Najjači udar na Facebook u 20 godina: Traže prisilno razbijanje moćnog diva

Američki regulatori, odnosno Savezna trgovinska komisija FTC, i koalicija glavnih odvjetnika saveznih država, njih 48, žele prisilno razbijanje Facebooka, tražeći od saveznog suda da se Facebooku naredi prodaja WhatsAppa i Instagrama. Radi se o dvije odvojene tužbe, no ovo je prvi puta, da je kritika monopolskog položaja Facebooka na ovaj način formalizirana u tužbi saveznom sudu. Ovaj potez najjači je regulatorni udar na Facebook u njegovoj povijesti.

"Facebook je zadržao svoj monopolski položaj kupujući tvrtke koje predstavljaju konkurentsku prijetnju i namećući restriktivne politike koje neopravdano ometaju stvarne ili potencijalne rivale koje Facebook ",stoji u tužbi Komisije podnijetoj saveznom sudu u Washingtonu.

Tužbom se traži od suda da odredi "otuđenje imovine, otuđenje ili rekonstrukciju poduzeća (uključujući, ali ne ograničavajući se na Instagram i / ili WhatsApp)", kao i druge moguće poteze koja bi sud možda želio i mogao.

Glavni odvjetnici iz 48 država rekli su da podnose vlastitu tužbu protiv Facebooka, što ukazuje na širi konsenzus i stvarnu namjeru da se Facebook i njegov izvršni direktor Mark Zuckerberg stave pod prisilnu kontrolu.

Uslijed tužbe Facebook-ova cijena dionica pala je za čak 4 posto.

"Razbijanje Facebooka" u agendi je niza kritičara te najpopularnije svjetske mreže - od senatorice Elizabeth Warren, američke savezne države Massachusetts, do jednog od bogatih osnivača Facebooka Chrisa Hughesa, koji je prošle godine napisao slučaj od 6.000 riječi zbog prekida. Ali ideja nikada nije istinski isprobane na sudu.

Facebook je tvrdi da preispituje dvije tužbe i pri tom ističu da je FTC, svojedobno odobrio akvizicije Instagrama i WhatsAppa.

"Godinama nakon što je FTC pristao na naše akvizicije, vlada sada želi preinaku bez obzira na utjecaj koji bi takav presedan imao na širu poslovnu zajednicu ili ljude koji svakodnevno koriste naše proizvode", reakcija je Facebooka

Rijetkost je da se velika tvrtka rastavi na dijelove, ali to se dogodilo u prošlosti, kao i kod AT&T-a 1984. godine. Inače, Facebook je Instagram kupio za milijardu dolara 2012. godine, u ugovoru koji je FTC u to vrijeme odobrio glasom 5: 0, u vrijeme kada Instagram nije bio široko korišten. Facebook je 2014. kupio WhatsApp za oko 22 milijarde dolara.

Ovaj put, FTC je glasao za tužbu 3-2, a republikanski predsjednik Joseph Simons pridružio se dvoma demokratima komisije, Rebecci Kelly Slaughter i Rohitu Chopri, u korist podnošenja tužbe.

Tužba država ne traži izričito razdvajanje Facebooka, već se traži od saveznog suda da zaustavi Facebookovo antikonkurentsko ponašanje i poduzme bilo radnju koju sud smatra prikladnom.

"Koristeći svoje ogromne količine podataka i novca, Facebook je sprječavao razvoj konkurencije", rekla je državna odvjetnica New Yorka Letitia James na konferenciji za novinare najavljujući tužbu država.

James je rekao da tužba država nije usmjerena samo na prošle akviziciju Facebooka od suparnika, već na tretman konkurentskih aplikacija, i dodala da je Facebook svojim postupcima "istisnuo kisik" iz tehnološke industrije.

U listopadu su Ministarstvo pravosuđa i 11 država tužile Google tvrdeći da je iskoristio njegovu ogromnu veličinu kako bi ilegalno monopolizirao tržište za oglašavanje povezano s pretraživanjem. Prošlog mjeseca europske su vlasti optužile Amazon da nanosi štetu konkurenciji koristeći podatke neovisnih prodavača u svoju korist.

Facebook se već suočava s predloženom skupnom tužbom koju su pokrenuli programeri aplikacija tvrdeći da se je njegovo monopolističko ponašanje nezakonito. Facebook se prošle godine dogovorio da FTC-u plati 5 milijardi dolara kako bi okončao istragu o praksi privatnosti tvrtke, što je rekordna kazna, ali ona koju su kritičari tvrtke odbacili kao besmislenu.

Novoizabrani predsjednik Joe Biden ne skriva svoje prezir spram Facebooka. U siječnju je rekao uredništvu The New York Timesa, „Nikad nisam bio obožavatelj Facebooka, kao što vjerojatno znate. Nikad nisam bio veliki obožavatelj Zuckerberga. Mislim da je on pravi problem. "

Biden je rekao da je u Silicijskoj dolini postoji "silna bahatost", a da je neuspjeh Facebooka da spriječi ruske operativce da koriste njegove usluge tijekom predsjedničkih izbora 2016. godine gotovo pa kriminal".