za koje sam ja čuo, potvrđeno je da je riječ o osobama sklonima anafilaktičnim reakcijama (odnosno burnom djelovanju imunosnog sustava na strani antigen i te osobe su već prije sa sobom nosile ampule adrenalina za tretiranje istih, u slučaju da se dogode).

- Ja osobno nisam niti imao temperaturu, niti bol. Možda najbolje govori činjenica da sam dan poslije uredno odradio smjenu od 10 sati na odjelu a u petak operirao 8 sati u kirurškoj sali, bez ikakvih problema, kaže naš liječnik koji se na svojim društvenim mrežnim stranicama našalio i na račun omiljene teme teoretičara zavjere, a to je Bill Gates.

- I ovdje ima određeni broj skeptika, no općenito se može reći da se ljudi žele cijepiti, čak su ponosni što smo prvi u svijetu koji imaju tu mogućnost. A termini za cijepljenja su veoma traženi i morat ćemo u bolnici otvoriti dodatne kapacitete za ovaj, kako ga ovdje nazivaju već sada, povijesni podvig, govori nam Zlatan.

Riječ je o uspješnom mladom čovjeku koji je još jedan dokaz kvalitete našeg medicinskog obrazovanja.

- Bio sam klinac koji je završio medicinu 2018.te, te sam se još na 4-toj godini zaljubio u kirurgiju. Još kao student sam imao prilike ići na studentske razmjene i vidjeti svijeta - Leuven u Belgiji, Toronto i Oxford (plastična kirurgija i kirurgija glave i vrata), što je pobudilo moju daljnju želju za usavršavanjem vani. Jer nakon što vidiš takve centre izvrsnosti, jednostavno ne možeš ostati ravnodušan. Odradio staž na Dubravi poslije diplome te mi se ukazala još prilika da iskusim još jedan hram medicine - Cleveland Clinic! Sva iskustva stečena u inozemstvu su vodila ga logičnom idućem koraku - potražiti daljnje usavršavanje u inozemstvu, opisao nam je svoj karijerni put koji je imalo postaju i na jednom, reklo bi se, romantičnom mjestu koje je i na tada mladog liječnika ostavio dubok dojam.

- Još sam ljeto 2019. proveo radeći u Hrvatskoj kao otočni liječnik na Mljetu i to je uistinu bilo jedno predivno iskustvo kojeg ću se sjećati do kraja svoje karijere. U jesen prošle godine sam dobio priliku za daljnje usavršavanje u Nottinghamu te sam tu sad već trinaesti mjesec, na Klinici za opekline i plastičnu Kirurgiju pri Sveučilišnim Bolnicama Nottinghama. Došao i prošao 'porođajne muke preseljenja' taman prije nego se dogodio COVID-19 (još uvijek ponekad mislim da je sudbina tako htjela). Ovdje sam 'junior clinical fellow' iliti Senior House Office (SHO), britanski medicinski sustav ima više hijerarhijskih podjela nego hrvatski, i trebao bi nam zaseban članak samo o tome, govori.

I kod Zlatana razlozi za odlaskom nisu tako jednostavni, kao uostalom i kod drugih mladih ljudi koji napuste Hrvatsku. I o tome bi mogli cijeli dodatni članak, no ajmo najprije pobijediti covid, jednom za svagda, pa ćemo onda o tome, kaže Zlatan.

Ono na što je inzistirao da spomenemo jest da može potvrditi ono što su mnogi prije njega rekli – naši liječnici su jednako marljivi i stručni kao i njihovi engleski kolege, no sustav nam je loš. Hrvatski liječnici jednako marljivo i naporno rade kao i engleski, no meni je skoro pa muka kada s kolegama komentiram plaćanje prekovremenih i koliko su kolege doma potplaćeniji nego ovdje u Engleskoj, što je, pogotovo u jeku najveće medicinske krize u novije doba, naprosto sramotno od strane naše vlasti, govori nam. Za život u Engleskoj imao je samo tri mjeseca prije nego je nastupila pandemija.

- Fortuna (ili usud možda) su htjeli da dođem u Nottingham početkom prosinca 2019. i imam taman tri mjeseca za adaptaciju i 'porođajne muke preseljenja' prije nego se COVID-19 rasplamsao. Ožujak i travanj su uistinu bili ratni i udarnički. Svima je cijela situacija bila potpuno nova, napetost se osjetila u zraku, London je odugovlačio s mjerama i uistinu je u početku bilo dosta problema s opremom. No, zbilja moram pohvaliti naše bolničko vodstvo koje je jako dobro tome doskočilo i kontroliralo situaciju. Na odjelima smo uistinu svi bili kao jedna velika obitelj, dijeleći dobro i loše i podržavajući jedne druge u ovoj dugoj rovovskoj bitci protiv neprijatelja kojeg smo tek trebali upoznati. Nerijetko sam znao reći kolegama (i ovdašnjim i doma) – ovo su mjeseci koje ćemo moći prepričavati našim unucima. Stoga, ako nećemo sada dati svoj maksimum, kada ćemo? S kolegama u Hrvatskoj sam komunicirao na dnevnoj bazi, jer naravno, morao sam znati kako je mojim prijateljima i kolegama doma, da se međusobno čujemo i podržimo, te izmijenimo vrijedne informacije i iskustva. Bili bi to kratki razgovori poput vojnika s isturenih položaja ''Dino, kako je kod vas sa operacijskim programom?'' ''Luka, koji su vaši protokoli za intubaciju, da li se što mijenjalo?'' ''E Zlatane kako je kod vas s ljudstvom?'', opisuje.

