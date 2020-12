Hrvat se među prvima cijepio: 'Drugi dan sam odradio smjenu od 10 sati u bolnici'

Nakon što je američka savezna agencija za lijekove i hranu (FDA) objavila da je odobrila korištenje Pfizerova cjepiva protiv koronavirusa, američki predsjednik Donald Trump odmah je najavio masovno cijepljenje, koje će početi za manje od 24 sata. To bi trebalo značiti prekretnicu u SAD-u, u kojem je pandemija koronavirusa već odnijela više od 295.000 života.

– Ponosan sam što mogu reći da smo osigurali besplatno cjepivo za sve Amerikance – kazao je američki predsjednik Donald Trump.

Cjepivo za starije od 15 godina

Američka Uprava za hranu i lijekove neviđenom je brzinom odobrila u petak hitnu upotrebu cjepiva protiv koronavirusa, koje je Pfizer Inc. razvio s njemačkim partnerom BioNTechom i koje je pokazalo 95-postotnu učinkovitost u prevenciji COVID-19. Agencija je objavila da se cjepivo može davati osobama u dobi od 16 godina i starijima. Očekuje se da će zdravstveni radnici i starije osobe u ustanovama za dugotrajnu njegu biti glavni primatelji prve isporuke od 2,9 milijuna doza, a američke zdravstvene ustanove, transportne tvrtke i bolnice spremne su hitno početi kampanju masovnog cijepljenja.

Pripreme za cijepljenje provode se u zadnji tren, kad se broj žrtava pandemije koronavirusa u SAD-u približava brojci od 300.000, a zbog broja zaraženih i hospitalizacija, koji zlokobno raste u proteklih nekoliko tjedana, zdravstveni su sustavi već preopterećeni. Samo u četvrtak zabilježena su još 2902 smrtna slučaja u SAD-u, dan nakon rekordnih 3253, a predviđa se da će se taj tempo nastaviti sljedeća dva do tri mjeseca, čak i kad se poveća distribucija dostupnih zaliha cjepiva. Cijepljenje se smatra ključnim u konačnom uništavanju pandemije koja je otežala svakodnevicu u SAD-u i, kao i u ostalim zemljama u svijetu, uništila njezino gospodarstvo. Dok svijet s nestrpljenjem čeka početak cijepljenja kako bi se pandemija stavila pod kontrolu, očekivano, farmaceutske tvrtke koje će prodavati cjepivo zarađivat će enormne svote novca. Analitičari s Wall Streeta procjenjuju da će farmaceutske kompanije Pfizer i Moderna generirati 32 milijarde dolara prihoda od cjepiva protiv COVID-19, i to samo u idućoj godini. Kako je objavio CNN, u to nije uračunata vrijednost nematerijalne imovine tih dviju tvrtki, odnosno reputacije, koja će narasti zato što su te kompanije pomogle okončati najgoru pandemiju koja je pogodila svijet u zadnjem stoljeću.

Samo bi Pfizer, prema projekcijama Morgan Stanleya, iduće godine mogao ostvariti prihod od 19 milijardi dolara od ovog cjepiva, povrh 975 milijuna u ovoj godini. Pfizer će svoj prihod podijeliti s BioNTechom, njemačkom kompanijom s kojom je razvio cjepivo. Njihovo cjepivo odobreno je u Velikoj Britaniji i u SAD-u, a cijepljenje je u Velikoj Britaniji već počelo i to po principu da se najprije cijepe stariji od 80 godina i medicinsko osoblje - na dobrovoljnoj bazi. Među zaposlenicima Nottinghamskih Sveučilišnih bolnica je i Hrvat Zlatan Ibradžić, koji je već cijepljen.

- Odmah sam uvidio važnost toga i nisam htio odgađati - kaže nam Zlatan Ibradžić te nastavlja:

- Odmah po cijepljenju rekli su mi da mogu eventualno očekivati blagu temperaturu prvih nekoliko dana. To je normalno, jer imunosni sustav djeluje na strani antigena i počinje željena reakcija. Prije samog cijepljenja tri puta tri različita liječnika pitaju za alergije, tako da se višestruko provjerava. U slučaju dvije anafilaktične rekacije koje su se dogodile u Ujedinjenom Kraljevstvu, potvrđeno je da je riječ o osobama sklonima anafilaktičnim reakcijama (odnosno burnom djelovanju imunosnog sustava na strani antigen) i te osobe su već prije sa sobom nosile ampule adrenalina za tretiranje istih, u slučaju da se dogode. Ja nisam imao ni temperaturu, ni bol u bicepsu. Možda najbolje govori činjenica da sam dan poslije uredno odradio smjenu od 10 sati na odjelu, a u petak sam operirao osam sati u kirurškoj sali.

Unosan posao za farmaceute

U Morgan Stanleyu procjenjuju da bi Pfizer u 2022. i 2023. mogao ostvariti još 9,3 milijarde dolara prihoda od prodaje tog cjepiva, sve dok ukupno svjetsko stanovništvo ne bude procijepljeno. Iako cijena dionice Pfizera, moćne američke farmaceutske kompanije, ove godine i nije znatno porasla, samo 12%, dionica BioNTecha porasla je gotovo vrtoglavih 300 posto, podignuvši njegovu tržišnu kapitalizaciju na gotovo 30 milijardi dolara. S druge strane, cjepivo koje je izumila Moderna već je transformiralo tu dosad nepoznatu kompaniju u moćnu farmaceutsku kuću vrijednu 62 milijarde dolara.

Cijena njezinih dionica ove godine porasla je za čak 700%, a u Morgan Stanleyu procjenjuju da je polovina tržišne vrijednosti te kompanije vezana za cjepivo protiv COVID-19. Isto tako, u Goldman Sachsu procjenjuju da će iduće godine Moderna ostvariti 13,2 milijarde dolara prihoda od prodaje tog cjepiva. Zastrašujuće su to brojke za kompaniju koja je u 2019. imala tek 60 milijuna dolara prihoda i nikad nije licencirala proizvod.