Ljudi ne prestaju kritizirati novi dizajn Facebooka: 'Kao da su ga radili srednjoškolci...'

Dizajn Facebooka na računalu se promijenio, ali ako je suditi po komentarima ljudi na internetu nije nikoga impresionirao. Iako nudi neke nove opcije poput tamnog načina rada koji u novije vrijeme ima gotovo svaka aplikacija, ne prestaju se širiti negativni komentari.

Foto: Twitter

Ljudi su na Twitteru pokrenuli ovu temu, a mnogi si za izražavanje svog mišljenja koristili riječi poput 'odurno' i 'odvratno'. Neki su se požalili i da ih bole oči od bijelog dizajna, ali i da se ne mogu snaći gdje je što. "Ovo kao da je dizajnirao srednjoškolac!"

Na internetu su se već pojavile i neke ekstenzije za preglednike poput Google Chromea koje vam omogućavaju da vratite stari izgled Facebooka, a ljudi su ih počeli dijeliti po društvenim mrežama.

i just logged on to Facebook on a web browser for the first time in ages and i officially hate the new design

New @Facebook is HORRIBLE! Now it won't let me switch back to classic. I want to know what middle school student did the design work on this? I want efficient, easy to scroll & find. This is like a bad attempt at a Web 101 project. The plus is I'll be there less!#FacebookFail pic.twitter.com/RlKO0bzK4H