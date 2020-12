Ma bez brige, kažu vlasnici satelita koji 'vidi' kroz zidove

Sve otkako je u Zemljinu orbitu postavljen prvi satelit, pojavio se strah da ti uređaji, kojih je svake godine sve više, ne služe samo kakvoj komercijalnoj svrsi. Već se sumnja da je riječ i o manje legalnim namjenama čime je i pojam države nastavio poprimati drukčiju, negativniju konotaciju. Jer, sve do sada satelite s ozbiljnijim mogućnostima mogle su u orbitu postavljati jedino države i velike korporacije. No kako oni postaju manji i jeftiniji, više nije potrebna velika gospodarska moć kako bi ih se poslalo da kruže oko Zemlje.

Angažirale ih i zračne snage

Kao što više nije ni toliko skupo napraviti tehnološki napredan satelit. Dokaz je tome američka kompanija Capella Space koja se na svojem novom satelitu Capella-2 koristi tehnologijom Synthetic Apeture Radar, SAR, kojom se NASA koristi još od 70- tih godina prošlog stoljeća. Riječ je o tehnologiji koja uz pomoć radiosignala ‘osvijetli’ točku koju želi snimiti te prikuplja podatke o odazivu svakog radijskog impulsa koji se odbije od te točke, a onda te ‘odbljeske’ interpretira tako da od njih napravi detaljnu snimku. Na ovaj način, u određenim slučajevima, moguće je da satelit ‘uhvati’ i prizor iz zatvorenog prostora jer nije ograničen odbijanjem svjetlosti. Ima mogućnost fokusiranja na jednu točku u trajanju od 60 sekundi, a dobije se snimka rezolucije 50 x 50 cm što je maksimum koliko je dozvoljeno američkim zakonima koji pokrivaju komercijalne satelite.

Trenutačno je u orbiti jedan takav satelit koji se testira, no ugovore s ovom kompanijom već su potpisale različite vladine organizacije, ali i američke zračne snage. Kada se u orbitu pošalje još ovakvih satelita, teško je i zamisliti o kolikoj će moći nadzora biti riječ. Ipak, u Capelli tvrde da njihov radar ne može snimiti ništa unutar prostora koji uhvati. Radi se tek o načinu na koji ‘kroz’ zidove prolaze i signali za mobitele ili Wi-Fi. A ti signali slabe kako se udaljavaju od svojeg izvora, pa je tako i signal s njihova radara preslab da bi detaljno snimio unutrašnjost nekog prostora koji ‘uhvati’. Kompanija je objavila, primjerice, snimku tokijskog nebodera Chiyoda City na kojoj se čini da se kroz njega vidi, no to samo tako izgleda, dakle vide se ulice s njegove druge strane. Tako, dakle, izgleda ta interpretacija odbijanja radijskih valova od Zemljine površine, čvrstih predmeta i struktura napravljenih ljudskom rukom. Kao i uvijek u sličnim slučajevima tehnološkog proboja, Capella Space ističe plemenitu ulogu svog izuma uz pomoć kojeg će mnogi u svijetu moći unaprijediti svoje poslovanje i živote jer će moći efikasno motriti sve, od klime do zasijanih polja i različite infrastrukture. Naime, najvažnija osobina ovako opremljenog satelita nije da može ‘vidjeti’ kroz zgrade, nego i kroz oblake, bez obzira na njihovu gustoću, dakle svoj posao obavlja bez obzira na vremenske uvjete ili vidljivost. To su prave mogućnosti koje nudi takav uređaj i njegova prava uloga.

Poslat će ukupno 36 satelita

U Capella Spaceu kažu da je plan postaviti čak 36 ovakvih satelita u orbitu koji bi kombinirano mogli obavljati motrenje bilo gdje u svijetu svakoga sata. Za sada se državama ili privatnim kompanijama nudi mogućnost snimanja bilo koje točke u svijetu. No vjerujemo da to, primjerice, neće biti moguće kada su posrijedi vojne baze ili postrojenja, što nije dozvoljeno niti drugim sličnim sustavima. Zanimljivo je i to da je ovaj moćni satelit razvilo tek 100 inženjera, a on ima stotinjak sabirnica i oko 400 metara kabela te je težak 107 kg. Softver kojim se on kontrolira ima oko 850.000 linija koda.