Za svakoga od nas pandemija je iskustvo koje ćemo prepričavati godinama nakon, no za zdravstveno osoblje to je i daleko više. Gotovo kao rat.

- U očima nacije, kako smo kasnije komentirali, mi smo bili poput pilota tijekom bitke za Britaniju, ili kako je onda Winston Churchill rekao ''Nikada do sada toliko mnoštvo ljudi nije ovisilo o nekolicini hrabrih''. Britanci kao nacija su dosta disciplinirano pristupili pandemiji i uistinu, na ulici su mogao pobrojati na prste ljude bez maski, svugdje su postavljane naljepnice 'where to stand' kako bi se držao razmak i slično. Dosta se toga činilo smiješno na prvu, no davalo je učinka, govori. COVID-19 i dalje odnosi ljudske živote, nije drugačije niti u Velikoj Britaniji, osjeća se zamor ljudi na prvoj crti. - Naravno, tijekom ljeta se i na Otoku situacija smirila i stišala, da ne kažem da je 'moral i žar za borbom protiv epidemije pao'. No kako je vrijeme odmicalo, vidio se 'zamor materijala' među populacijom, ljudi su sve manje držali do mjera, jednostavno se nacija opustila, kud zato što se prijetnja COVIDa-19 nije činila toliko očita, kud zato što je to postalo dugotrajna (odnosno vidjelo se na ljudima da ne mogu izdržati takve mjere dulje od par mjeseci). Drugi val sada žari i pali. U rujnu, kako su se studenti vratili i počeli imati underground partyje unatoč zabranama vlasti, u jednom trenutku Nottingham se našao čak na neslavnome prvome mjestu po incidenciji novozaraženih. Situacija je trenutno možda nešto malo stabilnija nego u Hrvatskoj, ali naše intenzivne ovdje su isto pune. Lockdown je stabilizirao brojke, no čim je on završio 3. prosinca, ulice su opet bile pune, a kako se trenutno ljudi ponašaju ususret blagdana (lete posvuda, potrošačke groznice su počele) mi se već pripremamo i očekujemo novu eksploziju zaraženih odmah poslije Božića i Nove godine. Jedna važna razlika između prvog i drugog vala, iz perspektive kirurga, jest da sada, unatoč COVIDu-19, uspijevamo obaviti i preko 90 posto elektivnih i tumorskih operacija. Nažalost, u prvom valu je operacijski program u jednom trenutku u potpunosti stao i obavljale su se samo hitne operacije, dok je sada zdravstveni sustav (NHS, uz velikodušnu podršku privatnog zdravstvenog sektora) uspio napraviti balans i održati i elektivni operacijski program, unatoč svim pritiscima COVIDa-19, opisao je Zlatan situaciju na otoku.

Uskoro slijedi konačni izlazak Velike Britanije iz Europske Unije, moguće je da će to proći i bez finalnog dogovora. Kako će se to odraziti na građane EU koji rade u Velikoj Britaniji?

- Kao i zadnjih par godina, sve je još jako nedorečeno i doslovce 'lebdi u zraku'. Otok je formalno izašao iz Unije i većina dogovora i regulacija se mora definirati do 1. siječnja 2021. i početi primjenjivati. Za nas koji smo već ovdje je napravljena jednostavna aplikacija na mobitelu za prijavu boravišta, koje ne zahtijeva dodatno traženje vize. Za EU liječnike poput mene, regulacije se neće promijeniti i ostaje sve isto. Za one koji planiraju doći, vrijedi pravilo apliciranja za vizu u trajanju od tri godine sa daljnjim apliciranje za stalno boravište, no dosta toga ne još uvijek nedorečeno i komotno se može reći - Brexit je, zbog COVIDa-19 bačen potpuno u drugi plan, na zadovoljstvo većine Britanaca koji su jednostavno umorni od cijele brexitske komedije koja traje već predugo, objašnjava naš sugovornik koji nema previše slobodnog vremena, pa ni za aktivnosti u kojima je uživao u Hrvatskoj. Odnosno, malo je navike promijenio.

- Slobodno vrijeme? Bolničke obaveze, pogotovo u jeku COVIDa-19 nam ne ostavljaju puno vremena za hobije i putovanja (plus činjenica da je većina stvari zatvorena i ne radi). No, otkako sam u Engleskoj, postao sam fanatik za biciklom, svaku slobodnu priliku koristim za bicikliranje po mnogim uređenim stazama i putovima uistinu predivnog 'countryside' oko Nottinghama (već sam ga izpedalirao uzduž i poprijeko) i istraživanje ovog kutka 'Međuzemlje' (regija u kojoj se nalazi Nottingham se zove East Midlands). Moja druga strast i hobi nažalost pati puno više - a to je planinarenje. Zbog karantene nisam mogao ove godine sudjelovati na Highlanderu Velebit, no, nažalost, nisam stigao niti obići National Peak District, jedan od najvećih i najstarijih nacionalnih parkova na Otoku, koji mi je doslovce pred nosom. No tješim se mišlju - ova prokleta 2020. i COVID-19 su odgodili i izmijenili toliko planova, ali, strpljen spašen, sve će ovo završiti i bit će još gomila prilika za pentranje po planinama i nadoknadu svih planova i druženja, da budu još bolji! ''Delayed, not cancelled'' kako sam si ja rekao za sve stvari koje sam morao odgoditi u 2020., završava Zlatan Ibradžić.

